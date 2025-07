Mentőhelikopterrel vitték kórházba a Feláldozhatók-filmek színészét

Az NHRA nevű szériában debütálásra készülő Couture a Pro Mod kategóriában szereplő SCAG Racing csapatával kötött szerződést, az „Al Capone” névre keresztelt kocsiját májusban leplezték le, írja az USAracing.

Az autó narancssárga-fekete dizájnja Couture egyetemi birkózókarrierje előtt tiszteleg, az eredeti tervek szerint júniusban esett volna át a tűzkeresztségen mint autóversenyző. Bemutatkozását azonban elhalasztották az indianapolisi fordulóig, mivel a csapat és ő maga is úgy látta, több tesztre van még szüksége.

Couture felkészülése azonban félbeszakadt, ugyanis június 8-án súlyos edzésbalesetet szenvedett Kansas Cityben. A TMZ értesülései szerint a 62 éves újoncot első- és másodfokú égési sérülésekkel, füstmérgezéssel és egyéb traumatikus sérülésekkel szállították helikopterrel a közeli kórházba.

UFC legend Randy Couture airlifted to burn center after frightening NHRA practice crash https://t.co/bhgkhSzDus pic.twitter.com/RSRdBdPUyS — New York Post (@nypost) July 9, 2025

A legfrissebb hírek szerint Couture várhatóan felépül a balesetből, értesült az ESPN a forrásaitól.

A hatszoros UFC-bajnok és a szervezet Hírességek Csarnokába is beiktatott Couture nagy lelkesedéssel készült a kihívásra. A neve a filmrajongóknak is ismerős lehet, többször is felbukkant már a filmvásznon, a Feláldozhatók-filmekben is játszott (a franchise első három részében tűnt fel, Toll Road, magyarul Dézsma volt a karaktere neve).