Az amerikai szenátus ezen a héten szavaz arról a költségvetési törvényjavaslatról, amelyben minden benne van, amiért Donald Trumpot szeretni vagy utálni lehet – és most épp 40 millió dollár (13 milliárd forint) az ára. Ennyit különítene el ugyanis a republikánus kormányzat a büdzséből az Amerikai Hősök Nemzeti Kertje szobrainak beszerzésére – írja az ART News.

Életnagyságú szobrok

A törvényjavaslatban az szerepel, hogy az NEH (Nemzeti Bölcsészettudományi Alap) 2025-ös keretéből elkülönített 40 millió dollár a következő három évben is rendelkezésre áll. Ezek közül az egyik javaslat már név szerint is említi, kiket lehet bronzba önteni.

A Hősök Nemzeti Kertje nem új ötlet, 2021-ben jelentette be Trump, akkor még a hivatalából kifelé menet. A kert, amelyet a Függetlenségi Nyilatkozat 250. évfordulójára időzítenek, afféle amerikai Pantheon lenne, ahol

életnagyságú szobrok állítanak emléket az Egyesült Államok 250 nagyszerű személyiségének, akik hozzájárultak a nemzet kulturális, tudományos, gazdasági és politikai örökségéhez.

A NEH sajtóközleménye szerint a projekt célja, hogy „olyan nyilvános teret hozzon létre, ahol az amerikaiak összegyűlhetnek, hogy megismerjék és tisztelegjenek az amerikai hősök előtt”. A tisztelgésnek mondjuk ára van:

egy-egy szobor elkészítése akár 200 ezer dollárba (mintegy 65 millió forint) is kerülhet.

A szobrokat márványból, gránitból, bronzból, rézből vagy sárgarézből lehet elkészíteni. A The New York Times szerint az utasítás egyszerű volt: „realisztikus legyen, modernista ne”. A hivatalos listán ott van George Washington és Martin Luther King Jr., de mellettük Kobe Bryant, Julia Child vagy Alex Trebek is helyet kapott. Köztük van még Hannah Arendt, John Singer Sargen, Norman Rockwell és Ansel Adams is. A szoborkert tehát egyetlen dolgot biztosan tükröz majd: Trump elképzelését a nemzeti identitásról – egyszerre múltba néző és médiabarát, patinás és pop.

Jövőbe betonozott világnézet

A kritikusok a törvényjavaslatot a leggazdagabbaknak juttatott újabb adókedvezmények, a szociális programok (Medicaid, SNAP) kurtítása és a vámhatóság 45 milliárdos pénzesője fényében bírálják. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal szerint mindez tíz év alatt 3,3 billió dollárral növeli a hiányt.

A művésztársadalomnak külön fáj, hogy a 40 milliót részben olyan forrásból veszik el, amely korábban az amerikai kultúra támogatását szolgálta. A NEH egyes ösztöndíjai – például a 60 ezer dolláros oktatói díjak – már nem jutnak el a címzettekhez. Az Arts Action Fund szerint 2025-ben az NEH költségvetése 200,1 millió dollár, az NEA-é (Nemzeti Művészeti Alap) 210,1 millió – a 40 millió így arányaiban is látványos gesztus.

A szoborkert, amit Trump álmodott magának, nemcsak múltba révedés, hanem jövőbe betonozott világnézet. Történelemkurátori aktus, ahol az egyetlen elv az elnöki nosztalgia. Azt még nem tudni, lesz-e szobor róla is, de ha igen, abban biztosak lehetünk: nem absztrakt lesz.

(Borítókép: Donald Trump 2025. június 27-én. Fotó: Joe Raedle / Getty Images)