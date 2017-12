Sorban szivárognak ki az Oscar-filmek a netre

Az Oscar-díjra esélyes filmek screenerei, azaz nem promóciós célra szánt, csak megtekintésre átadott kópiái minden filmbuzi karácsonyának szerves részei évek óta. Egyrészt jó látni mindent, még mielőtt sor kerülne a gálára, másrészt meg ezek között a filmek között elég sok olyan van, amit jó eséllyel az USA-n kívül csak művészfilm-fesztiválokon mutatnak be.

A kiszivárgott screenereket a Hive-CM8 releasecsoportnak köszönhetjük, ahogy azt megszokhattuk, az elmúlt pár napban a Lady Birdért, a Call Me by Your Name-ért, és az I, Tonyáért lehettünk nekik különösen hálásak. A kiszivárogtatók többször is elmondták (pl. a Torrentfreak portálnak), hogy ahogy a múltban, most sem az anyagi haszonszerzés vagy a dicsőség vezérli őket, hanem az, hogy

a filmeket eljuttathassuk azokhoz, akik mondjuk betegségük miatt nem mehetnek moziba, vagy olyan filmről van szó, amit csak nagyon kevés helyen mutatnak be, és más országokban nem elérhető. A screenerek viszont nem egyenértékűek a moziélménnyel, így ha tehetik, menjenek el a moziba és ezzel támogassák az alkotókat.

A kiszivárgott trió mindegyike Oscar-esélyes, szinte garantálható, hogy a legjobb film kategóriájában mindhárom szerepelni fog (a Lady Bird pedig szerintem nyerni is fog), Margot Robbie (I. Tonya) és Saorsie Ronan (Lady Bird) a legjobb női, Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) pedig a legjobb férfi főszereplő kategória tuti szereplője lesz.

A Hive-CM8 szivárogtatta ki egyébként Louis C.K. I Love You, Daddy című filmjét és Richard Linklater legújabb, pár kategóriában dettó Oscar-esélyes Last Flag Flying című alkotását is. Egy filmet viszont azt ígérik, tuti nem fognak a netre feltolni, hiába szerezték meg (?) a screenert: Az utolsó Jedik című Star Wars-filmet.