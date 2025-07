L. Simon László: Erről nem akarok nyilatkozni, kérdezze Demeter Szilárdot

Amióta 2023 novemberében Csák János kulturális és innovációs miniszter menesztette a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjáról, L. Simon Lászlót nem láttuk magas közéleti pozícióban. Júniusban viszont a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár megújításáért és Gödöllőre költöztetéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. L. Simon László ennek apropóján adott nagyinterjút az Indexnek, amelyben a come backről, a múzeumköltöztetési hullámról és a Munkácsy-díj Bizottság lemondásáról is kérdeztük.

L. Simon László az interjúban többek között elmondja, hogy

a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjáról való leváltása olyan kisiklás volt, amit azok sem tudtak értelmezni, akik a mai napig a kormányzati politikát művelik;

nem érez elégtételt, és a mostani kinevezése nem ellensúlyozza azt a méltánytalanságot, ami vele történt;

mostani megbízatása szép, de nehéz feladat, szinte mission impossible;

nehéz lenne megmondani, mennyi pénz kell az új Mezőgazdasági Múzeumhoz, egy olyan épülethez, amelynek még a tanulmánytervei sem készültek el;

a Természettudományi Múzeum az egyik legbonyolultabb képlet: egy bogár- vagy pillangógyűjteményt nem lehet csak úgy ide-oda szállítgatni;

ha valaki azt gondolja, hogy a Közlekedési Múzeumot olyan könnyen meg lehetne valósítani Debrecenben, az naiv;

azokat, akik elkezdtek pánikolni, hogy úristen, az L. Simon visszatér, a miniszteri biztos megnyugtatja, hogy nem;

csak azt akarja Hankó Balázs fülébe súgni, ami a feladatához kapcsolódik, de azt nem, hogy mit csináljon Demeter Szilárd az Iparművészeti Múzeummal.

Jó katonaként ott szolgál, ahova állítják?

Viszonylag kevés dologhoz értek, akármit nem tudok megcsinálni, elvállalni. Ha holnap azt mondaná valaki, hogy egészségügy-politikával kellene foglalkoznom, akkor udvariasan nemet mondanék.

A kulturális életben viszont már volt államtitkár, kormánybiztos, múzeumigazgató, NKA-elnök...

Menjünk sorjában. Országgyűlési képviselővé választásom után az első komolyabb feladat a kulturális és sajtóbizottság elnöki pozíciója volt. Utána lettem a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, aztán megváltozott a törvény, és 2014-től összeférhetetlenné vált a képviselői mandátum az NKA vezetői pozíciójával, ezért onnan le kellett mondanom. Közben voltam egy rövid ideig államtitkár, aztán pedig a Várkert Bazár felújításáért felelős kormánybiztos.

Tehát úgy gondolja, hogy ezek szervesen következnek egymásból?

Nem feltétlenül, de nagyjából a kultúra, művészet, örökségvédelem, műemléki ügyek – ezek azok a területek, ahol mozogtam. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pozíciója egyáltalán nem volt politikai megbízatás, sőt, tulajdonképpen azt a lehetőséget jelentette számomra, hogy a politikából hátrébb lépjek. Ez az én szándékaimat és a kormány vezetőinek a szándékát is tükrözte: nekem elég volt három ciklus az Országgyűlésben, más területeken hasznosabb lehetek a közösségnek.

Lehetetlen küldetés

Júniusban viszont a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár megújításáért és Gödöllőre költöztetéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki önt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. Ez is politikainak nevezhető megbízatás, nem?

Ez szigorúan szakmai feladat. Az, hogy valaki miniszteri vagy kormánybiztos, az nyilvánvalóan politikai stallum, de az ilyen pozíciók arra alkalmasak, hogy a kormányzaton belül az általad vitt terület koordinációját könnyen és hatékonyan tudd végrehajtani. Nagyon jó a kapcsolatrendszerem, de akkor is kell jogi és politikai legitimáció ahhoz, hogy az ember, mondjuk, egy múzeumfejlesztést el tudjon indítani.

Magyarul az én megközelítésemben ez nem azt jelenti, hogy visszatértem a pártpolitika fórumaira, de közben meg egy pillanatig sem akarok úgy csinálni, mintha az elmúlt lassan húsz évben lett volna akár egyetlen olyan napom, amikor nem olvasok, beszélek vagy írok valamilyen formában politikáról, elsősorban persze kultúrpolitikáról.

Azért ez mégiscsak visszatérés, igazi come back.

Sokan így tekintik, de az az igazság, hogy a Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjáról való leváltásom olyan kisiklás volt, amit azok sem tudtak értelmezni, akik a mai napig a kormányzati politikát művelik. De hát, aki ezt a döntést meghozta, már Isten tudja, hol van.

Elégtételt érez?

Egyáltalán nem. Ráadásul ez két külön dolog. A Nemzeti Múzeum ügye ezzel nincs lerendezve, legalábbis az én fejemben meg a szívemben semmiképpen sem.

Ez mit jelent?

A miniszteri biztosi kinevezésemet és a korábbi menesztésemet nem kötöm össze: azt a méltánytalanságot, amit akkor megéltem, a mostani megbízatás nem ellensúlyozza. Lehet, hogy van ilyen szándék, de én nem így közelítek a dologhoz. Van egy szép feladat, rendkívül nehéz helyzetben, amikor óriási a konkurencia is, mert mindenki jön a maga projektjével, a szűkülő költségvetési lehetőségek közepette mindenki forrást akar találni a saját ügyéhez.

Szép, de nehéz feladat, szinte mission impossible. Lehetetlen küldetés.

Meglátjuk, hogy meg tudjuk-e, meg tudom-e csinálni. Kormánybiztosként a Várkert Bazárnál egy lebonyolított közbeszerzési folyamatba léptem be biztos költségvetési háttérrel, uniós forrással. Akkor az volt a feladatom, hogy határidőre végezzük el a műemléki felújítást. Ezt meg is tettem. Ma is büszke vagyok rá.

Szövetségesek és lökdösők

Ezzel szemben most a nulláról kell elindulnia?

Azon már túl vagyunk, hogy hol legyen az új Mezőgazdasági Múzeum, tehát konkrétan tudjuk, mely helyrajzi számú telekre kerülhet, de ki kell találni, hogyan nézzen ki, milyen tartalom kerüljön bele, és – a tervezésre és minden egyébre – a forrást is elő kell keríteni. Tehát nekem a kormányzati rendszeren belül lobbiznom, küzdenem, harcolnom kell a forrásokért, ahogy másoknak is.

Sok projektnek kell versenyeznie még a múzeumi szférából is.

Nekem ebben irdatlan jó szövetségeseim vannak, hiszen a kultúráért felelős miniszter, Hankó Balázs Gödöllőn lakik, a 2026-os választáson ő lesz ott a kormánypárt következő képviselőjelöltje. Elkötelezett lokálpatrióta. Tehát nem kell megmagyaráznom a miniszternek, hogy miért akarunk valamit megcsinálni, hanem ő sürget, hogy csináljátok.

Szövetséges az egyetem rektora, Gyuricza Csaba, akinek óriási lehetőség, hogy a gyönyörűen fejlődő campus kiegészüljön egy nagy léptékű múzeummal. Szövetségesem a város kormánypártinak nem nevezhető polgármestere, Gémesi György, akivel jól együtt tudtam működni, amikor államtitkárként a Gödöllői Kastéllyal foglalkoztam. És szövetségesünk a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE) fenntartó alapítvány elnöke, Csányi Sándor. Az ügyünket támogatja Nagy István agrárminiszter is, hiszen ahhoz a tárcához tartozik a múzeum, és nemsokára találkozom Estók János főigazgató úrral is, akivel régi, jó kapcsolatban vagyunk, és

biztos vagyok benne, hogy ő is meg fogja látni ebben a maga számára is a lehetőséget.

És hát azok is szövetségesek, akik szeretnék, ha a felújításra szoruló Vajdahunyad várból kiköltözne a Mezőgazdasági Múzeum. Tehát a másik oldalról van, aki lökdös bennünket. Például a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget-projekt gazdája, Baán László: nem is tudnék magamnak nála jobb szakmai szövetségest kívánni. Ez jó konstelláció. Egy nehézség van, hogy nem egyszerű a forrást előteremteni, de majd megküzdünk érte.

Az került nyilvánosságra, hogy 35 milliárd forintba kerülhet a költözés. Ez reális?

Nem tudom, ki mondta ezt a 35 milliárd forintot, én ki nem ejtettem a számon. Nehéz lenne megmondani, mennyi pénz kell egy olyan épülethez, amelynek még a tanulmánytervei sem készültek el. Nem is érdemes találgatni. Mi ezen a projekten már december óta dolgozunk, míg eljutottunk odáig, hogy Hankó miniszter úr bejelentette a Múzeumok Éjszakája sajtótájékoztatóján.

Nem titok, hogy olyan épületben gondolkodunk, amely összeépül fizikailag is az egyetem területén található Mezőgazdasági Gépmúzeummal. Olyan látványos épületben, ami jó lehetőséget ad nagyszerű kiállítások befogadására, de viszonylag költséghatékony, olcsó a megépítése. Nagyon sok ilyen múzeumépületet néztem meg az utóbbi években elsősorban Amerikában, tehát itt nincs az a fajta elvárás vagy kényszer, hogy egy nagy műemlék épületet újítsunk fel extra drágán, és arra sincs, hogy mondjuk egy olyan építészetileg izgalmas, de mégiscsak drága épületet tervezzünk, mint a Magyar Zene Háza.

Mi kerülne a múzeumba?

A jelenlegi múzeum teljes gyűjteménye, kiegészülve a jelenleg önálló gépmúzeum anyagaival, illetve egy sor új, interaktív elemmel, bemutatva, mekkora innováció van napjaink agráriumában. A Budán található szakkönyvtárat halálos vétek lenne mozgatni, csak a Vajdahunyad vár felszabadításában gondolkodunk. Százas nagyságrendben szeretnénk régi és új mezőgazdasági gépeket is bemutatni,

ez részben a közlekedési múzeum fájó hiányát is ellensúlyozná.

Los Angelesben a Petersen Automotive Museumban láttam, hogy egy teljesen indusztriális közegben miként lehet korszerű kiállítást megvalósítani, ugyanakkor kívülről egyszerűen, de nagyon látványosan becsomagolni az épületet. Amikor belépsz, akkor már a kiállítást nézed, és nem a plafont. Itt, a BAB Galériában, ahol beszélgetünk, szintén látszanak a szellőzőcsövek meg az itt-ott futó vezetékek, de ez ebben a közegben teljesen normális, senkit sem zavar.

Mi kerül a Vajdahunyad várába?

Akkor mégiscsak a nullán vagyunk, a startvonalnál: az egészet ki kell találni, meg kell tervezni, és még pénzt is kell hozzá szerezni.

Sok mindent tudunk már, de azokat a patronokat még nem akarom ellőni. Abszolút optimista vagyok, szerintem nagyon jó dolgot lehet csinálni. És abban is biztos vagyok, hogy kevesebbe fog kerülni, mint amennyibe a Vajdahunyad vára felújítása fog fájni az adófizetőknek. Az egy nagyon nagy műemlék épület, rettenetes műszaki állapotban, oda sok tízmilliárd forint kell.

Nem véletlen, hogy az állam halogatja például az Iparművészeti Múzeum felújítását is, mert horribilis összegeket emésztene föl.

Tizenegy éve a Várkert Bazár felújítása 12,9 milliárd forintba került, illetve ráköltöttünk még 100 milliót a Sándor Móricz-lépcső renoválására és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum homlokzatára, amit lassan újra lehetne színezni, ahogy a múltkor elnéztem. Az, ami akkor 12-13 milliárd forintba került, ma nem állna meg 100 milliárd alatt, abban biztos vagyok. Ebből kell kiindulni.

Kik azok, akik „lökdösik” önöket, mert idejönnének? A várpalotai Trianon Múzeum?

Sokan szeretnének ott a helyszínhez és a Városligethez méltó tartalmat elhelyezni, de ezzel nekem nincsen dolgom.

Önnek csak a költözés a feladata, az, hogy mi kerül a Mezőgazdasági Múzeum helyére, már nem?

Nem, és nem is akarok ezzel foglalkozni. Tudom, hogy sok koncepció fut egymás mellett. Ha kérdezik a véleményemet, szívesen elmondom, de ez nem tartozik a feladataim közé. Az én feladatom az, hogy egy új mezőgazdasági múzeumot építsünk Gödöllőn.

Engem érdekel a véleménye: ön szerint is jó ötlet, amit Baán László mondott, hogy Magyarország történelmét bemutató kiállítás kerülhetne oda?

Úgy értettem, ha olyanok kérdezik meg a véleményemet, akik azért felelnek, hogy abból valamit csináljanak. Nem akarom az elhangzott ötletek kommentálni.

De csak tud róla valamit.

Azt hallottam, hogy van, aki szerint a Magyar Építészet Múzeumát kellene ott kialakítani, mások szerint egy magyar designmúzeumot kellene csinálni. Van, aki Álmok álmodói típusú kiállítást rendezne be, és van, aki azt mondja, hogy a Trianon utáni Magyarország történetét és a magyarság értékeit kellene bemutatni. Szerintem, amit Baán László mondott, az érvényes és jó tud lenni.

Eszement mennyiségű turista lófrál a Városligetben, azoknak egy jó része eleve nem hiszi el, hogy ott Mezőgazdasági Múzeum van,

s ha belép és körülnéz, akkor jó eséllyel ki is megy onnan. Tehát nem csalogatja be a látogatót az a látvány, ami az épületbe lépéskor fogadja őket. A Várban is azt láttuk, amikor a Hauszmann Tervet irányítottam, hogy több mint egymillió turista sétál a palota belső udvaraiban, de a Budapesti Történeti Múzeumba (BTM) jó, ha minden tizedik ember lépett be. Akik betértek, azok jó eséllyel meglátták azt a szocialista vörösmárvány-borítást, csodálkoztak, hogy így néz ki egy palota, és bármilyen jó is a BTM kiállítási anyaga, fogták magukat és kifordultak.

Politikai demagógia

Az új Mezőgazdasági Múzeumban már biztosan nem lesznek poros, kitömött állatok.

Annak idején, amikor a Vajdahunyad vár ideiglenes szerkezete helyén új, tartós épületet emeltek, azt valóban azzal a szándékkal tették, hogy odaköltözzön a Mezőgazdasági Múzeum. Tehát a város azon kevés épületei közé tartozik, amelyet múzeumi célokra szántak már a megépítésük pillanatában. A XIX. század végén, amikor Magyarország agrárországból agráripari országgá vált, a mezőgazdaságnak óriási társadalmi és gazdasági szerepe volt. És elég lobbierő volt ahhoz, hogy egy ilyen szimbolikus helyszínen, az 1896-os millenniumi nagy kiállítás után mezőgazdasági múzeumot alakítsanak ki. Akkor ez teljesen természetes és normális volt.

Ha ma valaki mezőgazdasági múzeumot akarna építeni, az biztos nem ilyen épületbe rakná, és biztosan nem ezen a helyszínen. Lassan másfél évszázad telt el azóta, hogy létrejött ez a múzeum: azóta a mezőgazdasághoz, a múzeumügyhöz, a turizmushoz, a városfejlesztéshez való viszonyunk is gyökeresen megváltozott. Ezért nem ördögtől való gondolat egy új zöldmezős beruházás az agglomerációban.

A kérdés azért mégiscsak az, hogy jó időzítés-e a választások előtt háromnegyed évvel egy ilyen nagy dologba belevágni?

Miért ne? Egyrészt az ember nem választástól választásig él, nem? Ezen az alapon azt is kérdezhetné, hogy akkor most már új utat meg új hidat se kezdjünk el építeni.

Nem, mert vannak az élet működéséhez fontos építkezések. Egy múzeumköltözés nem biztos, hogy a legfontosabb akkor, amikor nincs pénz, állnak a beruházások, és egyébként számos múzeum van félig elköltözött állapotban.

Most jutott odáig ez a projektünk, hogy el tud indulni. Ha ezt a választás előtt két hónappal jelentette volna be a miniszter, akkor is jó lett volna. Tehát egyszerűen ezt meg kell csinálni. Ne haragudjon, de olyan kérdést föltenni nekem, hogy most, amikor kevesebb a pénz, akkor kell-e kulturális létesítményeket fejleszteni vagy sem... Ha nem egy újságíró kérdezné, hanem egy ellenzéki politikus mondaná, állítaná, hogy ilyet nem szabad csinálni, azt én a politikai demagógia kategóriájába sorolnám.

Én csak kérdezem, hogy ez most időszerű-e.

Tudom, ezért mondtam, hogy ha nem újságíró kérdezte volna, hanem egy ellenzéki politikus vádként fogalmazta volna meg, akkor határozottan visszautasítanám, mert szerintem nem lehet ilyen módon szembeállítani dolgokat. Kell utakat építeni, öntözőrendszereket, kórházat, iskolát fejleszteni, az önkormányzati rendszert racionalizálni, és szerintem múzeumot is kell fejleszteni. Mivel én az egész életemet a kultúrában meg a kultúrpolitikában töltöttem, nyilvánvalóan a kulturális fejlesztések mellett fogok érvelni. Szerintem egy önmaga identitására büszke nemzetnél a múzeumépítés, a kulturális infrastruktúra fejlesztése semmiképpen sem lehet a sor végén, hanem inkább az elején.

Egy magára valamit adó kormányzat politikai színtől meg az én személyemtől függetlenül az ilyen ügyeket fontosnak kell hogy tartsa.

Nem mellékesen a múzeumépítés ugyanolyan gazdaságélénkítő hatású, mint bármilyen másik építőipari kivitelezés. Az meg egyébként, hogy ennyi múzeumi projekt fut Magyarországon párhuzamosan, azt jelzi, hogy ez a terület az elmúlt bő évszázadban rendkívül alul volt értékelve és alul volt finanszírozva. A Mezőgazdasági Múzeum a Vajdahunyad várban sem azért néz úgy ki, mert ne lennének ott elhivatott szakemberek, és nem azért, mert nincsen kiváló gyűjteménye: világszínvonalú anyaga van. Hanem azért, mert évtizedek óta alulfinanszírozták, egyszerűen nem kapott kellő figyelmet.

Valójában a Szépművészeti Múzeum kivételével az összes múzeum alulfinanszírozott,

illetve gazdasági értelemben korszerűtlen szervezeti struktúrában működik. A vidéki múzeumok különösen csehül állnak. Ha megnézzük a KSH adatait a kulturális terület bérviszonyairól, akkor láthatjuk, hogy gyakorlatilag a sor végén kullognak a múzeumi dolgozók. Nem nagyon tud olyan humán dolgozót mondani, aki rosszabbul keresne, mint egy múzeumi alkalmazott. Ez probléma, de mindebből nem következik az, hogy nem kell belevágni új múzeumfejlesztésekbe.

Az pedig, hogy a kormányzat hátországában ezen a területen is verseny van, teljesen normális. Mindenki küzd a maga szerelméért, projektjéért. Ha a Nemzeti Múzeumban maradok, minden követ megmozgattam volna azért, hogy sok-sok milliárd jusson a múzeum fejlesztésére, az új állandó kiállítás megvalósulására. El is kezdtük, irdatlan nagy raktárakat hoztunk létre a Daróci utcában, nagyon sok mindent kiköltöztettünk, hogy helyet szabadítsunk föl a főépületben.

Múzeumköltöztetési hullám

Múzeumköltöztetésből nem volt hiány az elmúlt években: a Néprajzi Múzeum költözését kormánybiztosként segítette.

Az egyik feladatom a Kúria megújítása volt, és mondtam a miniszterelnök úrnak, hogy a Kúria egykori épületét akkor lehet felújítani, ha a Néprajzi Múzeumot kiköltöztettük, úgyhogy az első múzeum, amit a Liget-projekt keretében megépítünk, az szerintem a Néprajzi Múzeum legyen. Baán főigazgató úr is magáévá tette a gondolatot, Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója pedig briliánsan bonyolította le a kötözést, mintát adva ezzel a mezőgazdaságinak is. Többen kritizálják az új épületet, de szerintem nagyszerű lett, és ezt nem árt eszükbe vésni azoknak sem, akik szerint a kormány nem csinált semmit sem a fővárosban.

A Néprajzi Múzeum estében tehát arról győzködtem mindenkit, hogy

azt nem szabad megcsinálni, hogy egy múzeumot kiköltöztetünk ideiglenes raktárakba, és aztán éveket várunk, amíg egy új épületet találunk nekik.

Sajnos az Iparművészeti Múzeummal éppen ez történt meg, pedig az első elfogadott bővítési és felújítási tervek már az első államtitkárságom idején elkészültek. Az pedig nem ma volt, hanem 12 éve.

Az Iparművészetit is ki akarták volna kiköltöztetni?

Addig-addig ment az idő, hogy az épület egy része olyan állapotba került, hogy úgy döntöttek a szakemberek, biztonságosabb kiköltözni abból az épületből, hogy fel tudják újítani. Viszont ha egy múzeumot eleve új épületbe akarnak átvinni, mert a korábbi helyszíne más funkciót kap (mint a Kúria vagy a Vajdahunyad vára), akkor amit onnan kiviszel, annak már a készbe kell bekerülnie, s nem ideiglenes raktárakba. Mert akkor utána ott kallódnak évekig a dolgok, és ez a műtárgyaknak sem tesz jót, illetve akkor a politika odázhatja a beköltözést, mert úgyis jól van ott a raktárban minden.

Az Iparművészeti Múzeumról tehát elmondhatjuk, hogy ebben a versenyben, amit ön említett, nem tudott jól harcolni.

De belépett egy erős szereplő, Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ vezetője, aki maga alá gyűrte az intézményt: gondolom azzal a szándékkal integrálta az Iparművészetit meg a Természettudományi Múzeumot is, hogy majd valami csodát fog megteremteni. Várjuk az eredményeket.

Az MNMKK Magyar Természettudományi Múzeumra is vonatkozik, hogy csak akkor lehet kiköltöztetni, ha már van új épülete?

A Természettudományi az egyik legbonyolultabb képlet. Ott olyan gyűjteményelemek vannak, amelyeket nem lát a közönség, mert alapvetően tudományos kutatási céllal tartja az intézmény. Ezeknek a mozgatása szinte lehetetlen, mert könnyen tönkremehetnek.

Egy bogár- vagy pillangógyűjteményt nem lehet csak úgy ide-oda szállítgatni.

A kormánynak az volt az elképzelése, hogy Debrecenben létrejön egy új természettudományi múzeum, de már akkor is azt mondtuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindent el kell költöztetni Budapestről. Egyébként egy ekkora ország ezzel a gyűjteményi anyaggal és kulturális bázissal bőven elbírná azt, hogy Debrecenben is legyen egy nagy természettudományi kiállítás, és Budapesten is. Ehhez nem feltétlenül kell mindent elköltöztetni. De én erről nem akarok nyilatkozni, kérdezze Demeter Szilárdot, ő ennek az egésznek a vezetője, nyilván van valami elképzelése arról, hogy mi legyen a Természettudományi Múzeum és a tervezett debreceni múzeum sorsa.

Új kulturális városrész

Debrecenbe akarják költöztetni a Közlekedési Múzeumot is, miközben az eredeti épület felújítása félbemaradt.

A Közlekedési Múzeum esetében arra hívnám fel a figyelmet, hogy azért volt rendkívül jó választás az Északi Járműjavító, mert azt az infrastruktúrát, ami ahhoz kell, hogy hatalmas méretű vasúti járműveket és további gépeket tároljanak, nem kell kiépíteni. Autentikus a helyszín, emellett ott vannak a sínek és a régi ipari daruk, amelyeknek eleve az volt a feladatuk, hogy adott esetben fölemeljenek egy szerelvényt, és áttegyék egyik sínpárról a másikra.

Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ezt olyan könnyen meg lehet csinálni Debrecenben, az naiv.

Több milliárd forintot költött el a magyar állam az Északi Járműjavító tervezésére, és kiváló tervek születtek. Jó a koncepció, jó helyen van, és meg lehet találni a szinergiát az Operaház nagyon szépen felújított Eiffel Műhelyházával. Igazi új kulturális városrész alakulhatna ott ki. Tehát ha valaki csak azt kiszámolja, hogy akár közúton, akár vasúton mennyibe kerülne a Közlekedési Múzeum anyagainak az elszállítása Debrecenbe – csak ebből két másik múzeumot lehetne felépíteni.

Nem vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy értelmetlenül akarjunk kulturális létesítményeket fejleszteni.

Bécstől Berlinen és Párizson át Londonig nagyon sok közlekedési múzeumot megnéztem kíváncsiságból, mert szeretem a múzeumokat: nyugodt lelkiismeret állíthatjuk, hogy a mi közlekedési múzeumunk anyaga bármelyikkel fölveszi a versenyt. Nem kell föltalálni a spanyolviaszt, szerintem nincs jobb helyszín az Északi Járműjavítónál.

A Hadtörténeti Múzeumnak szintén költöznie kell.

Igen, de nem vagyok se miniszter, se államtitkár, az én feladatom a Mezőgazdasági Múzeum fejlesztése.

Azt próbálom végigvenni, hogy a múzeumköltözések sorában vannak sikertörténetek, és vannak kevésbé jó példák. A Hadtörténeti hova tartozik?

Azt például jó ötletnek tartom, hogy a volt Honvéd Főparancsnokság épületét megkapja a múzeum a maga kiállítási céljaira. Ha jól hallottam, ez a terv. Azt az épületet jól ismerem, hiszen az első két szintjét mi újítottuk föl még kormánybiztos koromban, és utána megnyitottunk benne egy Zsolnay-, majd egy Csontváry-kiállítást, amelyben a festő összes nagy képét egyszerre mutattuk be, ez utóbbi tárlatot három hónap alatt 110 ezer ember látta. Ez szerintem nem rossz, és bebizonyította, hogy ez a lokáció kiválóan alkalmas kulturális célokra.

Négyből négy

Amikor a legutóbbi választások után beszélgettünk, még a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként azt mondta, négy dolgot kell ebben a ciklusban elvégezni a kormánynak. Az első az volt, hogy az új Nemzeti Galériának meg kell épülnie.

Ezt továbbra is tartom, bár sajnos kicsit lassult a Liget-projekt megvalósítása. A palotából ki kell költöznie a Magyar Nemzeti Galériának (MNG), de a munkálatok még mindig csak a palotaépület A épületnél tartanak. Tehát annak az épületrésznek a felújítása, ami ma a Nemzeti Galéria, ebben a ciklusban biztos, hogy nem fog elkezdődni. Az a kényszer tehát, hogy onnan mihamarabb kiköltözzön, ma nem erős. Az MNG-ben szerencsére nagyon sok turista fordul meg, tehát azt is csak úgy szabad áthelyezni, ha már megvan az új épület, és legfeljebb a költözés idejére zárnak be. Tehát maximális egyetértek Baán Lászlóval, hogy új Nemzeti Galériát kell építeni.

Ugyanehhez az első ponthoz mondta, hogy az Országos Széchényi Könyvtárnak (OSZK) is ki kell költöznie ebben a ciklusban.

Az az igazság, hogy akkor azt gondoltam, sokkal gyorsabban fog haladni a palotafelújítás, de ez nagyon nagy feladat. Ahogy a felújítások mostani állását nézem, az F épületben helyet foglaló OSZK még a következő két ciklusban is ott marad a helyén.

Ez tehát nem valósult meg, ahogy a második, az Iparművészeti felújítása sem. A harmadik az volt, hogy a Közlekedési Múzeum kerüljön az Északi Járműjavítóba, ez sem...

Ott részben most is van kiállítás, s valamikor csak megépül az új Közlekedési Múzeum. De nyilvánvalóan én is látom azt, hogy az elmúlt három és fél évben a kormányzat pénzügyi mozgástere sok okból szűkül. Ha csak arra gondolok, hogy a jövőben a NATO tagságunk miatt tovább fog nőni a honvédelmi kiadásunk – emiatt egyrészt fáj a szívem, másrészt pedig a körülöttünk levő káosz, a szomszédban zajló háború miatt elfogadom, hogy ezt meg kell lépni. Miként azt is, hogy a kormány megfontoltan halad a kulturális fejlesztésekkel.

A negyedik pedig a Nemzeti Múzeum főépületének a rendbetétele volt.

Amíg ott voltam, addig elég sok minden elindult és megtörtént ebből. Több, mint az előttem lévő másfél évtizedben. Hogy most hol tartanak, azt nem tudom. De látom, mindenképpen a teljes múzeumügyről akar velem beszélgetni, pedig én maradnék a feladatomnál.

Csak kíváncsi vagyok a véleményére azokban a kérdésekben, amelyekről már korábban is beszélt, és amelyek összefüggenek egymással, hiszen ahogy említette, versenyhelyzet van, és a mozgástér nagyban függ attól, hogy milyen szövetségeseket tud találni.

Ebben önnek teljesen igaza van, de azzal kezdtem a beszélgetésünk elején, hogy nagyon jó támogatóim és szövetségeseim vannak, és szerencsére a kormányzatban sokan örülnek annak, hogy újra aktivizáltam magamat ezen a területen. Nem félek attól, hogy nem lesznek szövetségeseink.

És emellé az ügy mellé a miniszterelnök is odaállt, az én papíromat neki is alá kellett írnia.

Ráadásul ő régóta fontosnak tartotta egy új Mezőgazdasági Múzeum létrehozását, benne élménygazdasági elemekkel és élő állatokkal. Erre Gödöllőn lesz lehetőség, ugyanis készen vannak a leendő múzeumépület szomszédságában megvalósuló bemutatógazdaság tervei, és még a forrás is rendelkezésre áll a MATE költségvetésében. Mire elkészülhet az új múzeum, már ez is állni fog.

Pánik L. Simon visszatérése miatt

A Magyar Naplónak adott interjúban azt mondta, fontos az „érted haragszom, nem ellened” attitűd, tehát ha elmondja a véleményét valamiről a kulturális életben, az nem azért van, mert kritizál, hanem esetleg a kulturális kormányzat is szívesen fogadja, ha kap visszacsatolást.

Ez a vezetők személyétől is függ. Én is voltam vezető és beosztott is. Most például abban a helyzetben vagyok, hogy mivel évtizedes szakmai és baráti kapcsolatot ápolok Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral, bármikor, ha megkér rá, segítek, és bármikor fordulok hozzá ötlettel, javaslattal, akkor meghallgat. A jelenlegi miniszterrel gyakorlatilag azóta vagyok jóban, amikor ő még rektorhelyettes volt a SOTE-n.

Tehát ez egészen más viszony, mint ami az elődje és köztem volt.

Ráadásul eljutottam oda, hogy egy csomó dologba nem szólok bele, még azokba sem, amik egyébként érdekelnek. Tehát ezt a feladatot nem arra használom fel, hogy minden másban elkezdjek okoskodni. Persze egy csomó minden érdekel, könyvet írok, színházba járok, keresztül-kasul utazom a Kárpát-medencében, két napja még Kolozsváron voltam színházban. Tehát irdatlan sok minden foglalkoztat, de ezek nem a kormányzati munkához kapcsolódnak. Olyan ambícióm pedig, hogy visszamenjek a Parlamentbe, nincs. Tehát azokat, akik elkezdtek pánikolni, hogy úristen, az L. Simon visszatér, megnyugtatom, hogy nem.

Vannak ilyenek, akik pánikolnak?

Mindig van, aki kombinál, hogy már megint mire készülök. A Mezőgazdasági Múzeum költözését, az új helyszín kialakítását nagyon szép feladatnak tekintem. Egyszerre vagyok bölcsész és agrármérnök, a mezőgazdaság története, kultúrája, a mindennapi termelés ugyanúgy érdekel, mint sok-sok évvel ezelőtt, tehát ez hozzám közel álló feladat. Boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom. Szerencsére már nem dolgom, hogy a szimfonikus zenekarok finanszírozásának a problémájával mit kell kezdeni. Csak azt akarom Hankó Balázs fülébe súgni, ami a feladatomhoz kapcsolódik, azt nem, hogy mit csináljon Demeter Szilárd az Iparművészetivel.

Závogyán Magdolna mellett lett egy kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár is Kiss-Hegyi Anita személyében. Vele is jóban van?

Anitát akkor ismertem meg, amikor irodalmi esten vettem részt Moszkvában, és ő szakdiplomataként ott tevékenykedett. Ügyes, fölkészült külügyes, aki nagyon szereti a kultúrát és járatos is benne. Sajnálom, hogy ilyen rövid ideje marad az államtitkárságra, aztán majd meglátjuk, mi lesz a választás után.

Tulajdonképpen annyi időre lett államtitkár, mint amennyi időre én most miniszteri biztos, hiszen – a jogszabályból következően – mind a kettő megbízás a kormány mandátumáig tart.

Kiss-Hegyi Anita kinevezésében az is benne van, hogy egy kicsit fölértékelődik az a terület, amire kevesebb figyelem jutott az utóbbi években: ezek a külföldi kulturális intézetek és a kulturális diplomácia. Szerintem igaza van Hankó miniszter úrnak, hogy erre a területre nagyobb figyelem, adott esetben több forrás kell. Nem arról van szó tehát, hogy területi villongás lenne a két kulturális államtitkár között, vagy hogy a miniszter be akart volna dobni egy követ az állóvízbe az új államtitkár kinevezésével. Szerintem ez remek konstrukció, más kérdés, hogy kevés az idő a választásig, de hát addig is lehet ezt hatékonyan működtetni.

Emberi és politikai kiállás

Nemrégiben komoly botrány rengette meg a kulturális kormányzatot, és amennyire tudom, a konzervatív szavazók bizalmát is, ez pedig az, hogy miután Vészabó Noémi Munkácsy-díjat kapott, lemondott az egész Munkácsy-díj Bizottság.

Látom, csak nem enged ki a szorításból. Nehéz helyzetben is vagyok, mert a lemondott bizottság tagjai közül mindenkit jól ismerek személyesen, vannak közöttük barátaim, de ez egyébként is nagyon jó összetételű bizottság volt szakmailag és emberileg is. Az én ízlésem és művészeti értékítéletem nagyon közel áll a bizottság tagjaiéhoz. Azért is nehéz erről beszélnem, mert értem a motivációjukat, ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy ne lett volna más megoldás.

Mármint a bizottságnak, például hogy ne mondjanak le?

Talán. De nem tudom pontosan az egésznek hátterét. Én egyébként Noémit is jól ismerem, szeretetreméltó nő, tehát biztos, hogy ez az egész szituáció nagyon megviselte. Azoknak, akik egyébként adott esetben jogos kritikát fogalmaznak is meg, azért néha

el kellene gondolkodniuk, hogy ezt milyen hangnemben és stílusban teszik.

Lehet, hogy úgy gondolják, nem méltó a Munkácsy-díjra, és nem volt szerencsés a kuratórium javaslatát ilyen szinten felülbírálni, de az emberséges bánásmódról akkor se mondhatunk le. Azért mégiscsak egy érzékeny nőről van szó. Nagyon sok megalázó cikk, Facebook-bejegyzés meg komment született, ami miatt együtt éreztem Noémivel.

Ugyanakkor maximálisan értettem a kuratórium motivációit és a szakmai szempontjait, és tekintettel arra, hogy láttam a fölterjesztési listát – ráadásul sok oldalról megéltem már ilyen helyzetet, díjra fölterjesztettként, a díjrendszert megreformáló államtitkárként és számos hasonló kuratórium tagjaként –, tudom, hogy ez rendkívül kényes dolog. És azzal is tisztában vagyok, hogy miközben mindig nagy lendülettel tudunk beszélni a szakmáról, azért egy csomó mindenben, ami esztétikai kérdés, nincs olyan objektív mérce és szakmai konszenzus, mint a természettudományos területen. Biztos vagyok benne, hogy ebből az esetből mindenki tanult, és remélhetőleg ilyen típusú nehézséggel vagy botránnyal jövőre nem fogunk találkozni.

Miután lemondott a bizottság, Hankó miniszter úr és Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója ellátogatott Vészabó Noémi műhelyébe, gyakorlatilag kiálltak mellette. Ő volt a fontosabb, nem a kuratórium?

Schmidt Máriával kapcsolatban rendkívül elfogult vagyok: én szeretem őt, szerintem szuper nő. Ismerem az ízlését is, és ami az ő képzőművészeti tájékozódását, orientációját jellemzi, az egyébként nagyon progresszív. Hogy mást ne mondjak, az utóbbi években két állami intézményben volt Sam Havadtőy-kiállítás – akit senki nem vádolhat azzal, hogy a jelenlegi kurzus kegyeltje lenne –, az egyik a Nemzeti Múzeumban általam, illetve Gulyás Gábor által rendezett kiállítás, a másik pedig a Terror Házában megvalósított tárlat.

Hankó miniszter úr és Schmidt Mária látogatása nem a művészetről szólt.

Szerintem, aki akarja érteni a dolgokat, az érti. Abban volt emberség, és nyilván volt politika is. A politikának nagyjából az a logikája, hogy egy politikai döntést következetesen végig kell vinni, amellett ki kell állni. Nem várható el a minisztertől, hogy kifaroljon a saját döntése mögül. Teljesen érthető, hogy tett egy politikai gesztust, és egyébként valahol tesz egy emberi gesztust is. De ezzel nem azt állította, hogy szerinte X művész tízszer jobb, mint Y művész. És amikor azt mondta a miniszter, hogy Vészabó Noémi művészete a magyar kultúra része, akkor ezzel pont ennyit mondott, se többet, se kevesebbet.

Mi is egy galériában beszélgetünk most, amelynek az a neve, hogy Budapest Art Bridge (BAB): hogy kerültünk ide?

Ez teljes egészében közpénz nélkül működő magángaléria, amit Gerencsér László alapított, s együtt csináljuk. Ő egy sikeres vállalatvezető, aki egyben mecénás is, és azt teszi, amit még nagyon sok magyar üzletembernek kellene: a saját és a cége vagyonából támogatja a nemzeti kultúrát. Ennek a sikerében nagyon hiszek.

A Nemzeti Múzeumban is megcsináltam a mecénás programot, ami már sajnos nem működik,

pedig két év alatt jelentős támogatásokra tett szert az intézmény. Egyébként a Mezőgazdasági Múzeum fejlesztésénél is nagy hangsúlyt fogok fektetni arra, ha lesz rá időnk és módunk, hogy a magánszektort behozzam, érdekeltté tegyem. A mezőgazdaságban komoly innováció meg ipari fejlesztési kapacitás van, pénz is összeszedhető.

A jelenlegi költségvetési helyzetben még fontosabbnak tartom, hogy legyen normális magánmecenatúra Magyarországon. A BAB Galéria erre élő példa: egy sikeres építőipari vállalat művészetek iránt elkötelezett tulajdonosi köre és a művészettel, a kultúrával hivatásszerűen foglalkozó emberek, mint amelyen én is vagyok, intézményi szinten nagyszerűen képesek együttműködni.

Kevesen értik meg azt, amit először 2012-ben mondtam,

hogy legyen a kultúra támogatása újra polgári erény: ebből igenis társadalmi programot kell csinálni. Be kell hozni a magánpénzt a kultúra finanszírozásába, a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben. Ehhez személetváltásra van szükség, mert ma mindenki az államhoz megy pénzért. Olyanok is, akik piacilag is értelmezhető tevékenységet végeznek, ám könnyebb az államot megfejni, mint a magánszektorban, versenyhelyzetben bizonyítani. De ez már egy másik történet.

