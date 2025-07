Megválasztották az ország sörét, karakteres ital nyert

Az Ország Söre közösségi kezdeményezés mögött a Beerselection sörszaküzlet áll. A cél, hogy a hazai sörfogyasztók minden évben aktív szerepet vállaljanak egy új, kizárólag közönségszavazás alapján megszülető sör receptjének kialakításában. A szavazás során a közönség nemcsak a sörtípust, hanem a kívánt ízjegyeket is meghatározhatja, legyen szó komlós, gyümölcsös, malátás vagy éppen fanyar karakterekről – írja a Kultúra.hu.

A 2025-ös főzetet július 3-án mutatták be Budapesten, a Beerselection szervezésében tartott sörpremieren, ahol a közönség elsőként kóstolhatta meg a közösségi recept alapján készült újdonságot. A sör csapolt és dobozos formában is országszerte elérhető lesz a következő hónapokban – egészen a 2026-os Ország Söre megjelenéséig.

Az idei szavazáson a közönség egy modern, frissítő, gyümölcsös New England IPA (NEIPA) stílus mellett döntött,

amelyet a győztes főzde, a szekszárdi Brew Your Mind álmodott meg és készített el. A NEIPA-ra jellemző ködös megjelenés, selymes kortyérzet és intenzív trópusigyümölcs-aromák már az első kóstolások alapján kedvező fogadtatásra találtak a hazai sörkedvelők körében.

A közönségszavazás részeként idén is megválasztották az év kisüzemi főzdéjét. A legtöbb voksot a szekszárdi Brew Your Mind kapta – szoros versenyben a békésszentandrási Szent András Sörfőzdével –, így 2025-ben ismét ők viselhetik az Ország Kisüzemi Főzdéje címet. A kezdeményezés célja nemcsak az egyedi főzetek bemutatása, hanem a hazai kisüzemi sörfőzdék népszerűsítése és a tudatos sörfogyasztás ösztönzése is.