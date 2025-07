Ezen a fesztiválon a fürdőből is hallgathatjuk a koncerteket

Világsztárok, fürdőkoncert és gyerekopera: jubileumát ünnepli a Fesztivál Akadémia Budapest. Idén is világszínvonalú koncertélet költözik Budapestre: július 18. és 28. között több mint 120 művész, fiatal tehetségek és legendás szólisták, magyar és nemzetközi zenészek, színészek és diákok népesítik be a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) nyári programsorozatát. A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész-házaspár által alapított rendezvénysorozat idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját, és ezúttal is a klasszikus zene legnagyobb neveit hozza el a fővárosba.