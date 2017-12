Megvan 2017 legsikeresebb filmje a magyar mozikban

A Star Wars: Az utolsó Jedik december 26-án, kedden, azaz kevesebb mint két héttel premierjét követően a 2017-es év legnagyobb bevételt elért filmjévé vált 823 millió forinttal - közölte a forgalmazó. A hétvégén sem tudta megverni egyetlen új bemutató sem a Jediket.

Mindeközben valószínűleg megvan a félmilliomodik magyar nézője is Az utolsó Jediknek: bár a Filmforgalmazók Egyesülete még csak december 24-éig összesítette a nézettségi adatokat, már akkor 485 ezer nézője volt a sorozat nyolcadik epizódjának - a valaha készült kilencedik Star Wars-filmnek -, és a három nap alatt átlagosan majdnem napi 40 ezer nézője volt. Szóval a világ nyolcadik csodája lenne, ha a két karácsonyi napon ne jött volna össze az a rongyos 15 ezer néző.

Így nem is annyira meglepő, hogy az új premierek sem tudtak komolyabb eredményt elérni a magyar mozikban: december 21-étől 24-éig a Star Warshoz képest csak valamivel több, mint negyed annyian nézték meg a legnépszerűbb új premiert, a Jumanjit, és csak ötöd annyian az aktuális gyerekfilmet, a Ferdinand című animációt.

A kategóriájukhoz viszonyítva egyenesen nevetséges lett a többi versenyző minden száma is. A Rossz anyák karácsonya hiába célozta meg a maga visszafogott módján a karácsonyt már a címében is, annyian nézték meg, mintha nem piáló mamik lennének benne, hanem művészetelméleti okfejtések egy szobrász szemszögéből: alig több, mint 3 ezren. Az igazi csoda című, megható Julia Roberts-filmről is ugyanez mondható el, mármint a piáló csajok nélkül, a hatezres nézettség ebben a műfajban semmi. A 24 óra a halálig című filmet pedig még ahhoz képest is őrülten kevesen nézték meg, hogy a film olyan, mint az akciófilmek porlevese: az 1747 néző miatt egy elsőfilmes amatőr azerbajdzsáni animációsfilmes is elbojdosna szégyenében.

Ahogy azt már megírtuk , Az utolsó Jedik Amerikában is hódít, bár a sorozat korábbi részeihez képest kifejezetten csalódást keltő a második heti eredménye. Az utolsó Jedik még a tavalyi Zsivány Egyest is alulmúlta napi bevételben, pedig az nem is a széria része, hanem egy spin-off. Ha a trend folytatódik, az összbevétel sem lesz magasabb, mint a Zsivány Egyesé, ami kudarcnak számítana a filmet forgalmazó Disney számára.

Ez abból is látszik, hogy a tengerentúlon nem volt olyan nagy különbség a toplista első és további részei között, mint például nálunk. Míg Az utolsó Jedik december 22-étől 25-éig 99 millió dollárt hozott, addig a második helyezett Jumanji is elért 55 milliót, a Tökéletes hang harmadik része pedig 26-ot.