A lány ablakán minden este benyúlt egy gyilkos keze

Nőnek lenni a különböző korokban és eltérő kultúrákban mindig kicsit mást jelent, a belső élményeink mégis meglepően hasonlók. Éppen ezért olyan döbbenetes élmény, amikor egy-egy népmese a saját helyzetünket tükrözi vissza, a hősnő alakjában önmagunkra ismerhetünk, legyen bár rizsföldet művelő vagy szótlanul szövögető szép és szelíd lány, esetleg toronyba zárt vagy disznóólba száműzött királykisasszony.

Az autentikus népmese ugyanis nem csupán érdekes, szórakoztató történet, hanem – Krekó Kata és Vibók Ildi, A hősnő útja című könyv szerzői szerint – olyan térkép, amely hosszú évszázadok kollektív tapasztalatát őrzi szimbólumok formájában, és segít eligazodni az élet nehéz helyzeteiben.

Válj a saját történeted hősnőjévé

Vajon mit tettek azok a nők, akik előttünk már megéltek valami hasonlót, mint amiben mi most vagyunk, és sikerült megbirkózniuk a helyzettel? Ők hogyan járták végig az utat? Milyen belső erőforrásokra támaszkodtak? Miként bírták ki a nehézségeket, és léptek tovább, hogy a saját történetük hősnőjévé válhassanak?

A hősnő útja című könyv két szerzője – a klinikai szakpszichológus-meseterapeuta Krekó Kata és a háromszoros Hubby-díjas meseíró, Vibók Ildi – a világ legkülönbözőbb tájairól szedte össze azokat a népmeséket, amelyek tartalmazzák ezt az ősi tudást. Emellett valódi segítséget is adnak ahhoz, hogy – bár a mese már az elolvasása után is mélyen hat – tudatosítsuk is a történetekben lévő megoldásokat, így

nem csupán olvasmányélményt kapunk, hanem térképet és kapaszkodót: a mesékhez és saját magunkhoz.

A kötet úgy épül fel, hogy minden mese előtt olvasható egy úgynevezett lélekbonbon, ami abban igazít el, hogy rátaláljunk: adott élethelyzetben melyik mese tud segíteni, milyen erőforrásokkal és átalakulási folyamatokkal találkozhatunk a történetben. Már ezt az egyoldalnyi szöveget is gyönyörűség olvasni, hiszen pontosan leírja, milyen nyomorultul érezhetjük magunkat, mennyire vagyunk bezárva, elakadva, kiszolgáltatva, mennyire, de mennyire nincs erőnk semmihez.

Belső utazás

Ezután következik maga a mese, majd egy úgynevezett Tükör, ami hozzád szól, kedves olvasó, egyes szám második személyben, és elmondja, veled mi történt, te hogyan élted meg a mesét, de már lelki síkon elemezve.

Mennyire reménytelen helyzetben voltál, és aztán hogyan találtál mégis kiutat.

Mintha egy kedves, együttérző segítő állna mellettünk, aki pusztán azzal gyógyít és vigasztal, hogy elmeséli a történetünket – ami nem is miénk, de a miénkké válhat. Mit jelent például az, ha a hősnő ablakán éjszakánkén egy gyilkos keze nyúl be, amit aztán a lány minden bátorságát összeszedve levág? A Tükör fejezetek a mesék mélylélektani elemzését tartalmazzák, rávilágítva a bennük rejlő archetípusos mintázatokra, erőforrásokra és belső átalakulási folyamatra.

Mindezek után pedig önismereti kérdésekkel és gyakorlatokkal segít minket ráhangolódni a kötet egy másik útra: a női útra, ami nem arról szól, hogyan győzedelmeskedjünk mások felett, hanem hogy miként találjunk vissza önmagunkhoz és másokhoz. Ez az interaktív módszertan lehetővé teszi, hogy a mesék üzenete személyessé váljon, és nehézségek idején kapaszkodót nyújtson.

A hősnő életében a fordulópont akkor érkezik el, amikor ráébred, hogy a külvilág elvárásai szerinti élet nem hozza el a várt kiteljesedést. A kiüresedés, szorongás nehéz érzése vagy testi tünetek jelzik, hogy az életének új irányt kell vennie. Ekkor kezdődik a valódi belső utazás. Alámerül saját belső világába, ahol szembenéz árnyékrészeivel, lelkének sötét és ismeretlen oldalával. Ugyanakkor itt talál rá azokra az erőforrásokra is, amelyek segítik a gyógyulásban

– olvashatjuk a könyv bevezetőjében, amely a belső utazásra invitál.

Ezen a mély belső utazáson a női lélek fejlődési útját járhatjuk be tizenhárom népmese hősnőivel együtt: a világ legkülönbözőbb tájairól származó történetek zöme először jelenik meg magyarul. Női főszereplőik változatos próbákon, veszteségeken és felismeréseken keresztül találnak rá önmagukra – és a belső szabadság lehetőségére.

Szabadság és teljesség

A népmesék időtlen pszichológiai mintázatokat hordoznak. Megmutatják, hogy bár a női életút koronként és kultúránként más-más formát ölthet, hasonló belső tapasztalatokon keresztül vezet. A hősnők alámerülnek belső világukba, szembenéznek a félelmeikkel, és rátalálnak azokra az erőforrásokra, amelyek segítik őket a gyógyulásban, saját teljességük megélésében, olvashatjuk a könyv ajánlójában. Miután végigjárják a hősnő útját, magabiztosabbá válnak, szabadabbak lesznek, és

végre nem félnek megmutatni a valódi önmagukat. Felfedezik azt a belső erőt, amely valódi változásokat indíthat el a külvilágban is.

A hősnő útját olvasni, kézbe venni, forgatni is megnyugtató, gyógyító, felszabadító és reményt adó. Nem tudományos szakzsargonnal operál, hanem érhető állításokat közöl, olyan nyelvezettel, ami mélyen bevilágít az olvasó lelkébe, rég bezárt ajtókat nyit meg, és talán még a könnycsatornáinkat is, miközben végig ott érezzük a biztonságot adó tudományos hátteret.

Krekó Kata, Vibók Ildi: A hősnő útja – A női lélek kiteljesedése a mesék tükrében

Kulcslyuk Kiadó Kft. 2025

243 oldal

