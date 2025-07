Elstartolt az EFOTT: sztárfellépők mellett megnyitották az ország első nyári felsőoktatási expóját

Az időjárás-előrejelzések szerint nem kell rekkenő hőséggel számolni a fesztiválon, kellemes 23-25 fok várhatja majd a fesztiválra látogatókat – jelezték közleményükben a fesztivál szervezői.

Ugyanakkor némi kellemetlenségeket okozhatnak az átmeneti záporok. Szerdán Bye Alex Facebookon egy MÁV-os póló-pulcsiban készített fotóval posztolt, ezzel megnevettetve a követőit, majd ígéretet tett, hogy ebben a darabban lép fel, ha már mindenkinek ennyire tetszik. ByeAlex egy olyan pólót húzott pulcsijára, amelyen a MÁV betűszó olvasható, ám az kivételesen nem a Magyar Államvasutak rövidítése, hanem azé, hogy Megint Állunk Valahol, szintén a magyar államvasútra utalva.

Érkezik a Tankcsapda és a felsőoktatási expó

ByeAlex és a Slepp mellett számos sztárfellépő tarkítja a programkínálatot, a teljesség igénye nélkül: Valmar, Carson Coma, Pogány Induló, beton.hofi, Krúbi, Majka, Desh, Lil Frakk, Wellhello, Follow the Flow, BSW, Halott Pénz, Dzsúdló, Blahalouisiana, Margaret Island, Punnany Massif, Irie Maffia, Moriones, Bohemian Betyars. A Velencei-tó partján egy nagy visszatérőt is köszöntenek: a Tankcsapda több év után csap újra a húrok közé a fesztiválon, melynek házigazdája a győri Széchenyi István Egyetem lesz.

Idén 49. alkalommal szerveztük meg az EFOTT-ot. Örömmel látjuk, hogy egyre erősebbek az egyetemi közösségek, és ennek a folyamatnak az EFOTT is kovásza. Két újdonsággal készültünk a látogatóknak: az egyik egy diszkóhelyszín a '90-es évek és 2000-es évek zenéivel és korhű fényrendszerrel, a másik pedig a techno zenei műfaj megjelenése a fesztiválon

– mondta a megnyitón Lasztovicza Gábor fesztiváligazgató. Új elemként mutatkozik be az Educatio Summer is, melynek célja, hogy már az egyetemi felvételit megelőzően megmutassa, milyen is az egyetemi élet valójában, nemcsak képzési kínálatában, hanem közösségi, élményalapú oldaláról is.

„A fiatalok sikere a nemzet sikere, ezért vagyunk mindenben a fiatalok mellett: ott vagyunk a sikeres diplomaszerzésben, a külföldi tapasztalatszerzésben, a munkavállalásban, a családtámogatásban és az otthonteremtésben is” – fogalmazott a megnyitón Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere, hozzátéve: az EFOTT immár a 3. legnagyobb fesztivál az országban.

(Borítókép: Fesztiválozók az EFOTT fesztivál első napján a Velencei-tó melletti Sukorón 2025. július 9-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)