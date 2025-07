Kérdés, hogy a halál angyala legyőzi-e a világbajnokot

Bartók Imre Damien című új regényéről – érthető okokból – először a meglehetősen sátáni Ómen filmsorozat jutott eszembe. Később, olvasás közben sem igazán tudtam szabadulni a gondolattól, mert egy ilyen szép szöveg, a valóban gyönyörű mondatok, felvetik a démoni erők munkálkodásának lehetőséget.

De miről is szól az idén negyven éves szerző új regénye, amit a recenzens úgy olvasott el, hogy mielőtt a kezébe vette volna a kötetet, legalább egy órát a chess.com-on töltött? Csak úgy, a hangulat megteremtéséért. Igen, játszott, szorongott, izzadt, nyert, veszített, pontokat gyűjtött, ezt követően pedig, mint egy tágas mezőn, elterült a végtelen precizitással megkomponált, üdítő szövegben. A hidegrázós mondatokban.

Az első lépés

A mű beharangozója egyébként remekül összefoglalja az alaptörténtet. Damien Lazard, az ismeretlenségből feltörő sakkozó egyre közelebb kerül a világbajnoki címmeccshez. Nem érti, minek köszönheti váratlanul jött sikereit – ahogyan abban sem biztos, egyáltalán vágyik-e a győzelemre. (Érdekes párhuzam, hogy Bartók francia főhőse mennyire emlékezteti az embert Krasznahorkai László regényeinek főszereplőire, akik önmagukban sajátos univerzumot testesítenek a regények világában.)

Miközben egyik verseny követi a másikat, egy belső utazáson is végighalad, amelynek során a franciaországi gyerekkor képei éppúgy megelevenednek, mint Hannibál és Napóleon hadjáratai. Damien egy rejtélyes applikációnak is dolgozik, ám mintha nemcsak a kliensei, hanem mindenki más is akarna tőle valamit – kivéve azt az egyvalakit, aki a legfontosabb számára.

A hiány és a kompenzáció műve

Ahogy a fentebb idézett leírás is mutatja, a regénynek számtalan rétege van, mondhatnánk, hogy a kötet lényegében erről a csodálatos játékról, a sakkról szól. Ám Damien nemcsak sakkfenomén, hanem az elmúlás, a halál angyala, hiszen mellékállásban végstádiumú betegeket segít át a túlvilágra. Így akár halálregényként is kezelhetnénk Bartók új művét.

A főszerepet a sakk mélységei, a játék történetének izgalmas szereplői és epizódjai, valamint az egymást érő versenyek játsszák, a kötet utolsó lapjai után mégsem ez marad meg a leghangsúlyosabban az olvasóban.

A regény rétegei közül kiemelkedik a szerelmi szál, a másik elvesztéséből fakadó hiány – a sakk csupán kompenzáció.

Damien önvallomása szerint minden a szeretett másikból fakad, a másikért történik, miközben a kettejük között beálló távolságban is egyek maradnak. Bartók ezt az elvakult, igaz szerelmet énekli meg ebben az első blikkre sportregénynek tűnő műben.

A regény kulcskérdése: mi történik az emberrel, ha élete szerelme már nem akar vele lenni? Hogyan lehet betölteni az űrt? Világraszóló teljesítménnyel? Egy világbajnoki címmel? Elképzelhető.

És talán az is lehet, hogy az elmúlás, a veszteség, a sikerületlenségek ellenére is megérkezik az ember. Ki tudja, hová. A legtöbbször haza.

Bartók Imre: Damien

Jelenkor Kiadó, 2025

388 oldal

(Borítókép: Fekete Tímea / Index)