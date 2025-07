Történelmi metálkoncerttel búcsúzott Ozzy Osbourne és a Black Sabbath

A 76 éves, Parkinson-kórral küzdő Osbourne egy fekete trónon ülve énekelt, miközben tapsolt, integetett, és őrült nézésével szórakoztatta a közönséget – tudósított a koncertről a BBC. „El sem tudjátok képzelni, mit érzek most. Szívem legmélyéről köszönöm” – üzente a közönségnek az elérzékenyült zenész. A koncert különlegessége volt, hogy húsz év után először újra együtt lépett színpadra az eredeti Black Sabbath-felállás: Ozzy Osbourne mellett Tony Iommi gitáros, Geezer Butler basszusgitáros és Bill Ward dobos.

A fellépők névsora elképesztő volt:

a Metallica,

a Guns N’ Roses,

a Slayer,

a Rolling Stonesból Ronnie Wood

és az Aerosmith frontembere, Steven Tyler is megjelent a bulin.

„A Black Sabbath gyakorlatilag elindította az egész metálkorszakot” – mondta a Van Halen egykori énekese, Sammy Hagar a BBC-nek. „Ők a királyok, és ha a királyok búcsúznak, akkor mi mindannyian megtiszteljük őket. Mindenki azonnal igent mondott a meghívásra, ez a koncert történelmet fog írni, mint a valaha volt legnagyobb metálesemény.”

A koncerten fiatalabb előadók, például Yungblud is fellépett, aki a zenekar egyik legérzelmesebb, Changes című dalát énekelte el. Yungblud egy másik szupercsapat tagja is volt, amelyben felváltva játszottak a Megadeth, a Faith No More és az Anthrax zenészei. A dobosok, Travis Barker (Blink-182), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) és Danny Carey (Tool) egy hatalmas „drum-off”-ban csaptak össze.

Senki nem lenne ma itt nélkülük

A Pantera frontembere, Phil Anselmo így fogalmazott:

A mai fellépők mind más emberek lennének a Black Sabbath nélkül. Ez az igazság. Én biztosan nem állnék itt mikrofon mögött, ha ők nem lettek volna. Ők a legnagyobbak, minden idők legjobbjai.

A show házigazdája Jason Momoa volt, aki később elmondta: „Ma a világ legjobb rock- és metálzenészei vannak itt velünk ezen a színpadon.” Momoa Minecraft-filmjének társszereplője, Jack Black egy videóüzenetben köszönt be, Billy Idol és Dolly Parton szintúgy.

Osbourne mellé öt szólódal után csatlakozott a teljes Sabbath-felállás.

További négy számot játszottak el együtt. Osbourne egészségügyi problémái miatt végig ülve énekelt, hangja olykor remegett, de még mindig erőteljesen hatott.

A sztárokkal teli koncertet sokan a „heavy metal Live Aid”-jének nevezték, mivel a bevételt jótékony célra ajánlották fel. A jegyárak 200 és 2000 font között mozogtak, a bevételt pedig a Cure Parkinson’s, a Birmingham Gyermekkórház és az Acorn Gyermekhospice kapja meg.