Reagált a Sziget Fesztivál, jöhet az Izrael ellenes botrányairól elhíresült banda

Bár Izrael ellenes megnyilvánulásaik miatt több országban is számos koncertjüket törölték, a Sziget fellépői között továbbra is szerepel az Kneecap nevű raptrió. A rendezvény sajtófőnöke szerint a cancel culture és a kulturális bojkott nem megoldás a problémákra, és akkor is teret adnak a szólásszabadságnak, ha adott esetben nem értenek egyet a fellépő nézeteivel.