Ezeket a filmeket várjuk legjobban 2018-tól

A díjvadászok

Az év eleje hagyományosan azoké a filmeké, amiktől díjakat várnak a készítők. Ezeket Amerikában általában év végén mutatták be, de nálunk átcsúsztak a január-márciusi időszakra. Mindegy is, a lényeg, hogy itthon is moziban láthatjuk ezeket a fontos filmeket. Az Elit játszma (január 4.) Aaron Sorkin és Jessica Chastain mesterműve egy nőről, aki a világ legexkluzívabb, illegális pókerpartijait szervezte eleinte hollywoodi sztároknak, aztán bankároknak, aztán az orosz maffiának. Kritikusunk imádta ezt a filmet, Chastain Oscar-jelölése szinte biztos.

De ugyanígy szerettük a Floridai álmot (január 18.) Willem Dafoe-val, melynek főszereplője egy kislány meg pár haverja egy Disneyland mellé felépített, Disney-tematikájú lakóparkban, ahol a legszegényebbek élnek. Megrázó élményt ígér a Három óriásplakát Ebbing határában (január 25.) is, az Erőszakik rendezőjének új filmje Frances McDormand főszereplésével. Ebben egy meggyilkolt lány anyja béreli ki a címben említett plakátokat, hogy világgá kürtölje a haragját, és lépéskényszerbe hozza a helyi rendőrséget. Ez pedig kegyetlen háborúhoz vezet a rendőrség és a vesztenivaló nélkül maradt nő között.

Tom Hanks és Merly Streep egy Spielberg-filmben, hát kell ennél több az Oscaron? Ez A Pentagon titkai (január 25.), amely azt a történetet dolgozza fel, amikor 1970-ben a Washington Post szerkesztősége nyilvánosságra hozta a Pentagon-iratokat, melyek bizonyították, hogy a Johnson-kabinet tudatosan félrevezette az amerikai közvéleményt a vietnami konfliktussal kapcsolatban. De legalább ilyen tuti befutó Ridley Scott új filmje, A világ összes pénze (január 25.) is, ami főleg arról híresült el, hogy zaklatási botránya miatt kivágták belőle Kevin Spaceyt, és újraforgatták a jeleneteit Christopher Plummerrel. Amúgy a hatalmas vagyonnal rendelkező Getty-család egyik tagjának elrablásáról szól.

A faun labirintusa rendezőjének, Guillermo del Torónak A víz érintése (február 22.) című új filmjét is a nagy esélyesek között emlegetik. Ebben a bizarr szerelmi történetben, ami a hidegháború idején játszódik, Sally Hawkins egy néma takarítónőt játszik, aki beleszeret egy különös lénybe. Ő egy férfi és egy hüllő keveréke, akit egy titkos kormányzati laboratóriumban tartanak fogva. Greta Gerwig filmje, a Lady Bird (március 1.) máris beállított egy rekordot: cikkünk megírásakor egyetlen negatív kritika nélkül áll 100 százalékon a Rotten Tomatoes nevű kritikagyűjtő oldalon. Egyébként egy szép felnövéstörténet a Brooklynból ismert Saoirse Ronannel. Komoly díjesélyes még az Én, Tonya (magyar premierdátum még nincs), amiben Margot Robbie bújik a műkorcsolyázó Tonya Harding bőrébe, aki eltörette riválisa lábát.

A szuperhősök

Persze 2018-ban sem maradunk szuperhősfilmek nélkül, a Marvel és a DC is ontani fogja őket. Jön Fekete Párduc (február 25.), a Marvel új hőse (Chadwick Boseman), aki apja halála után hazatér az elszigetelt afrikai országba, Wakanda királyságába, hogy elfoglalja az őt megillető helyet a trónon. Év végén pedig Aquaman (december 20.) a DC-től, amiben a szuperhős Atlantiszt fogja megmenteni. Akit ez hozzám hasonlóan hidegen hagy, annak csak annyit mondok: Jason Momoa.

Tavasszal érkezik a Bosszúállók: Végtelen háború (április 26.). A harmadik Bosszúállók-filmben annyi sztár szerepel, hogy kísérletet sem teszek a felsorolásukra. A filmben Vasember használni fogja a már látott Hulkbuster páncélt, amivel Hulk ellen küzdött, ebben a felszerelésben vezeti majd az első támadást Thanos ellen, aki az Avengers 3, és úgy általában az egész modern Marvel-filmes univerzum főgonosza.

Bármilyen furcsa, de 2018-ban három film is kijön az X-Men filmes univerzumból. Érkezik a Deadpool 2 (május 31.), amiben Deadpoolnak nindzsákkal, a jakuzával és szexuálisan agresszív kutyákkal kell majd megküzdenie. Aztán jön két X-Men folytatás, az X-Men: Új Mutánsok (magyar premierdátum még nincs), ami mint a címe is mutatja, egy csomó új szereplőt vezet be, és az előzetese alapján leginkább egy kórházas tinihorrornak tűnik. És jön az X-Men: Sötét Főnix (november 11.) is. A harmadik X-Men (Az ellenállás vége) már érintette, hogy mi történik Jean Greyjel (Sophie Turner a Trónok harcából), amikor kiderül róla, hogy sokkal nagyobb erő birtokában van, mint eddig gondolták. Most ezt szépen ki is fejthetik.

Az akcióhősök

Angelina Jolie után Alicia Vikander bújik a kilencvenes évek legendás játékkaraktere, Lara Croft bőrébe. Csak remélni merjük, hogy a vele készült Tomb Raider (március 15.) jobb lesz, mint a korábbiak. Szintén tavasszal jön még egy Spielberg-film, a Ready Player One (március 29.), ami 2045-ben játszódik, a világ az összeomlás szélén táncol, és az embereknek csak egy mentsvára van, az OASIS nevű virtuális valóság. A Tűzgyűrűnek elszánt imádói és gyűlölői is vannak az Indexben, előbbiek most nagyon örülnek: itt a folytatás, a Tűzgyűrű: Lázadás (április 5.), ami tíz évvel az első után játszódik, újra dolguk lesz a jaegereknek, mert bizony a kaijuk nem nyugszanak. Aki ezt a mondatot nem értette, az úgysem nézi meg a Tűzgyűrű 2-t.

Folytatást kap a Jurassic World is, a Jurassic World: Bukott birodalom (június 7.) a trailer alapján a Jurassic Park 2-ből merít, azaz évekkel az első rész után vagyunk, a dinóparkos szigeten gebasz van, vissza kell menni, és sikoltozva menekülni ismét. Ugyanekkor érkezik a mozikba az Ocean's 8 (június 7.), ami az Ocean's-filmek női verziója Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna és Helena Bonham Carter szereplésével. Tom Cruise két csontot is eltört a bokájában a Mission Impossible 6 (július 26.) forgatásán, mert továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy ő csinálja az akciójeleneteket. Az előző rész a nyár legjobb popcornmozija volt, most sem várunk kevesebbet.

Mission Impossible 6

Az augusztus is az akcióké lesz: The Predator (augusztus 2.) az első két film nyomdokain halad tovább, időben az 1990-ben forgatott, de 1997-ben játszódó Predator 2. és a 2010-ben forgatott, de ki tudja, mikor játszódó Antal Nimród-féle Predators között játszódik. Állítólag kiderül belőle, hogy miért jöttek a ragadozók a Földre.

A magányos hősök

Jennifer Lawrence hatalmasakat bulizott a Vittulában a Vörös veréb (március 1.) magyarországi forgatásán, most végre megnézhetjük, hogy milyen lett a film. Lawrence egy olyan kémet játszik, akit a férfiak elcsábítására képeztek ki, hogy így hálózza be azokat, akikből infókat kell kiszednie. Wes Anderson, A Grand Budapest Hotel rendezője a 2009-es A fantasztikus Róka úr óta először készített stop-motion mozit, az Isle of Dogs (május 3.) Japánban játszódik, egy szemétteleppé züllesztett sziget négylábú lakóiról szól, akik segítenek, hogy egy 12 éves kissrác megtalálja a kedvencét, akit régóta hiába keres.

Sok gond volt vele, de tavasszal kiderül, hogy milyen lett a Solo˜ – Egy Star Wars-történet (május 24.), Harrison Ford karakterének eredettörténete. A címszerepet Alden Ehrenreich játssza, de szerepel még a filmben Donald Glover, Woody Harrelson és a Trónok harcából ismert Emilia Clarke is. Egy másik legenda is visszatér a mozikba, jön a Creed 2 (magyar premierdátum még nincs), ami a Rocky Balboa-franchise hetedik epizódja lesz. De ez a rész már egyáltalán nem Rockyról fog szólni, teljesen Creedre koncentrálnak majd. A fantasztikus Sicario is folytatást kap, a Soldadót (magyar premierdátum még nincs) Denis Villeneuve helyett Stefano Sollima (Gomorra) fogja rendezni, a főszerepben Benicio del Toro és Josh Brolin figurái lesznek, ahogy a mexikói határon kapcsolnak le drogkartelleket. Emily Blunt nem tér vissza, ő a Mary Poppins új feldolgozásának főszerepével volt elfoglalva.

Az év vége nagy durranása lesz még a The Irishman (magyar premierdátum még nincs) Scorsese új filmje Jimmy Hoffa (Al Pacino) amerikai szakszervezeti vezető meggyilkolásáról. Pacino mellett olyan sztárok játszanak a filmben, mint Robert De Niro, Joe Pesci, Bobby Cannavale és Harvey Keitel.

A zenések

Már majdnem elkészült a Queen-film, a Bohemian Rhapsody (magyar premierdátum még nincs), amikor kirúgták a pedofíliával vádolt rendezőt, Bryan Singert. Az utódja Dexter Fletcher, az Eddie, a sas rendezője lett, ő fejezi be a filmet, amiben, legalábbis a kiadott részletek szerint Rami Malek elképesztően hitelesen játssza Freddie Mercuryt. Jön a Mamma Mia! folytatása, a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba (július 19.) is, amiben megint énekelhetnek énekelni egyáltalán nem tudó kedvenceink, többek között Meryl Streep, Colin Firth, Lily James, Amanda Seyfried és Pierce Brosnan. Az újonnan csatlakozó: Cher.

Remake-t kapott a Csillag születik (magyar premierdátum még nincs) is, a Kris Kristoffersonnel és Barbra Streisanddel azonosított musical új verzióját Bradley Cooper rendezi, és ő alakítja majd a férfi főszerepet is. A női főszerep pedig Lady Gagáé, bár a rendező Beyoncét szerette volna, de az énekesnő a turnéja miatt nem tudta elvállalni a szerepet.

A magyarok

Az év egyik legjobban várt magyar filmje a Sunset (premier valamikor nyáron), az Oscar-díjas Nemes Jeles László második rendezése. A századelőn játszódó film főszereplője Leiter Írisz (Jakab Juli), aki árvaházban nőtt fel, és azért utazik Pestre, hogy szülei egykori legendás szalonjában dolgozhasson, annak új tulajdonosa, Brill Oszkár (Vlad Ivanov) elutasítja őt. Később egy idegentől megtudja, hogy van egy bátyja, Kálmán, akinek nem tudott a létezéséről, majd a család után kutatva sötét titokra bukkan.

Legalább ilyen izgalmasnak tűnik Pálfi György egymilliárdos sci-fije: Az Úr hangja (premier valamikor ősszel), amit egy Stanislaw Lem regény alapján Kanadában, az USA-ban és itthon forgattak. A film főhőse Péter, aki a harmincas éveinek végén jár, és éppen családalapítás előtt áll. Egy balesetekről szóló dokumentumfilmben felismeri édesapját, aki még a hetvenes években disszidált. Amerikába utazik, ahol meg is találja a tudósként dolgozó apját. A találkozás mindkettejük életét felforgatja, de ennél sokkal többeket érint: ennek lesz köszönhető, hogy világ megtudja, az ember nincs egyedül az univerzumban.

Borítókép: Jason Momoa az Aquamanben.