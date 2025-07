Charlize Theron összejött egy 26 éves férfival, „kib.szottul lenyűgöző” volt

Amikor a 49 éves Theron július 2-án megjelent Alex Cooper Call Her Daddy podcastjának egyik epizódjában, hogy népszerűsítse új filmjét, a The Old Guard 2-t (A halhatatlan gárda), az Oscar- díjas színésznő elárulta, hogy nemrégiben összejött egy 26 éves férfival.

„Valószínűleg három egyéjszakás kalandom volt egész életemben, de nemrég egy 26 évessel, és az tényleg k.rvára csodálatos volt, én pedig még soha nem csináltam ilyet, és azt gondoltam: »Ó, ez nagyszerű, oké« – mondta Theron, amikor a 30 éves Cooper megkérdezte tőle a legjobb szextippjét. – Nagyon önteltnek tűnök, de azt hiszem, azért, mert a negyvenes éveimben találtam meg ezt a szabadságot” – idézte a színésznő szavait a Poeple magazin.

Hadd mondjam el, hogy az a 26 éves férfi a legszerencsésebb ember ezen az átkozott bolygón

– válaszolta a 30 éves Cooper. „Biztosan nem az, de köszönöm” – mondta Theron.

Nem akar férjhez menni

Theron, aki két lány, a 12 éves Jackson és a 9 éves August édesanyja, évek óta köztudottan egyedülálló, miután olyan színészekkel randevúzott, mint Sean Penn, Stuart Townsend és Craig Bierko, valamint a Third Eye Blind frontembere, Stephan Jenkins. Bár a színésznő régóta elkötelezte magát amellett, hogy soha nem fog férjhez menni, a beszélgetésük egy másik részében Coopernek elmondta, hogy boldogan élne egyéjszakás kalandokkal, bár „nincs belőlük sok”.

Ez most úgy hangzik, mintha ezt tenném. De arra gondolok: »Ó, a francba, ezt a húszas éveimben kellett volna csinálnom« . Attól a pillanattól kezdve, hogy szexeltem, egészen az utolsó kapcsolatomig házas voltam. Aztán születtek gyerekeim. Kinek van ideje randizni, borotválkozni, gyantáztatni és sminkelni? És van két gyerekem, akiknek iskolába kell járniuk

– mondta Theron az alkalmi szexről.

Bár Theron nem osztott meg több információt a legutóbbi, 26 éves pasijáról, kifejezte azon vágyát, hogy a nők gyakrabban helyezzék előtérbe saját örömeiket az ágyban.

Azok a nők, akik magabiztosnak, szókimondónak tűnnek, de nem állnak ki magukért, általában olyanok az ágyban, akik a férfiaknak akarnak tetszeni. Nem furcsa? Nekünk kellene olyanoknak lennünk, akik azt mondják: »B... tedd meg! Orgazmusom lesz.« Szóval a tanácsom a következő: tedd meg. Jobb orgazmusaid lesznek, és tudod mit? A férfidnak tetszeni fog

– mondta, hozzátéve, hogy csak gyakorolni kell. „A gyakorlat segít. Gyakorolnod kell, és akkor majd rájössz. Biztonságos módon, kérlek.”

A The Old Guard 2 már streamelhető a Netflixen.