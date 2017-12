Élőben követjük a válogatott bűnöket

Különös felnövéstörténet egy fiatal nőről, aki sorozatban több bűnt követ el, amiket élőben közvetít a közösségi médián keresztül. Ez a hivatalos leírása a Like Me című filmnek, aminek most érkezett meg az előzetese. A kis költségvetésű dráma főszereplője Addison Timlin, aki a nárcisztikus Kiyát alakítja.

A filmet már több fesztiválon is bemutatták, az előzetes pedig elsősorban a már megjelent igen kedvező kritikákra épít, illetve a Like Me különös látványvilágára és vizuális megoldásaira. A történetből túl sok minden nem derül ki, de a már említett írások is általában azt emelik ki, hogy a film látványa és hangulata az, ami miatt elsősorban igazán izgalmas, és érdemes megnézni, nem a története miatt.

A Like Me-t januárban bemutatják néhány amerikai moziban, de csak néhány hétig, mert februárban már meg lehet vásárolni digitálisan. Streaming szolgáltatók kínálatába is felkerül, így talán Magyarországról is meg lehet majd nézni.