Három magyar alkotót is meghívott tagjai közé az amerikai filmakadémia

Több mint ötszáz filmes alkotót és szakembert hívott meg tagjai közé az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia. Az új tagok között idén is vannak magyar filmesek: Szakács Györgyi, Jancsó Dávid és Varga Balázs is szavazhat mostantól a világhírű elismerésről.

„A filmkészítés és a filmipar iránti elkötelezettségükkel ezek a kivételesen tehetséges emberek maradandóan járultak hozzá globális filmes közösségünkhöz” – fogalmazott a tagság bővítéséről csütörtökön kiadott közleményben Bill Kramer, az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) igazgatója és az elnök Janet Yang.

Idén a szervezet 534 filmes alkotót és szakembert hívott meg különböző ágazataiba, köztük több mint harminc színészt, mintegy negyven animációs alkotót, huszonhét operatőrt, huszonkilenc rendezőt, több mint harminc dokumentumfilmest és harmincnégy zenészt, írta meg a Fidelio.

Magyar tagok

A magyar filmes szakemberek közül A napfény íze és a Semmelweis jelmeztervezője, Szakács Györgyi, A brutalista és A Majomember vágója, Jancsó Dávid, valamint A gyönyörű játék és a Stockholm Bloodbath hangmérnöke, Varga Balázs kapott meghívást.

A színészek ágazatában mások mellett Gillian Anderson, Jodie Comer, Kieran Culkin és Jason Momoa kap helyet,

a meghívott rendezők között szerepel a Budapesten forgatott A brutalista Oscar-díjas alkotója, Brady Corbet, valamint Gia Coppola, Az utolsó táncosnő és Coralie Fargeat, rendezője.

Az Oscar-díjas No Other Land alkotói, Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal és Rachel Szor a dokumentumfilmes tagok közé kaptak meghívást, és ott szerepel Arun Bhattarai neve is, aki Zurbó Dorottyával együtt készítette A boldogság ügynöke című dokumentumfilmet. Új tagként veszik fel a zenei ágazatba A brutalista Oscar-díjas zeneszerzőjét, Daniel Blumberget, valamint az Emilia Pérez Oscar-díjas dalszerzőit, Camille-t és Clément Ducolt is.

Nők, alulreprezentált közösségek

A közlemény szerint a 2025-ös meghívottak 41 százaléka nő, 45 százaléka alulreprezentált közösségekhez tartozik, 55 százaléka pedig Egyesült Államokon kívüli országból és területről származik. A listán 91 Oscar-jelölt – közülük 26 Oscar-díjas –, valamint három tudományos és technikai díjazott is szerepel.

Az amerikai filmakadémiának mintegy 10 500 tagja van. A tagok a 19 ágazat egyikében kaphatnak helyet, vagy társult tagként vehetik fel őket. A tagság elnyeréséhez egy jelöltet a filmakadémia két tagjának kell támogatnia abból az ágazatból, amelybe felvételét kéri, az Oscar-jelöltek pedig automatikusan a meghívottak közé kerülnek.

