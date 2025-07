Történelmi siker a magyar filmgyártásban: tarol a Hogyan tudnék élni nélküled?

Több mint egymillióan váltottak már jegyet a Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjátékra, amely Demjén Ferenc legendás slágereire épül. A magyar film nemcsak a hazai nézettségi rekordokat döntögeti, de bevétel tekintetében is történelmet ír: már csak a magyar mozikban kétszer annyi jegybevételt termelt, mint amekkora támogatást a Nemzeti Filmintézet biztosított a gyártásához.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film hivatalosan is áttörte az egymilliós álomhatárt, ezzel minden korábbi elvárást felülmúlva vált az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb magyar mozifilmjévé. A Demjén Ferenc slágereire épülő, több idősíkon játszódó romantikus vígjáték az Intercom forgalmazásában már 848 ezer nézőt vonzott a hazai mozikba, és több mint 152 ezren látták külföldön – így összesen átlépte az 1 milliós nézőszámot.

A film sikere nemcsak népszerűségben, de pénzügyi mutatókban is kiemelkedő: a mozijegyekből befolyt több mint 2 milliárd forintos bevétel nemcsak a Nemzeti Filmintézet 1 milliárd forintos támogatását haladta meg jelentősen, de ezzel az Avatar: A víz útja mögött a második legnagyobb bevételt produkálta a teljes magyar mozis piacon az elmúlt 35 évben – beleértve a hollywoodi filmeket is –, derül ki a Nemzeti Filmintézet közleményéből.

A filmet Orosz Dénes rendezte, a forgatókönyvet Kormos Anett és Goda Krisztina jegyzi, utóbbi a projekt kreatív producere is volt. A látványos és érzelmes történet ötletgazdája Kirády Attila producer, akinek ez az első mozifilmje. A 2020-ban indult munkálatok célja egy olyan film létrehozása volt, amely a magyar könnyűzenei örökségre építve nyújt generációkat összekötő moziélményt. A film slágerlistás zenei hátterét Demjén Ferenc és csapata állította össze, köztük Menyhárt János, Subecz Tamás és Rózsa István.

Inspiráció lehet más filmeseknek

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint: „Mérföldkő a Hogyan tudnék élni nélküled? sikere a magyar film történetében. [...] Bízom benne, hogy ez az alkotás inspirációt jelent majd más filmeseknek is.”

A film főszerepeiben Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca és Marics Peti láthatók. A történet egy balatoni nyár köré fonódik, és párhuzamosan játszódik napjainkban és 1994-ben – a zenék, a korszak és az érzelmi húrok tökéletes harmóniában működnek együtt.

Kirády Attila producer hozzátette: „Nagy öröm számunkra, hogy több mint 30 hét után is töretlen az érdeklődés a film iránt. Köszönjük a stáb minden tagjának és a nézőknek is!”

A siker nem ért véget a mozikkal – a film jelenleg is műsoron van, több országban is bemutatták, és még hátravannak a tévés, valamint streaminges megjelenések. Így könnyen lehet, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? hamarosan még több rekordot is megdönt.