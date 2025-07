Fordulóponthoz értünk a napokban, amelynek hatását később fogjuk érzékelni

„Kezdjük a Csík zenekar számával, a Most múlik pontosannal. Ez a dal akkor vált népszerűvé, amikor a Quimby számát feldolgozták. Addig egy értelmiségi, spleenes, drogvágyó rétegdal volt, onnantól, hogy a népzenei átirat megjelent, gyakorlatilag ikonikus életérzés-dallá vált, tehetségkutatók, esküvők, karaokék, tátika-versenyek alapműveként, mindenkiévé. Lehet fanyalogni – az egyébként lenézett – bölcsészattitűddel, de népies műdal lett, úgy, mint valaha a magyarnóta. A Most múlik pontosan közkincs” – írj Mátyássy Andrea újságíró, majd így folytatja.

Alpári támadások

Nem vonom kétségbe, hogy a Pride felvonulói közül sokaknak tetszett a drag-queenes előadás, de a »sokak« valójában elenyésző szám a többiek relációjában, akiknek nem tetszett, sem ott, sem az országban. A kokárdás performansz nem polgárpukkasztó volt, hanem a nagy többség számára mélyen sértő. Betalált. Betalált abba a lelkiségbe, amely undorodik ettől a világtól, amely a piros-fehér-zöldet nem nevetség tárgyaként, hanem önazonossága, nemzeti identitása jelképeként éli meg. A belpesti Körúton kívüli kormánypárti és kormányváltó attitűdüeknél is.

Mátyássy Andrea szerint ez az előadás azt mutatta meg, nincs érték, minden ami a „miénk”, elvehető, kicsúfolható. „A Most múlik pontosan nem Nélküled vagy Geszti-féle Magyarország, nem megosztó. Az pedig, hogy mind a Csík, mind a Quimby – igen enyhe – tiltakozása, miszerint ők nem járultak hozzá a dal előadásához, milyen alpári támadásokat szült, milyen agresszív gyalázkodások elszenvedőivé tette az eredeti előadókat, felért egy ébredéssel a többségi társadalom számára: ez a jövő várhat rájuk.”

Dédelgetett Azahriah

„Még tartott ennek döbbenete, amikor a dédelgetett mindenki-gyereke, Azahriah – aki úgy vált ismertté, hogy egy toitoi vécé mögött farkára kapta egyik rajongóját, akinek a nevét sem tudta – páros lábbal szállt bele a Fidesz-szavazókba. Azokba, akik az ország minden pontjáról utaztak Budapestre, a koncertjeire. Fel-utaztak, azaz vidékiek. Mert Azahriah zenéje az övék. Finnyás belpesti értelmiségi e fiúcska zenéjét balkán-sramlinak, girosz-lakodalmasnak tartja és ez még az egyik legjóindulatúbb minősítés – folytatja Mátyássy Andrea.

Tehát a rajongótábor nagy része azzal szembesült, hogy idolja őt »értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglény«-nek tartja. Az az előadó, akinek elnézték műveletlenségét, 8 általánosát, az nézi le őket, alázva porig.

Természetesen sokan élvezték ezt a vagabund beszólást, de a »sokan« ebben az esetben is jóval kevesebb, mint a »többség«. Nem fog felmentést kapni, mert a szembeköpést a magyar néplélek nem tűri. Azahriah – vagy inkább a menedzsere – is bepánikolt, gyorsan enyhíteni próbált egy bocsánatkéréssel, de ezzel, utólag, kompenzálni már nem lehet, újabb szemek nyíltak ki, kikelt a Pressman-tojásból a fióka és kész. Meg fogják büntetni, nemcsak saját magáért, hanem Majkáért és Caramelért is, mert újfent meglátták: ez a jövő várhat rájuk” – írja Mátyássy Andrea.

Utánlövött szeretethimnusz

„A főváros liberális hagyományaival ellentétben, a vidék Magyarországa konzervatív és nagy többségében kormánypárti. Megingathatott egyeseket a közvetlen környezetükben látott fideszes kiskirályok önelégültsége, a kormánypárthoz köthető újgazdagok kivagyi magamutogatása, de a többség egyrészt évezredes túlélő mentalitású, másrészt biztonsági: háború, migráció, csok és egyéb szempontok alapján gondolkodik.

Magasról tesz a számára dekódolhatatlan »emberi jogokra« és taszítja a woke-kultúra. Most szembenéz azzal, így látják őt »azok fentről« a fővárosból.

Nem véletlen, hogy a hihetetlen szeizmográf-érzékkel bíró Tisza-vezér is – tengeri nyaralásáról – csitító összmagyar-love üzeneteket küld. Nagy kérdés, hogy ez az utánlövött szeretethimnusz hatással lesz-e a mindenhova bohócfejeket áradó táborára, mert az elszabadult indulatok drogja nehezen enyhíthető. Túltolják, ahogy a drag-queen és Azahriah is tette” – zárja bejegyzést Mátyássy Andrea.