Macron szenzációs ajándéka: a Bayeux-kárpit 900 év után visszatér Nagy-Britanniába

Kedden kezdte meg Emmanuel Macron francia elnök hivatalos látogatását az Egyesült Királyságban. A háromnapos program alatt a francia vezető ellátogat a parlamentbe, koszorúzik a Westminster-apátságnál, és elfogyaszt legalább egy „királyi vacsorát” Windsorban (Macront a Buckingham-palota felújítása miatt Windsor-kastélyban szállásolja el III. Károly király).

A látogatás valódi jelentőségét az adja, hogy ez az első francia elnöki látogatás az Egyesült Királyságban a Brexit óta, és Macron első hivatalos találkozója III. Károly királlyal. A látogatás célja a diplomáciai kapcsolatok újraalapozása és az európai együttműködés szimbolikus megerősítése. Ennek része Macron szenzációs bejelentése is a Bayeux-i kárpitról.

A bejelentés nemcsak szenzációs, hanem történelmi jelentőségű is, hiszen 900 év után először hagyja el Franciaországot a híres Bayeux-kárpit, amely 2025 nyarán Londonban lesz megtekinthető.

Egy kis angol história

A lenyűgöző, XI. századi hosszú falikárpit képregényszerűen, hímzett, színes képekben meséli el a hastingsi csatát, Anglia 1066-os, normannok általi elfoglalását.

Vagyis az angol történelemnek azt a meghatározó részét, amely minden helyi történelemkönyvben kiemelten szerepel. 1066. szeptember 28-án szállt partra seregével az angliai Sussexben Hódító Vilmos normann herceg (angol király 1066-1087), azzal a céllal, hogy megszerezze az ország trónját II. Harold királytól. A két héttel később vívott hastingsi csatában aztán Normandia hercege döntő győzelmet aratott riválisa felett, elnyerte az angol koronát, uralomra jutásával pedig a kormányzásban és a kultúrában is új korszak köszöntött Angliára. Hódító Vilmos trónra lépése nem csak egy sikeres és szerencsés hadjárat eredménye, hanem egyúttal egy új korszak kezdete volt Angliában, mely a kormányzásban, a diplomáciában és a kultúrában is maradandó nyomot hagyott.

Bár az újdonsült király későbbi élete nagy részét Normandiában, a Franciaország ellen vívott háborúban töltötte – és ezzel elültette a 15. század közepéig húzódó angol–francia konfliktus magvait –, rendeletek útján ezalatt gyökeresen átalakította a közigazgatást és a jogrendszert. Vilmos 1066 után növelte a megyék hatáskörét, letörte a nagy hatalmú grófokat, hatékonnyá tette az adóztatást – írja a Rubicon összegző cikkében.

Bayeux-ból ritkán mozdult ki

Visszatérve a világhírű textíliára. Dél-Angliában 1070 körül, de legkésőbb 1082-ben készült, szélessége 48 és 53 cm között változik, hosszúsága 69,55 m. Gyapjúfonallal, öt szín nyolc árnyalatával hímezték ki száröltéssel és lapos hímzéssel. Eredetileg 70 m fölött volt a hosszúsága, de egy része elveszett. Feltételezik, hogy a hiányzó rész Hódító Vilmos királlyá koronázását ábrázolta. A szőnyeg elkészítése valószínűleg 10 évig tartott.



A tudósok bizonytalanok a szőnyeg keletkezésének körülményeit illetően, nem tudják, mikor, kinek a számára és hol készült. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Canterburyben készült munkát Odo, Bayeux püspöke, Hódító Vilmos féltestvére rendelte meg lehetséges engesztelési ajándékként, miután ismeretlen okokból kiesett fivére kegyeiből. Annyi bizonyos, hogy Odo alakja meghatározóan sokat szerepel a jelenetekben, amint testvéreivel tárgyal, és amint a harcban bizonyítja bátorságát. Öltözéke más színű, mint a normann harcosoké – amiből arra következtetnek, hogy nem sodronyinget, hanem bőrruházatot viselt –, kezében pedig nem kardot forgatott, hanem egy óriási buzogányt, ugyanis mint pap, nem onthatott pengével vért. A bretagne-i hadjárat ábrázolása is a püspök közreműködését bizonyítja, hiszen Odo fennhatósága kiterjedt breton területekre is.



A mintegy 70 méter hosszú alkotás eddig kizárólag a franciaországi Bayeux városában volt látható. Első említése 1476-ból származik, de a kutatók ma sem tudják biztosan, hogyan került oda. Ami tény: a Bayeux-kárpitot eddig soha nem szállították el más országba. Bár a műre külföldön is hivatkoztak, másolatok vagy digitális bemutatók formájában mutogatták sokszor sok helyütt, az eredeti textília még soha nem hagyta el Franciaországot.

A British Museum már nagyon várja

A Bayeux-kárpit kiállításának várható helyszíne a British Museum, amely már hónapok óta együttműködik francia restaurátorokkal és szállítmányozási szakértőkkel a textil épségének megóvása érdekében. A kiállítás megnyitójának pontos dátuma még nem nyilvános, de a tárlatot 2025 nyarára tervezték, és várhatóan több hónapig lesz látogatható. A Bayeux-kárpit visszatérése sokak számára nem csupán kölcsönzés, hanem szimbolikus hazatérés is.

Kölcsöngesztus visszajár

A Bayeux-kárpit londoni kiállítását egy nagyszabású kulturális csereprogram keretében valósítják meg. Franciaországba a British Museum egy válogatott gyűjteményt küld a Sutton Hoo nevű angolszász lelőhelyről, amely a VII. századi királyi sírhelyet és annak páratlan kincseit tárja fel. A lelet között megtalálható a híres vasból készült sisak, aranyövcsatok, ezüst étkészlet, valamint egy szinte teljes, hajóval egybekötött temetkezés.

A Sutton Hoo leletei a brit történelmi identitás fontos részei, és a Bayeux-kárpithoz hasonlóan nemcsak művészi értéket, hanem nemzeti szimbólumot is jelentenek. Mindez azért fontos, mert az Egyesült Királyság és Franciaország között a Brexit óta feszültebbé vált viszonyban ez a gesztus a kölcsönös tisztelet és kulturális párbeszéd felé tett lépés. Nem véletlenül mondta Emmanuel Macron, hogy a kiállítás „a francia-brit kapcsolatok újjáépítésének és megerősítésének jelképe.”

(Borítókép: A Bayeux-kárpit. Fotó: Hulton Archive / Getty Images)