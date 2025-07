A világsztár betegség miatt lemondta a teljes turnét, és ez páratlan lehetőséget nyitott

Július 8-án indul a 2025-ös VeszprémFest, amely idén is a hazai és nemzetközi zenei élet elismert szereplőit hozza el Magyarországra. Fellép mások mellett Joe Bonamassa, a Postmodern Jukebox, a Clean Bandit és a Train is, ám néha változtatni kell az elképzeléseken egy-egy váratlan helyzet miatt. Az ötödik főfellépő idén Beth Hart lett volna, aki egészségügyi okokból a teljes turnéját lemondta, ezért Mészáros Zoltán, a fesztivál igazgatója úgy döntött, valóra váltja régi álmát, és elhívja Tátrai Tibort, hogy egy all stars felállásban idézze fel munkásságának kiemelt pillanatait. Kettejükkel beszélgettünk.

Az, hogy évről évre kik lépnek fel a VeszprémFesten, többtényezős kérdés. Mészáros Zoltán elmondása alapján egyrészt attól függ, hogy épp melyik előadók terveznek európai koncertkörutat, ami többnyire már előre jól látható – ők is már a 2026-os egyeztetéseket végzik. Másfelől stílus és lépték kérdése az évenkénti fellépőgárda.

A VeszprémFest helyszínéből fakadóan olyan közeg, ahol a fesztiváligazgató elmondása szerint nem minden stílus fér meg ugyanúgy, ezért évről évre igyekeznek olyan előadókat hívni, akik ebben az emelkedett környezetben is jól tudnak működni. A korábbi években az operától a jazzen át a pop- és rockzene könnyedebb előadóiig számos világsztárt hívtak hazánkba, köztük volt Diana Krall, Gregory Porter, Tom Jones, Norah Jones vagy tavaly a Toto.

Egy lemondás nehézségei

Az idei nevek közt is akadnak kuriózumok, hiszen Joe Bonamassát évek óta igyekeztek elhívni, ami végre sikerült (előadása már most teltházas), de a többi fellépőt tekintve is igazán kiegyensúlyozott line-up jött létre. Mészáros Zoltán elmondása szerint fontos azt is figyelni, hogy a meghívott vendég beleilleszkedjen a fesztivál léptékébe, így ők nem tudnak arénákat célzó előadókra fókuszálni, hanem azokra koncentrálnak,

akik a História Kertben is ugyanúgy képesek különleges show-t és zenei élményt nyújtani.

Ugyanakkor mindig benne van a pakliban, hogy egy-egy előadónak valamilyen váratlan okból le kell mondania a fellépését: ennek a kezelhetősége elsősorban a lemondás idejétől és a pótlás módjától függ. Beth Hart idei koncertje betegség miatt marad el, amit 2026-ban bepótolnak majd, a megváltott jegyek automatikusan érvényesek oda, ugyanakkor egy főfellépőt szerezni kellett az énekesnő helyére.

Ekkor jutott eszébe Mészáros Zoltánnak, hogy megvalósítja régóta dédelgetett vágyát, és meghívja Tátrai Tibort:

Évekkel ezelőtt már felvetődött bennem, hogy csináljunk egy Tátrai and friends koncertet, a mostani megkeresésnél pedig Tibusz azonnal belement. Ez egy ajándék koncert, úgyhogy aki megtartja az idei évre váltott Beth Hart jegyét, és jelzi, hogy eljönne erre, annak küldünk belépőt. Eddig kétezren döntöttek emellett, plusz eladtunk rá majdnem ezer jegyet, úgyhogy lehet, hogy olyan teltház lesz, mint amilyen Beth Hart koncertjén lett volna.

A szervezők kettős megoldást hoztak létre: lehet külön venni a Tátrai-koncertre jegyet, de a meglévő Beth Hart-jegyek megtartásáért ajándék zenei élményt biztosítanak – ezzel igyekeztek a közönségnek is kedvezni, hogy kompenzálják a kellemetlenséget.

Keménytorkú énekesek

Tátrai Tibor életműve során számos zenei projektben alkotott, a mostani eseményen többek között ezeket az éveket idézi fel olyan zenésztársaival, mint Deák Bill Gyula, Frenreisz Károly, Ferenczi György és Jamie Winchester. Persze az aktualitás is helyet kap, hiszen a színpad főzenekara Tátrai legújabb projektje, a godfater. lesz. A banda egyik első fellépésén mi is ott voltunk még 2022-ben a Barba Negrában, akkor interjút is készítettünk a híres gitárossal.

Tátrai, amikor ezt megemlítettük neki, jóízűen nevetett, hisz észre sem vette, hogy már ennyi idő eltelt azóta. Persze nem volt tartalmatlan ez az időszak, hiszen rengeteg izgalmas zenét kiadtak, mint amilyen 0 című nagylemezük, vagy legutóbbi daluk, az Arcokat keresek. Az évek során a legnagyobb változás talán az volt, hogy a zenekar énekes-billentyűse, Szebényi Dániel és a godfater. útjai nemrég elváltak.

Az új énekes a vokalisták közül lépett előre, Hegedűs Bori vette át a front szerepét.

Ezért először arról kérdeztük Tátrait Tibort, hogy a mostani felállásukban, ahol négy-négy arányban vannak a férfiak és nők, mennyiben más zenélni, hiszen ilyen formációja még sosem volt korábban.

Amikor kiderült, hogy Borika lesz az énekesnő, abban a pillanatban struktúraváltás történt az agyamban, akárcsak Gergőében is (Borlai Gergő, a zenekar dobosa – a szerk.), ezért eldöntöttük, hogy feloldjuk azt az idézőjeles macsó trappolást. Elkezdtünk gondolkodni, aminek hála bekerült a zenekarban Felszegi Dalma klasszikus zongoraművész. Általa olyan megszólalása van a billentyűknek, ami a klasszikushoz húz, amit elképesztően szeretek, a szívem szakad meg néha. Melletük Kalocsa Lilla és Bótyik Borostyán is a csapat tagja, akik egyébként szólóénekesek különféle színpadokon. Az, hogy Bori ezt így rendezte, hogy ennyi keménytorkú énekest összeszervezett, több nótában is dominál, ahogy a lányok körbeénekelnek egymásnak. Már most dobog a szívem, hogy micsoda fergeteges hangulat lesz

– fogalmazott a gitáros.

Tátrai Tibor kiemelte, hogy volt az életében néhány olyan „marker pont”, ami örökre megmaradt. Ilyen pillanat volt, amikor hallgatták az énekeseket Szebényi Dani helyére, és nem érezte a jelentkezőkben, hogy meglenne bennük az a plusz, amitől többek lennének, mint egy férfi énekes, aki technikailag nagyon jó. Ekkor került eléjük az a felvétel, amelyen „Borika” is előadta ezeket a dalokat – Borlai Gergő felkérésére.

Ezután volt egy nap, amíg néztem ki a fejemből, hogy ezt most meg kell emésztenem. Nem vagyok már egy fiatal huligán, inkább rutinos, öreg róka, és emlékszem, ahogy este otthon ültem, hallgattam valamit, és bekattant, hogy milyen irányt kell elkezdeni forszírozni. Pillanatok alatt összehoztam három lassú nótát és egy gyorsat, ami kifejezetten Borira lett írva. Gergő ugyanígy kezdett gondolkodni, és amikor láttuk Bori arcán a mosolyt, hogy ez tetszik neki, akkor lett teljes a kép

– részletezi a dalszerzési metódusok átalakulását Tátrai Tibor.

Egyszeri alkalom

A zenész elmesélte, hogy a régi dalokon is kellett valamennyit változtatni, többnek a hangnemébe belenyúlni, hogy új énekesüknek is kényelmes legyen, de a hatás nemhogy elvett volna az alkotásokból, hanem új köntösbe öltöztette.

Bár új lemez megjelenéséről egyelőre nincs hír, Tátrai Tibor annyit elárult, hogy az új felállással felvették az első közös koncertjüket (ami az Akvárium színpadán volt), és ősszel kiadják majd egy koncertlemezen, hiszen első alkalom csupán egy van. A zenész azt is elmondta, hogy a VeszprémFestre tervezett fellépésük is egyszeri alkalom lesz, amit egy hatalmas dzsembori keretében örök élménynek szánnak. A godfater. minden tagja járatos azokban a műfajokban, amelyekben Tátrai Tibor korábbi felállásaiban játszott, így minden korszakot két-két dalban idéznek majd meg a tervek szerint, de mostani zenekarának dalai is előkerülnek.

(Borítókép: VeszprémFest 2024. július 19-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)