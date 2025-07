Básti Juli: Annyi napidíjunk sem volt, hogy elmenjünk egy hülye pizzát enni

A WMN Magazin műsorában Krajnyik Cintia kérdezte a színésznőt arról, hogy bár sokan határozott, erős kiállású karakterként ismerik, ő valójában mennyire tekint magabiztos személyiségként magára. A színésznő elmondása szerint

Azt mégis érzi, hogy múltjának nehezebb időszakai és pillanatai, korábbi feletteseinek szavai máig visszhangzanak benne, amik jól ráerősítenek arra a megfelelési kényszerre, ami apja, a híres Kossuth-díjas színész, Básti Lajos miatt alakult ki benne.

A műsorvezető kérdésére elmondta, hogy az első olyan emléke, amikor igazán kiállt magáért és másokért még a Katona József Színházban töltött éveihez nyúlik vissza. Persze hozzátette, hogy ezt is sok év felkészülés, szenvedés és szorongás előzte meg.

Az volt az első erősebb kiállásom egy csapatért, amikor Katona József Színházban addig erőszakoskodtam, amíg azt a megalázóan alacsony napidíjunkat, amit arra a rengeteg külföldi útra kaptunk, megemelték. Senki nem mert szólni, én pedig azt gondoltam, hogy ezért muszáj síkra szállnom. Eleve nagyon pici volt a havi fizetésünk, de megtörtént, hogy három hónapokat töltöttünk külföldön – nem egyhuzamban, hanem összevissza –, és nagyon kínos volt, ahogy láttam, hogy a fiúk konzervdobozokat hoznak a szállodaszobába, és a csap alatt a mosdóban melegítik fel. Az egy más világ volt, de akkor is nagyon ciki, hogy annyi napidíjunk sem volt, hogy elmenjünk egy hülye pizzát enni

„Nem vagyok magabiztos ember. Mindenki azt hiszi, de baromira nem vagyok az. Próbálok úgy csinálni. Amikor tényleg gondom van, akkor próbálok határozottan fellépni, de emögött nagyon sok félelem és szorongás van.”

Puskás Tamással való házasságáról is mesélt a műsorban, ami már több mint harminc éve tart. Elmondása szerint nagyon nehéz dolog a konfliktusokat jól kezelni, az ember sokszor hibázik, de a legfontosabb, hogy a „startvonalnál” olyan partnert válasszunk, akivel hasonlóan gondolkodunk a világról és morális dolgokról.

Volt, hogy ráfaragtam, és nem is sikerült a házasságom. Ez azért sikerült jól, mert Tamás nagyon hasonlóan gondolkodik és áll a problémákhoz, mint én. Sőt ő sokkal nyugodtabb és előrelátóbb, de ez nem is lehet máshogy, hiszen ezért is nagyszerű igazgató