Változás a Campus fesztiválon, lemondta fellépését az egyik banda

Sajnálattal jelentjük be, hogy a zenekaron kívül álló okok miatt a Life of Agony európai turnéja nem tud megvalósulni, így a Campus Fesztiválra tervezett fellépésük is elmarad – áll a Campus fesztivál portálunknak küldött közleményében.

Mint írják, ezért a fesztiválon az MBH Bank Rock Aréna programja július 18-án, pénteken így alakul:

17:00 Omega Diatribe

18:15 Necropsia

19:45 Leukémia

21:30 AWS

23:15 Down for Whatever

Life of Agony, a New York-i alternatív metal formáció az 1993-as, hardcore-hatású groove/thrash/doom debütáló lemezükkel (River Runs Red) azonnal a nemzetközi figyelem központjába kerültek, de a nagy siker ellenére visszafogottak maradtak az albumok megjelentetésével, mindössze további öt követte eddig a bombasztikus bemutatkozást – áll a közleményben.