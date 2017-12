Tízezrek követelik, hogy vágják ki Matt Damont egy filmből

Szólás- és véleményszabadság ide meg oda, Hollywood férfi lakossága valószínűleg nemsokára megtanulja, hogy néha az a legjobb, ha bizonyos helyzetekben jobban teszi, ha befogja a száját, különben elsöpri a népharag. Elrettentő példának pedig ott lesz

Matt Damon, akit immár több mint 22 ezer ember akar kivágatni az Ocean's 8 című filmből

mert elmondta a véleményét az elmúlt hónapok szexuális zaklatási botrányaival kapcsolatban. Őszinteségéért pedig egy petíciót kapott cserébe.

Matt Damon eléggé beletenyerelt a #metoo témába, amikor a Business Insider nevű internetes lapnak azt mondta, hogy "azért van különbség a nemi erőszak, a gyerekbántalmazás és aközött, ha valaki megpaskolja valakinek a fenekét" Louis CK komikusról pedig (aki ugye elismerte, hogy néha nők előtt maszturbált anélkül, hogy azok a nők ezt kérték vagy értékelték volna) azt mondta, hogy szerinte "nem csinálna ilyet többször".

Ezekkel a kommentekkel sokak szerint a filmsztár trivializálja a hollywoodi zaklatási botrányokat és kisebbíteni próbálja a Harvey Weinstein, Louis CK és mások által elkövetett, elég súlyos zaklatásokat. És hogy örökre elvegyék a hasonló kommentektől a sztárok kedvét, elindult egy petíció, hogy az Ocean's Eleven csupa női színészekkel (Sandra Bullock és Cate Blanchett főszereplésével) készült újragondolásából, az Ocean's 8-ből vágják ki Matt Damont.

A petíciót a film producereinek, George Clooney-nak és Steven Soderbergh-nek címezték, eddig több mint 22500 aláírás gyűlt össze, a cél 25 ezer. A petíció szövegében a fent emlegetett kommentek mellett azt is felróják Damonnak, hogy nemcsak beismerte, hogy tudott Harvey Weinstein ügyeiről már évekkel ezelőtt, de egyes hírek szerint segített is a producernek elintézni, hogy a New York Times ne hozzon le a zaklatásokról egy cikket még 2004-ben (Matt Damon tagadja, hogy ehhez köze lenne).

Az aláírást gyűjtők nyilván azon bátorodtak fel, hogy a szintén szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey-t a botrányai miatt kivágták a legutóbbi filmjéből. Igaz, azért az tényleg nagyon más kategória, hogy valaki botrányba keveredik, mert a munkatársai nadrágjában nyúlkál, vagy botrányba keveredik, mert a többségnek nem tetszik a véleménye az ilyen botrányokról. A film producerei egyelőre nem reagáltak a petícióra és Matt Damon is csöndben maradt, valószínűleg amúgy is ezzel jár a legjobban.