Anne Hathaway összeomlott a forgatáson

Anne Hathaway egy új interjúban mesélt a Mother Mary forgatásának érzelmileg és fizikailag is megterhelő pillanatairól. A David Lowery rendezésében, Michaela Coel főszereplésével készülő film egy popikon belső összeomlásáról szól, a forgatások pedig – Hathaway szavaival élve – valódi transzformációt követeltek. A színésznő a Vogue-nak adott interjúban beszélt arról is, hogyan tanulta meg elengedni a kontrollt, miközben a szerep „anyaggá” formálta.

Anne Hathaway egy új Vogue-címlapsztoriban mesélt a Mother Mary forgatásáról, amelyet David Lowery rendez, és az A24 gyártásában készül. A zenés drámában Hathaway egy popdívát alakít, aki egy egzisztenciális válság közepette megszakítja turnéját, és felkeresi régi barátját – azt az embert, aki egykor segített felépíteni a nyilvános személyiségét. A film főszereplője Michaela Coel, aki Hathaway mellett játszik. A cselekmény részletei egyelőre titokban maradnak, de Lowery úgy fogalmazott: „olyan érzés volt, mint az Apokalipszis most forgatása”.

Annie összeomlott

A rendező egy különösen megterhelő jelenetet is felidézett, amelynek forgatása egy teljes hétig tartott:

Annie egyszer csak összeomlott, és azt mondta: »Bocsánatot kell kérnem, mert azt hiszem, ami belőlem fog kijönni, fájni fog neked.« Michaela pedig megfogta a kezét, és azt válaszolta: »Szeretlek, megbízom benned.«

Coel szerint Lowery írása olyan erőteljes volt, hogy szinte kikényszerítette belőlük az intenzív játékot. Az I May Destroy You Emmy-díjas alkotója a forgatások után rendszeresen techno klubokba járt levezetni a feszültséget – Hathaway-t is magával vitte.

„Nagyon bátor munkát végzett” – mondta partneréről. – „Az a fizikai és lelki erő, amit ehhez a szerephez meg kellett tanulnia, lenyűgöző volt. Nem csak ránk volt hatással ez a jelenet, hanem a teljes stábtagokra és producerekre is. Félelmetes nap volt, mintha egy kis szörnyeteg ült volna a vállán, de senki sem vette észre az első felvételig. És aztán újra és újra meg kellett ismételnie. Ez gallonokban és tonnákban mérhető erőt kívánt.”

Zavarba ejtő az egész

A filmhez Jack Antonoff és Charli XCX írták az eredeti dalokat, ezek azonban nem álltak Hathaway rendelkezésére a forgatások kezdetén. Az Oscar-díjas színésznő Antonoff vezetésével rögzítette a dalokat, miközben Lowery már az utómunkálatokon dolgozott.

Nagyon zavarba ejtő volt az egész

– ismerte el Hathaway. – „Meg kellett tanulnom elfogadni a kontroll hiányát. Ha egy évvel korábban megkaptam volna a dalokat, minden egyes hangot a lelkembe égettem volna. Egy teljesen más, precíz folyamat lett volna. De ez most nem adatott meg – és végül hálás vagyok, hogy így történt.”