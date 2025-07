Michael Douglas: Nem akartam holtan összeesni a forgatáson

A kétszeres Oscar-díjas Michael Douglas nem rég ellátogatott a Karlovy Vary nemzetközi filmfesztiválra, ahol arról beszélt, hogy nem tervez visszatérni a filmezéshez. Elmondása szerint szerencsés, hogy újra egészséges, örömmel figyeli felesége, Catherine Zeta-Jones karrierét, közben tartalmasan tölti szabadidejét. Kiemelte, hogy nem végleges a visszavonulása, amennyiben valami igazán különleges felkérés érkezik, akkor lehet, hogy még belevág, de egyelőre elvan azzal, hogy napjait a golfpályán tölti. A színészt az USA jelenlegi politikai helyzetéről is kérdezték, amiről semmi biztatót sem tudott mondani.

Michael Douglas karriere során nem csupán színészként remekelt korszakalkotó filmekben, hanem sokat dolgozott producerként is. Olyan jól ismert alkotásokban tűnt fel a vásznon, mint az Elemi ösztön, a Zaklatás, a Tőzsdecápák vagy a Végzetes vonzerő. Producerként szintén nagy sikereket ért el, hiszen olyan alkotások köthetők nevéhez, mint az Ál/Arc, Az esőcsináló vagy a Száll a kakukk fészkére.

Utóbbi műve miatt érkezett a Karlovy Varyra, ugyanis a – mai napig Jack Nicholson egyik legjelentősebb szerepeként számon tartott – filmet kilenc Oscarra jelölték, amiből ötöt elhozott, köztük a legjobb férfi főszereplő és a legjobb film díját is. Ezzel mind Nicholson, mind Douglas megkapta élete első Oscar-szobrát. Az alkotás idén ünnepli elkészültének ötvenedik évfordulóját, ennek kapcsán érkezett Douglas is Csehországba.

Meghalni a forgatáson

A The Guardian beszámolója szerint a színész arról beszélt az eseményen, hogy „nem áll szándékában” visszatérni a filmiparba. A 80 éves Douglas elmondta, hogy nem kell kijelentését végső visszavonulásként értelmezni, ugyanis ha valami igazán különleges ötlettel találkozik, akkor nem lesz rest belevágni a munkába, de egyelőre élvezi szabadidejét, golfozik és felesége filmjeit nézi.

Nagyon mozgalmas karrierem volt. Már 2022 óta nem dolgozom, de szándékosan, mert rájöttem, hogy abba kell hagynom (...) Majdnem 60 évig elég keményen dolgoztam, és nem akartam azok közé az emberek közé tartozni, akik holtan esnek össze a forgatáson

– fogalmazott a színész. Hozzátette:

„Nagyon örülök, hogy végre van szabadidőm. Nincsenek már komoly szándékaim. Mégsem mondom azt, hogy nyugdíjas vagyok, mert ha valami különleges dolog jönne szembe, visszatérnék. De jelenleg nagyon boldog vagyok. Szeretem nézni a feleségem munkáit.”

Michael Douglas arról is beszélt, hogy 2010-ben súlyos, negyedik stádiumú torokrákkal küzdött, ami miatt kemoterápiás kezelésen és sugárterápián esett át. Végül sikerült meggyógyulnia, és műtétre sem került sor, amiért nagyon hálás, hiszen elvesztette volna hangját és állkapcsából is ki kellett volna vágjanak egy darabot, ami színészként komolyan korlátozta volna.

Az önkény

A színészt az USA-ban lévő jelenlegi helyzetről is kérdezték. Véleménye szerint az egyesült Államok mostanság

„az önkényuralommal flörtöl.”

„Alapvetően úgy tekintek a helyzetre, mint a demokrácia értékének kérdése. Sebezhetősége miatt ügyelnünk kell rá, hogy minden körülmények közt megóvjuk azt (...) Remélem, hogy a mostani küzdelmeink emlékeztetőül szolgálnak a kemény munkával elért szabadsághoz és függetlenséghez, amit a csehek annak idején kivívtak maguknak. A politika most úgy tűnik, hogy profitorientált. A pénz központi értékként lépett be a demokráciába. Az emberek most azért kezdenek politikai pályába, hogy pénzt keressenek. Az Egyesült Államokban élt egy eszmény, egy idealizmus, ami mostanra nem létezik” – fogalmazott a Karlovy Varyn Michael Douglas.

A színész azt is elmondta, hogy ettől jobban nem akar részletekbe bocsátkozni, hiszen „a hírek magukért beszélnek”.

Jómagam aggódok, ideges vagyok, mert úgy vélem, közös felelősségünk, hogy vigyázzunk magunkra

– fogalmazott.

(Borítókép: Michael Douglas 2024. július 18-án. Fotó: Carlos Alvarez / Getty Images)