A követői el vannak ragadtatva attól, amit Till Attila megmutatott

Till Attila lenyűgöző oázist varázsolt a kertjéből. A TV2 népszerű műsorvezetője egy videóban mutatta be, hol él családjával, s nemcsak a virágok és zöldek bűvölték el a követőit, hanem az egész környezete. A kert egyik különleges éke egy monumentális Buddha-fej, amely spirituális hangulatot kölcsönöz az otthonnak.

Till Attila igazi oázist alakított ki a családi otthonuk udvarán, ahol most a követőit is körbekalauzolta. A népszerű műsorvezető Esti séta a kertben címmel osztott meg egy rövid, de hangulatos felvételt az Instagram-oldalán, amelyből azonnal kiderül, hogy a kertje gondosan meg lett tervezve, és minden apró részlet fontos.

A videóban Tilla személyes kerttúrára indul: megmutatja a hortenzia- és rózsabokrokat, valamint egyéb mezei virágokat is, sőt, egy kis zöldségeskertet is. A felvétel elején pedig feltűnik a kert éke, egy hatalmas Buddha-fej, amely a hely atmoszféráját is meghatározza.

A tévés bejegyzése alatti kommentek azt mutatják, hogy a követői teljesen el vannak ragadtatva a látottaktól, írj a Blikk.

Festőművész akart lenni

Tilla eddig is ismert volt arról, hogy különleges érzéke van a vizuális világok megalkotásához, legyen szó televíziós műsorról, a kertjéről vagy épp a festészetről. Annak idején a Török Pál utcai Képzőművészeti Szakközépiskola elvégzése után festőművésznek készült, mert már fiatal korában magával ragadta Van Gogh és Henri de Toulouse-Lautrec története. Még a képzőművészeti főiskola festő szakával is próbálkozott, de aztán 2001-ben intermédia szakon végzett.

Legutóbb akkor írtunk a műsorvezetőről, amikor közösségi oldalán kiállt a Pride mellett, és kiemelte: károsnak tart minden olyan törvényt, amely hátrányba hozza a nem heteroszexuális embereket.