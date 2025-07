Nemcsak ecsetjével, de szenvedéllyel, fájdalommal és tűzzel is alkotott: Frida Kahlo, a valaha volt legismertebb női festőművész életét testi és lelki gyötrelmek között élte, mégis csodálatosabbnál csodálatosabb képekkel ajándékozott meg minket. A mexikói festőművész 1907. július 6-án született, a jeles nap alkalmából most egy kvízzel készültünk. Tesztelje ön is, mennyit tud a legendás nőről!