Billy Idol is csak akkor jön Budapestre, amikor jól esik

Ugyan kinek kéne bemutatni a rockzene fenegyerekét, akinek ikonikus mimikája és színpadi mozgása annyira jellegzetes, hogy rajongói álmukból felébresztve is le tudnák rajzolni egy-egy beállását – még az is, aki magát tehetségtelennek tartja. Mert Billy Idol saját tehetsége nyomot hagy. A zenész hiába ünnepli novemberben a hetvenet, bejárja és be is tölti a színpadot, kokettál zenésztársaival és a közönséggel egyaránt, miközben bulit tol, jól érzi magát, és tisztességesen elő is adja dalait.

Eső előtt, eső után

Az énekes mostani koncertjének a Budapest Park adott otthont, ahogyan 2022-ben is. Idei fellépésén szintén lógott az eső lába, akárcsak három éve. Úgy fest, az énekes szereti a kihívásokat és hozza magával viharfelhőket, hiszen hónapok óta nem volt olyan heves esőzés, mint a napokban. Ennek ellenére az esőcsináló Billy Idolt ezúttal megáldották a rockistenek, ugyanis egész nap szakadt az ég, de a koncert ideje alatt nem esett.

Ennek fényében a közönség is kellőképpen lelkes volt, ráadásul közel lehettünk a teltházhoz, ugyanis a teraszok és a küzdőtér is elég zsúfolt volt – bár a koncert kezdete előtti délután azért még lehetett jegyet kapni.

A három évvel ezelőtti koncerten hallottam több embertől elvétve, ahogy kifelé menet és a show közben is panaszkodnak egymásnak, a mostani előadás után azonban egy negatív megjegyzést sem csíptem el a vendégektől. Szó, mi szó, a mostani show energiában nagyobbat robbant, de Billy Idolon is látszott, hogy elképesztően lelkes, ráadásul még áprilisban jelentkezett új lemezzel, így arról is hozhatott több friss dalt.

Le a pólóval

A koncertet is ezzel kezdte, hiszen a Still Dancing című friss slágerrel nyitottak. A zenészek egyenként sétáltak be a színpadot elárasztó kék füstbe, majd berongyolt maga a főhős is. A dal, ami címében is visszautal az énekes pályafutásának első nagy slágerére, amit még a Generation X zenekarból vitt tovább szóló karrierébe, egyfajta kiáltvány, hogy eltelt majd ötven év, de Billy Idol köszöni szépen, még itt van, és marad is még egy darabig.

Ezután rögvest vissza is röppentünk az időben és érkezett a Cradle of Love és a Flash for Fantasy, amikkel rendesen megénekeltette a közönséget.

A színpadi látványra túl nagy hangsúlyt nem fektetett a csapat. A ruhákban volt ugyan némi változatosság, főleg Idolnál, de a többiek szettjében a fekete és vörös színek, a bőr ruhadarabok és a láncok domináltak, kevés volt a nagyon kirívó dolog. Ugyanez volt igaz a vizualitásra is, ami nem változott hatalmasat a három évvel ezelőttihez képest.

Nagyvárosi környezet, videóklip bevágások, villódzó fények, de igazán nem is volt rá szükség, hiszen minden szem a frontemberre szegeződött. Pláne akkor, amikor egyszer csak azt érezte, hogy melege van, ezért lekapta a pólóját. A közönség (főként női) tagjai elég komolyan megemelték a Park hangerejét, amíg az énekes a bőrkabátról bőrmellényre váltott. Hasonló átöltözésből volt még néhány, de ez a két dal közötti jelenet kiemelt figyelmet kapott.

Fix csapat

Szintén fókuszba került a zenekar, ami szóló előadóknál nem mindig történik meg, de Billy Idol tudatosan (vagy talán ösztönösen) terelte a figyelmet zenészeire, ahogy folyton odament hozzájuk, megtapsoltatta őket, elmesélte a közös sztorikat és a színpadon poénkodtak, húzták egymás agyát. Látszott, hogy nem csupán szakmailag, hanem emberileg is jó viszony van a banda legtöbb tagja között –

nem csoda, hogy a turnézenekar tíz éve változatlan.

Egyedül a vokalisták tűnnek el néha egy-egy koncertről / turnéról, de szerencsére most Jessica Childress és Kitten Kuroi is tiszteletét tette a színpadon, ami sokat adott az atmoszférához. A hangzáshoz némileg kevesebbet, ugyanis a koncert első felében jelentősen alul voltak hangosítva, így nem tudtak a háttérdallamaik kellően érvényesülni.

Ez szerencsére nem mondható el a hangszeres részekről, mert az arányok nagyjából jók voltak, bár apróbb döccenések azért akadtak. Ettől függetlenül Steve Stevens és Billy Morrison témái és gitárszólói is kihallatszottak, amikor Stephen McGrath nagyobb feladatot kapott a basszusgitár mögött, azt is többnyire jól kiemelték, Erik Eldenius dobjai és Paul Trudeau billentyűs játéka (alkalomadtán pedig gitározása) pedig a jobb szélről hallgatva is többnyire jól kivehető volt.

Az igazi nagy szerencse azonban, hogy Billy Idolt szépen kiemelték, érthető és erőteljes volt az éneke, ami a koncert elején azonnal berobbant. A show első részében elhangzott még az új lemezről a 77, amit az albumon Avril Lavigne-el közösen ad elő az énekes, majd az Eyes Without a Face következett. Ezután sor került Steve Stevens megszokott gitárszólójára, amikor mintegy 5-10 percben kever klasszikus zenei és latin fogásokat rockzenei motívumokkal, egy ponton pedig bejátssza a Stairway to Heaven intróját, amire megőrül a közönség, majd a zenész elmutogatja, hogy „fúj-fúj, rossz kéz, nem szabad ilyet!”

Mindenütt Billy Idol

Az új albumról érkezett még a Too Much Fun, majd jött egy kis anekdota a 70-es évekből, amikor megalakult a Generation X zenekar. Billy Idol elmesélte, hogy amikor megkereste a menedzsert, hogy dolgozzanak együtt, azt a választ kapta, hogy csak akkor, ha záros határidőn belül dalokat is írnak, amire nagy mellénnyel azt mondták, hogy persze, miközben a helyzet az volt, hogy:

kurvára nem írtunk életünkben addig még semmit sem.

Persze ez már történelem, aminek remek felelevenítése volt a Ready Steady Go című szám, ahogy visszanyúlt Idol brit éveihez. Ezután még némi pörgős gitárszóló, néhány közönségbe bevetett dobverő és a zenekar által aláírt papírtányér, majd jöhetett is az egyik várva várt gigasláger, a Rebel Yell. A közönség együtt énekelte a sorokat a zenekarral, miközben a színpadon Billy Idol egy Billy Idol mintás pólóban (ami megvallom elég abszurd látvány volt), folyamatosan pörgette a showt.

Ahogy elnéztem a pólóra nyomott, fiatal Billy Idolt, az egyes daloknál feltűnő videóklipben szereplő Billy Idolt és a mostani, hús vér énekest, arra döbbentem rá, hogy ez az őrült rockzenész tulajdonképpen semmit sem változott. Ugyanazok a mozdulatok, ugyanaz a szájtartás, legfeljebb kevesebbet rohangál a színpadon, és a hangja lett urasabb,

de a karaktere épp olyan ösztönös és erőteljes, mint annak idején.

Steve Stevens ikonikus gitárszólójánál előkerült a legendás játékpisztoly is, amit Idol mint valamilyen szent ereklye tartott a gitáros elé, a dal végeztével pedig az énekes ismét pólótlanította magát, amit bevetett a közönségbe.

Ezután kiment a zenekarral a takarásba, majd egy olyan hosszú bőrkabátban tűnt fel, amelyet még a Mátrix alkotói is megirigyeltek volna. A koncertindító dalra reflektálva a visszatérő dal (ami itt nem klasszikus visszataps után jött) stílszerűen a Dancing With Myself lett, amit megfűszerezett néhány „Budapest, Magyarország, gyerünk” felkiáltással. Ezután még jött egy Hot in the City a kezdeti évekből, majd rákanyarodtunk az utolsó előtti dalra, ami a People I Love volt az új lemezről.

Hogyan kell slágert írni?

Utóbbihoz jött egy kis sztori, amit voltaképpen a dal szövege is elmesél. Billy Idol elmondta a közönségnek, hogy rengeteg születésnapot, ballagást, diplomaosztót hagyott ki életében, amivel igencsak felbosszantotta családját. Hogy miért tette?

Azért, hogy itt legyek veletek

– fogalmazott az énekes. Persze nem éreztünk bűntudatot, hiszen hamar hozzátette:

Hálás vagyok, köszönöm nektek, hogy az életem ilyen baromi fantasztikussá tettétek.

Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy hálás, amiért ismét itt lehet Budapesten, hálája pedig nem csak a helyi közönségnek, hanem mindenkinek szólt, aki ideutazott a koncertért vagy ellátogat már máshol is egy-egy fellépésre.

Az estét szokásosan a White Wedding zárta,

aminél Steve Stevens felé fordulva csupán annyit mondott az énekes: „mutasd meg nekik, hogyan is szól egy sláger”. A számot a közönség végigénekelte a frontemberrel, majd a dal után megtörtént a zenekar bemutatása, az énekes pedig elköszönt, és a bandával elhagyták a színpadot.

Billy Idol budapesti koncertje remek előadás volt. Hangulatos fellépés, amiben volt hely a nosztalgiának, az újdonságnak, a szórakozásnak és a hálának egyaránt. Bár látszott az énekesen, hogy a végére már némileg elfáradt (a White Wedding nehezebb részeit a közönséggel énekeltette el), összességében azt kell mondanom, továbbra is remek formában van a lassan 70 esztendős frontember. Biztos vagyok benne, hogy még látni fogjuk Magyarországon, és remélhetőleg akkor is ilyen jól fogja érezni magát – akár csak a közönsége.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)