Ridley Scott azért nem fog Star Wars-filmet rendezni, mert a frászt hozza a Disneyre

A veterán rendező (idén töltötte be a nyolcvanat) a Vulture-nak adott egy hosszabb interjút, amiből többek között kiderült, hogy

a Blade Runner 2049-et kibaszott hosszúnak tartja, pedig a film nagy része az ő ötleteire épült

a Világ minden pénze című film utóforgatását (Kevin Spacey helyett Christopher Plummer szerepel ugye benne) 9 nap alatt lezavarta

általában rohadt gyorsan dolgozik, a Mentőexpedíciót 72 nap alatt leforgatta 100 helyett, az Alien Covenantot 73 alatt 130 helyett

mindent megtervez előre, élesben két take-nél többet nem szokott forgatni

imádja a Netflixet, a Mindhunter a kedvenc sorozata.

Aztán a riporter megkérdezte a Star Wars-filmekről is, itt is mondott pár érdekes dolgot, például arra a kérdésre, hogy Kathleen Kennedy (Disney-Lucasfilm főnök) felkérte-e valaha egy SW-film rendezésére is, azt mondta, hogy nem, mert a frászt hozza a Disneyre.

Én pontosan tudom, mit csinálok. Szerintem ők nagyon szeretnek nyeregben lenni, és én is. Annak viszont semmi értelme nincs hogy olyan rendezővel dolgoznak, aki alacsony költségvetésű filmhez szokott hozzá, és most hirtelen kap egy 160 milliós fimet a kezébe. Ez kibaszott nagy ostobaság. Az pótforgatások súlyos milliókba kerülnek.

Scott azt is mondta, hogy a Disney persze az ő tiszteletdíját ki tudná fizetni, ami nem alacsony, de ezért cserébe határidő előtt és a költségvetésből nem kicsúszva meg is kapnák a filmet. Ez, mondja, elég unalmassá is teszi őt, de a rutin és a tapasztalat ezt teszi az emberrel. “Ebbe is bele kell szokni. Lassan. Lépésről lépésre. Kezded alacsony költségvetéssel, aztán húszmillióval, nyolcvannal folytatod. Nulláról 160-nak semmi értelme.”

Az Alien-frachise és az első Blade Runner alkotója persze itt nem vaktában beszélt, hanem konkrétan két filmre is gondolhatott. Egyrészt a Han Solo-filmre, ami nagyjából 160 millióból foroghatott eredetileg, mármint akkor, amikor még csak Phil Lord és Chris Miller volt a rendezője, akik korábban a hatvanmilliós Lego filmet rendezték, és akiket a Disney félúton kihajított a film mellől. A helyükre Ron Howard érkezett, aki nemrég fejezte csak be a forgatást ha minden igaz. A másik a Zsivány egyes, amit arra a Gareth Edwardsra bíztak, aki ugyan rendezett már blockbustert, a Godzillát, de így is a nyakára kellett ültetni a forgatókönyvíró Tony Gilroyt, hogy befejezze a filmet, amiben az első előzeteshez képest igen komoly változásokat kellett eszközöni.