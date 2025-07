Nagy visszatérés, de a testvéri dráma továbbra sem oldódott meg

Tizenöt év után újra együtt lépett színpadra Liam és Noel Gallagher: az Oasis péntek este Cardiffban indította el újraegyesülési turnéját – írja a The Guardian. A koncert a zenekar fénykorára, az 1990-es évek slágereire épült, a későbbi lemezekről csupán egyetlen dal, a Little By Little hangzott el. A Principality Stadionban tartott telt házas fellépés az év egyik legjobban várt zenei eseményének bizonyult, amely a britpop-érát idézte meg, kevés aktualitással, de annál nagyobb nosztalgiával.

Valószínűtlennek tűnt

A színpadon a klasszikus felállás több tagja is megjelent, köztük Paul „Bonehead” Arthurs, aki a zenekar első három albumán is játszott, és nemrég Liam Gallagher szólózenekarában is szerepelt. A fellépés során a testvérek között minimális volt az interakció – egy vállveregetést és közös meghajlást leszámítva –, a hangulat azonban ezzel együtt is katartikus volt.

Noel egy háromszámos blokkot adott elő (Talk Tonight, Half the World Away, Little By Little), Liam pedig újra csúcsformában énekelt olyan ikonikus dalokat, mint a Live Forever, a Wonderwall vagy a Champagne Supernova.

A turnét éveken át tartó nyilvános viszálykodás előzte meg: a testvérek 2009 óta nem játszottak együtt, és korábban valószínűtlennek tűnt, hogy a kapcsolatuk rendezhető.

A The Guardian szerint a pénteki koncert nem csak zeneileg volt jelentős visszatérés, hanem történelmi pillanat is a brit rock történetében. Bár a Gallagher testvérek közti jég alig olvadt, a közönség reakciója alapján a zenekar továbbra is képes generációkat megmozgatni – ha nem is új dalokkal, de az örökségével.

(Borítókép: Az Oasis fellép turnéjuk nyitóestjén a walesi Cardiffban, a Principality Stadionban 2025. július 04-én. Fotó: Gareth Cattermole / Getty Images)