Meglepő összefüggés van a Dunánál kivégzett hősnő és a bútortalan hotelszoba között

Az Építészfórum által szervezett EDGE Architecture Festival (EDGE Fest) Magyarország első nemzetközi építészeti fesztiválja – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben. A kétnapos rendezvény során hazai és nemzetközi szakemberek a kortárs építészet legsürgetőbb kérdéseit járták körül, különös tekintettel a társadalmi, ökológiai és technológiai kihívásokra.

A konferencia célja, hogy nemzetközi szinten is progresszív és előremutató építészeti gondolkodásnak adjon teret, ennek érdekében jött létre az idén alapított EDGE Awards is. A fesztivál programjában az EDGE X: Convenient Fictions című művészeti kiállítás, a MOL Campus tervezői által vezetett épületbejárás és az EDGE Awards shortlistes projektjeinek élő bemutatója szerepelt.

A díjra 2025. május 31-ig lehetett benyújtani a pályázatokat az alábbi öt kategóriában:

Ready? Made – megvalósult épületek, amelyek a hagyományos építészeti megoldások alternatíváit kutatják.

On The Streets – köztéri projektek, ideértve az időszakos és állandó beavatkozásokat is.

Topia – elméleti vagy spekulatív munkák, amelyek a jövő építészeti kihívásaira keresnek választ.

Virtual Insanity – az építészet digitális és virtuális tereiben megvalósuló projektek, mint videójátékok, filmdíszletek, virtuális téralkotások.

Hold It – Belső vagy külső térbe szánt, egyedi tervezésű tárgyak, amelyek konceptuálisan vagy kritikai módon reflektálnak a kortárs problémákra.

A mintegy 80 beérkezett pályamű áttekintése után az EDGE Fest kurátorai összevonták a Topia és a Virtual Insanity jelöltjeit, és végül négy kategóriában összesen 20 döntőst választottak ki. A shortlisten szereplő projektek tervezői július 3-án és 4-én élőben mutatták be munkáikat az EDGE Festen egy nemzetközi és hazai szereplőkből álló szakmai zsűri előtt, akik egyben az EDGE Fest konferencia előadói is voltak.

Díjazottak

A Hold It – The Power of Design kategória nyertes projektje a Without Furniture lett, ami Hory Gergely, Major Zoltán, Müllner Péter és Partizan Architecture munkája. A Without Furniture hotelszoba a hagyományos bútorokat egy többszintű, beépített térrel helyettesíti. A bútorok fix funkcióinak hiánya lehetővé teszi, hogy a vendégek szabadon alakítsák környezetüket, a kompakt tér így egyszerre kínál újfajta szabadságélményt és a szállodai szobákra jellemző privát szférát.

A Topia / Virtula Insanity kategória nyertes pályázata a Future Naarm: First Light – Real time video game lett, ami Patrick Macasaet és Vei Tan munkája. A First Light egy jövőbeli, a tengerszint emelkedése által átalakított Melbourne-ben játszódó videójáték, ahol a játékosok a város felfedezése közben tapasztalhatják meg, hogyan formálhatja a jövő városait a technológia, a kultúra és az éghajlatváltozás.

A Ready? Made – Built Architecture kategória győztese a vitnyédi Twin House projekt lett, aminek alkotói Pei Yong és a WY Design. A Vitnyéd melletti tóparton álló két pasztellszínű ház a vidéki életmód kortárs újraértelmezése. A tükörszerű, egyszintes épületek közös terasszal és udvarral rendelkeznek, amelyek bőséges természetes fényt, tágas privát teret és nyugalmat biztosítanak. A magyar népi hagyományok által inspirált design harmonikus egyensúlyt teremt az örökség, a modern kényelem és az igényes kivitelezés között.

Végül az On The Streets – Public Space Projects kategória győztesét is kihirdették, amit a budapesti Bernovits Vilma emlékmű kapott. Az elismerést Hartvig Dániel és Kálna Dávid vehették át. A Boráros téren egy korrodálódó vastömb és bronzkorlát jelöli azt a helyet, ahol Bernovits Vilmát, a második világháború idején életeket mentő hősnőt, 1944-ben kivégezték. A minimalista alkotás a mártír bátorságát és a Dunát, mint néma tanút tiszteli. Az idő múlásával a rozsda látható nyomot hagy – egy sebhelyet, amely egyszerre vésődik be az anyagba és az emlékezetbe.