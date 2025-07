Már a 19. században dublőrrel festett a magyar festők királya

Ma ünnepelné születésnapját egyik legnagyobb festőnk, Szinyei Merse Pál, aki úgy festett impresszionista képeket, hogy nem is ismerte külföldi kortársai új szemléletét. Azt hiszi, mindent tud a Majális alkotójáról? Kvízünkkel utánajárhat.

Szinyei Merse Pál, a 19. századi magyar képzőművészet formabontó, úttörő alakja, a magyar festészet első nagy koloristája 1845-ben született. A művész müncheni tanulmányokat folytatott, Carl von Piloty legendás osztályában tanult, festő kortársakkal barátkozott. Nagy hatással volt rá ebből az időszakból Gustave Courbet látogatása, Münchenben pedig megismerhette Manet és Monet munkásságát. Korai művei között szerepel a Majális, a Lila ruhás nő, a Hóolvadás, a Pacsirta és a Léghajó, amik a modern magyar festészet alapjait tették le, vagyis kenték fel.

Jellemző stílusjegyei, a kompozíció, a friss színek, sajátos természetábrázolása megkülönböztetik őt kortársaitól. A francia impresszionistákkal egy időben alkotott, de mégis máshogy, tőlük függetlenül, önállóan fedezte fel a napfény formákat felbontó és színalakító szerepét. Talán az első magyar festő volt, aki követte a korszerű európai áramlatokat. Hihetetlenül modern volt, mégis, mikor bemutatták 1873-ban a Majálist, szinte közöny fogadta. A Benczúr Gyula müncheni műtermében készült kép az 1873-as bécsi világkiállításon a magyar pavilonban fő helyen szerepelt, Münchenben viszont méltatlanul akarták bemutatni, úgyhogy Szinyei visszavonta az ottani tárlatról. Később a Magyar Nemzeti Múzeum sem volt lelkes, mikor a festő nekik akarta ajándékozni a művet. Szinyei ezért abbahagyta a festést több évre, gazdálkodó lett.

Közöny fogadta, de remekmű lett

Miért fogadhatta közöny a képet? Itthon épp a romantika tombolt, a romantikus festmények középpontjában pedig nem egy boldog nap, egy boldog óra megragadása állt, hanem nagy eszmék, súlyos témák, a mitológia és a fantázia elszabadulása. A Majális természetesen nem ez a kategória, de ahhoz kevés volt, hogy botrányt váltson ki. Ma már nem vita tárgya, hogy remekmű, sőt, a csodás kép milliónyi kis titkával is rendelkezünk. Tudjuk, hogy unokatestvére, Gundelfinger Gyula tájképfestő baráti köréből kerültek ki a festmény szereplői.

Viottinak hívják a fél karjára támaszkodó alakot, aki építész volt. Fehér ruhában látható Probstner Mária, Szinyei későbbi sógornője. A másik nőalak egy modell, mellette báró Luzsénszky Zsigmond, aki pedig guggol, az Szinyei barátja, a festő Heinrich Max. Szinyei szintén szerepel, ő az, aki hason fekve falatozik.

De nem a szabadban festett az igazi jelenetet ábrázolva, hanem a szereplőket egyenként állította be a műterembe, saját alakjához dublőrt használt.

A kép kudarca után úgy gondolta, a Majálisnál jobbat nem is tudna festeni, akkor minek dolgozzon? Néhány év elteltével tért csak vissza az alkotáshoz, ekkor született a Lila ruhás nő, A pacsirta és a Léghajó. Ez utóbbit valós esemény inspirálta: 1878-ban sógora léghajóra szállt, ez ihlette. Majd kiköltözött Bécsbe, ott A pacsirta című képet festette meg. Kiállították, de a kritikusoknak nem tetszett a sok élénk zöld. Szinyei azonban nem hagyta magát, gyeptéglákat hozatott és a kép elé tetette – a kritika megenyhült. Indulatos volt, minden kudarc és bírálat megviselte, ez a családján csattant. Felesége ezért elhagyta, a festő pedig egyedül maradt fiával, Félixszel. Megint abbahagyta tíz évre a festést, politizált és gazdálkodott.

Utolsó 25 évében azonban visszatért az alkotáshoz, nem sokat festett, 5-6 képet évente. Főleg kerteket, a sajátját is, tavaszi vagy őszi hangulatban. 57 éves korában egyik szemére megvakult, de tovább dolgozott. 1900-tól egyre több sikert aratott külföldön és itthon is, díjnyertes képek és önálló kiállítások tették boldoggá. 1914-ben a Szépművészeti Múzeum felállította a Szinyei termet is. 1920-ban hunyt el Jernyén. Negyven nappal a halála után művészbarátai megalapították a Szinyei-Merse Társaságot, ami a 2. világháborúig tekintélyes művészeti csoport volt. Ha további érdekességekre kíváncsi a ma 180 évvel ezelőtt született Szinyei Merse Pálról, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízben!

(Borítókép: Szinyei Merse Pál Majális című festménye. Fotó: Wikipédia)