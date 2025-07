Olcsóbb jegytípust vezetett be a Sziget fesztivál, sokan örülhetnek neki

A szervezők szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint idén a Sziget éjszakai élete jelentősen felpezsdül, főként az újonnan létrejött Delta Districtnek köszönhetően, amely az elektronikus zenei bulik központja lesz. De a Nagyszínpad programjai után tucatnyi más színpadon is folytatódik a buli egészen hajnalig. A szervezők kedvezményes „éjszakai jegyet” is bevezettek azoknak, akik csak az éjszakai életet akarják kiélvezni.

Mint kiderült, egy új jegytípus jelent meg a Sziget weboldalán: az „Éjszakai Jegy by Revolut” névre keresztelt napi ticket most 21.900 forintot kóstál, ami mintegy 35%-kal olcsóbb, mint a forgalomban lévő „normál” napijegy. A jelentős éjszakai kedvezménnyel azonban úgy néz ki, hogy akár egy-egy teljes értékű napi fesztiválélményt kapunk, ami alkonyattól pirkadatig tart.

Tucatnyi színpadon pörög az éjszakai élet a Nagyszínpad után is a Szigeten, így – mások mellett – a Revolut Stage, a Delta District három helyszíne, a Szoho negyedben központi helyen álló dropYard és a The Buzz, továbbá a Light Stage, a Beach és a Jukebox by Havana Club is nyitva tart éjszaka, nem beszélve arról, hogy este 23 után még lesz cirkuszi előadás, valamint Nagy Utcaszínház is, de a Magic Mirrorba is érdemes betérni.

A Delta District új partiháromszöge az elektronikus zenei kultúra vibráló központjává válik, benne a Yettel Colosseum immár ikonikussá vált amfiteátrumával, a látványában, fény- és hangtechnikájában is megújuló arénával, BOLT Night Stage néven, valamint egy vadonatúj helyszínnel, a The Clubbal. A Delta District a szcéna legjobbjait hozza el, pótolva ezzel az idén kimaradt Balaton Sound hiányát, sőt túl is mutatva azon. Az idei felhozatalban olyan neveket láthatunk majd este 11 után, mint Steve Angello, Boris Brejcha, Amelie Lens, Adriatique, Miss Monique, Vini Vici, Armin Van Buuren, Chris Liebing vagy The Blessed Madonna.

Persze az „éjszakai jegybe” más is belefér, a szervezők összegyűjtötték naponként – a teljesség igény nélkül –, kiket lehet felírni az éjszakai bakancslistára a különböző színpadok nemzetközi és hazai előadói közül: