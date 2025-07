Kalapács alá kerül a magyar kőgazdagok státuszszimbóluma, világrekord várható

Csütörtökön, július 10-én történelmi árverés lesz Párizsban: a Sotheby's aukciósház felkínálja a Hermés eredeti Birkin táskáját, amit maga a névadó Jane Birkin hordott jó negyven évvel ezelőtt. A táskán rajta van a névadó monogramja.

the original Birkin bag owned by Jane Birkin will be auctioned via Sotheby’s next Month! pic.twitter.com/7A7lISlQyP — Outlander Magazine (@StreetFashion01) June 6, 2025

A Birkin a világ egyik legmenőbb, legfelkapottabb luxuscikke, olyan celebek rendelkeznek eredeti, „vintage” darabokkal, mint Khloé Kardashian, Victoria Beckham vagy éppen a Budapesten fellépő Jennifer Lopez. A táska státusszimbólum lett, nemcsak a nagyvilágban, hanem Magyarországon is, a minap hír volt, hogy Rogán Cecíliát látták egy Birkin-táskával. Görög Zita pedig néhány napja egy „Nem Birkinre gyűjtünk” feliratú táblával a kezében posztolt videót, amikor a Bethesda Gyermekkórház javára szervezett gyűjtést.

A táska értékét növeli, hogy limitált szériában állítják elő, kézzel varrják krokodil-, strucc- vagy kígyóbőrból, és sorba kell állni érte, mint egy különleges Lamborghiniért.

A most árverésre bocsátandó Birkinért rekordösszeget remél a Sotheby's. Az eddigi csúcsot egy 2017-ben, Hongkongban a Christie's aukciósháznál értékesített Birkin 30 kézitáska tartja, fehérarany berakással, gyémántdíszítéssel, amely 510 000 dollárért kelt el. (A Birkin 30 azt jelenti, hogy 30 centi széles, vannak nagyobb, 45 vagy 50 centis darabok is, hiszen annak idején Jane Birkin azt kérte a tervezőtől, hogy simán elférjen a táskában egy cumisüveg is.) A csütörtökön közszemlére kerülő darab tulajdonosa Catherine Bénier neves párizsi gyűjtő, akinek a butikjában csak úgy lehet vásárolni, hogy előre időpontot kér vevő.

Ezt a táskát eredetileg maga a névadó-tulajdonos Jane Birkin árverezte el 1994. október 5-én, és akkor a befolyó összeget az AIDS elleni kutatások finanszírozására ajánlotta fel. Azóta két további tulajdonosa volt a darabnak.

A táska története már-már romantikus történetbe illik. 1984-ben Jane Birkin, a fiatal anyuka a Párizs-London repülőjáraton a mellette ülő úrnak arról panaszkodott, hogy nincs egy olyan divatos ridikülje, amiben elférne egy cumisüveg. Az úr történetesen Jean-Louis Dumas volt, a Hermés igazgatója, aki azonnal felajánlotta, hogy együtt tervezzenek egy ilyen tulajdonságokkal rendelkező kézitáskát. És 1985-ben a cég piacra dobta azóta státusszimbólummá nemesedett termékét, a Birkin ridikült, amely magán viseli a névadó monogramját, a JB-t.

A táska legfontosabb alkatrészei: vállpánt, amit nem lehet levenni, a vállpántot tartó fémkarikák, a monogram és a beépített körömvágó csipesz!

A most árverésre bocsátandó darab értékét növeli, hogy meglehetősen viseltes, az eredeti tulajdonosa maga a 2023-ban elhunyt Jane Birkin volt.

A márka története meglehetősen viharos. Az állatvédők többször is megtámadták, többek között azért, mert egyetlen darab elkészítéséhez két krokodilt kell leölni. És az is problematikus, hogy a gyártó csak olyan vevőknek adja el, akiket méltónak talál a viselésére, továbbá hosszú ideig sorba kell állni ahhoz, hogy az illető megvásárolhassa, mivel csak limitált szériában gyártják. Emiatt egy kaliforniai bíróságnál néhány újgazdag be is perelte a Hermést.

Jane Birkin (ejtsd: börkin, pontosabban bőkin) brit-francia színésznő/énekes ötvenkilenc évvel ezelőtt a legendás Michelangelo Antonioni-film, a Nagyítás (Blow-Up) egyik szereplőjeként, nem egészen húsz évesen robbant be David Hemmings oldalán, majd olyan ikonikus filmekben játszott, mint az 1968-as A medence (Alain Delonnal és Romy Schneiderrel).