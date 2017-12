Az utolsó Jedik: A rendező félt, Mark Hamill bocsánatot kért

Rian Johnson elárulta, mitől tartott a legjobban a forgatás előtt, Luke Skywalker pedig elnézést kért, amiért kritikus hangot mert megütni a film kapcsán.

Rian Johnsont, a nyolcadik Star Wars-epizód, Az utolsó Jedik rendezőjét a Screenrant idézte: a rendező egy, a Star Wars dizájnjáról szóló könyvben írta meg, mi volt a legnagyobb félelme.

Johnson arról a jelenetről beszélt – és ez természetesen SPOILER –, amikor Kylo Ren megszégyenülten visszavonul Snoke legfőbb vezértől a saját szobájába, miután az kiröhögte és lehordta őt. Kylo Ren ez után leveszi a valamelyest Darth Vaderére emlékeztető sisakját, és darabokra zúzza azt.

„Ettől azért féltem egy kicsit, mert mire nekiálltunk a filmnek, Az ébredő Erő már kijött, és minden kölyök Kylo Ren-maszkokat hordott Halloweenkor. Ez volt a film jelképe a csomagoláson, és szerettem is azt a sisakot” – mondta Johnson. „De az egész Az utolsó Jedik arról szól, hogy egyre mélyebben megismerjük ezt a fickót, és Rey is kicsit többet lát meg benne, mint gondolta volna. Ráadásul Adam Driver az egyik kedvenc színészem. Nagyon fontos volt, hogy levegyük róla a maszkot, hogy ne kelljen többet foglalkoznunk vele, és a szemébe nézhessünk.”

A nyilatkozat nagyon sokat elárul A csillagok háborúja-filmekről. Egyrészt azt, amivel a rajongók nyilván szeretnének nem szembenézni: hogy egy milliárdos üzletben, aminek Star Wars a neve, a marketingdöntések olyan fontosak, hogy beleszólhatnak a művészi kérdésekbe is, és lehet, hogy fontosabb egy jól eladható akciófigura, mint egy rendezői döntés. Ugyanakkor azt is, hogy azért ennek a nyomásnak is lehetséges ellenállni, ahogy megtette azt Rian Johnson is – persze volt mit eladni a maszkos figurák helyett, elég csak a tökéletesen felesleges cukiságokra, a porgokra gondolni. De azért az ellenállásnak is vannak határai: nem is volt még olyan régen, amikor a stúdió gondolkodás nélkül kirúgta a Han Solo-előzményfilm rendezőit a forgatás kellős közepén, mert mégsem feleltek meg az elképzeléseknek.

Eközben egy másik nyilatkozat is keltett némi feltűnést a filmek kapcsán. Mi is megírtuk, hogy a Luke Skywalkert játszó Mark Hamill egy-egy elejtett félmondatban egy kicsit kritikusan beszélt Luke karakteréről az új filmekben. Először azt mondta, kár, hogy az alkotók nem követték jobban a történetbe hivatalosan már bele nem szóló George Lucas tanácsait, aztán nem átallotta közölni, annyira fura volt neki ez a Luke Skywalker, hogy már azon gondolkodott, nem mondjuk Jake Skywalker szerepel-e mégis Az utolsó Jedikben.

De Hamill most megbánta minden szavát, legalábbis egy Twitter-bejegyzése szerint. „Sajnálom, hogy a nyilvánosság előtt hangot adtam a kételyeimnek és bizonytalanságaimnak. A kreatív nézetkülönbségek gyakoriak minden projektben, de a legtöbbször megmaradnak privát szinten. Én csak egy jó filmet akartam csinálni. De ennél többet is kaptam: Rian Johnson egy maradandó, NAGYSZERŰ filmet készített. #AlázatosHamill” – írta.