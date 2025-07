Kiderült, mi okozta Michael Madsen halálát

Michael Madsen amerikai színész, a kilencvenes évek kultikus filmjeinek visszatérő arca, 67 éves korában elhunyt. A Kutyaszorítóban és a Kill Bill sztárját csütörtökön találták eszméletlenül malibui otthonában.

Orvosa szerint a halál okaként szívelégtelenséget fognak feltüntetni, míg a szívbetegség és az alkoholizmus közreható tényezőként szerepelnek.

Az NBC azt írja, hogy a rendőrség csütörtök kora reggel vonult ki a Los Angeles megyei házhoz, miután bejelentés érkezett a 911-es segélyhívóra. Madsent a helyszínen halottnak nyilvánították.

Boncolásra nem kerül sor, mivel kezelőorvosa, a kardiológus aláírta a halotti anyakönyvi kivonatot. A Los Angeles-i seriffhivatal lezártnak tekinti az ügyet, mivel nem merült fel bűncselekmény gyanúja, és természetes halálként tartják nyilván.

Híres alakítások

Michael Madsent elsősorban a Quentin Tarantinóval közös munkáiból ismeri a nagyközönség, játszott a Kutyaszorítóban című filmben és a Kill Bill 2.-ben is. Tarantinóval később is dolgozott együtt: szerepelt a Kill Bill-filmekben is, mint Budd, Bill testvére.

Több mint 200 filmben szerepelt, köztük a:

Donnie Brasco című moziban (1997) – Al Pacino és Johnny Depp oldalán;

Sin Cityben (2005) – Frank Miller képregényadaptációjában;

Ridley Scott Thelma & Louise (1991) című filmjében;

valamint a Species (1995) című sci-fi horrorban.

Pályafutását a chicagói Steppenwolf Színházban kezdte, ahol John Malkovich mellett tanult. Részben ennek köszönhetően kapott kisebb szerepeket az 1980-as években: Háborús Játékok vagy az Őstehetség című filmekben. A filmes világ mellett Michael Madsen szinkronszínészként is dolgozott, olyan videójátékokban hallhattuk, mint Grand Theft Auto III vagy a Crime Boss Rockay City.