A WGA (Writers Guild of America) azaz a hollywoodi írók szakszervezete vagy inkább céhe minden évben díjazza a kollégákat, ahogy a producerek, a rendezők és a színészek is szokták. Mivel ezeket a díjakat a szakmabeliek osztják ki, azaz azok, akik valóban meg tudjék ítéli egy-egy teljesítményről, hogy milyen meló van mögötte és mit ér, elég nagy becsben is tartják őket.

A csütörtök este bejelentett nevezések:

Legjobb eredeti forgatókönyv:

Guillermo del Toro - A víz érintése

Greta Gerwig - Lady Bird

Jordan Peele - Tűnj el!

Emily V. Gordon és Kimail Nanjiani - Rögtönzött szerelem

Steven Rogers - Én, Tonya

Legjobb adaptált forgatóköny:

James Ivory - Szólíts a neveden!

Scott Frank, James Mangold és Michael Green - Logan

Scott Neustadter és Michael H. Weber - The Disaster Artist

Virgil Villiams és Dee Rees - Mudbound

Aaron Sorkin - Elit játszma

Legjobb dokumentumfilmes forgatókönyv:

Theodore Braun - Betting on Zero

Brett Morgen - Jane

Alex Gibney - No Stone Unturned

Barak Goodman - Oklahoma City

Az idei díjkiosztót, ami a 70. lesz a sorban, február 11-én rendezik New Yorkban és Los Angelesben, és a díjazottak általában az Oscart is elnyerik az adott évben (azt majd március 4-én adjá át).