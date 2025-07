Gigasztárok lepik el a Velencei-tavat, mindenki rájuk kíváncsi

A Velencei-tó Északi strandján 2025. július 24. és 26. között újra önálló fesztiválként tér vissza az elektronikus zenei szcéna egyik legmeghatározóbb eseménye, a B my Lake. A fesztivál három zenei színpadán közel 70 DJ lép fel. Először mutatja be legendás show-ját Magyarországon a Tale of Us-tag MRAK, és többek között Ben Klock, Maceo Plex, Sam Paganini, Dubfire, Jan Blomqvist, Lilly Palmer, DJ Rush, Alignment, Fideles, Space 92, Azyr, Colyn b2b Innellea, Funk Tribu, Bad Doombox, a Collabs 3000 is színpadra lép.

A több nemzetközi elismerést is elnyert elektronikus butikfesztivált 2019 után újra önálló eseményként rendezik meg. A Weekend Event Kft. és a Deadcode Production szervezésében megvalósuló B my Lake hű marad a gyökereihez: a progresszív elektronikus zene, valamint a technó legnagyobb nemzetközi neveit vonultatja fel, hogy a legmodernebb elektronikus zenei irányzatok találkozhassanak a vízparti pihenés élményével.

Feledhetetlen hangulat

A feledhetetlen hangulatról több mint 70 hazai és nemzetközi DJ gondoskodik a technó, house, melodic techno és hard techno legjavával. Olyan nevek lépnek színpadra, mint 8Kays, Adam Sellouk, Biia, Caiva, Chriss Ronson, Colbora, Raul Young, Shabaam, Sonic Rain, Souveq, Surprise, Third 2 Hift és Vatsanah. Az egyedülálló vizuális arculatért és a professzionális fénytechnikáért pedig a legendás német Liveframe Design csapata felel.

Újdonság a magyar fesztiválok történetében, hogy a divat önálló helyszínt kap: a Fashion Block helyszínén pénteken és szombaton hat magyar divattervező kollekciója vonul fel a kifutón, de a divatmárkák pop-up shopokkal is készülnek. A kifejezetten a fesztiválra készülő, innovatív show-műsorokon aktuális kollekcióját mutatja be az Aanro, itt lesz a GBA Style Z generációs divatmárkája, a kétszeres Fashion Awards Hungary-díjas Kiss Márk, a Sandor Lakatos Atelier, a Lozar, valamint a divat nemzetközi világában is jól ismert Nubu. A szabadtéri moziban többszörös díjnyertes filmeket vetítenek, a Szegény párák, A szomorúság háromszöge, az Anora és a Trainspotting is látható lesz.

A fesztiválozókat napindító jóga, strandröplabda, SUP, SuperBike-szimulátor, thai masszázs, Barber Shop, Burn Beach Bar, minőségi food truck kínálat – Gomolya Pizza, Meraki, Zing Burger, Zing Crunchy, New York Hot Dog, Poké Pokéés a balatonvilágosi Lavender Étterem a VIP-ban – is várja. A tóparti kempingben a sátorhelyek és lakókocsihelyek mellett előre felállított sátrakkal, iglubokszokkal, glampinggel is készülnek.

A helyszín Budapesttől autóval fél óra alatt elérhető, a szervezők nagy kapacitású parkolót üzemeltetnek a fesztivál főbejáratánál. A közlekedést a fesztivál saját taxiszolgáltatója, valamint a vasútállomás és a helyszín között közlekedő fesztiválbuszok is segítik. GROOVE. BEACH. LOVE. 2025. július 24. és 26. között Velencén, az Északi strandon.

(Borítókép: Fürdőzők a Velencei-tónál. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)