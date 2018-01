Margot Robbie halálát akarták a rajongók a Suicide Squad miatt

A színésznő egy interjúban most árulta el, hogy David Ayer filmjének moziba kerülése után több halálos fenyegetést is kapott Harley Quinn karakterének megformálása miatt. Ez volt ugye az a DC Comics/Warner-film, ami tulajdonképpen beindította a DC-univerzumot, és amiben azóta két, anyagilag sikeresnek mondható, de így közutálatnak örvendő film, a Batman V Superman és Az igazság ligája, valamint egy mindenféle tekintetben is sikernek tekinthető szuperhősmozi, a Wonder Woman is megjelent már.

A Suicide Squadot úgy várták annak idején a rajongók, mint a Messiást, a DC badass karakterei közül ugyanis Quinn mellett Deadshot és Joker is szerepelt benne, ráadásul Deadshothoz Will Smith nagyon is passzolt papíron. Aztán kijött a film, ami sok minden volt, csak koherens és izgalmas nem, unalmas vértelen hentelések, lapos poénok és egy rettentő Cara Delevingne idegesített halálra benne a kritikusokat és a nézőket is. Mi sem szerettük.

Ettől még keresett vagy 747 millió dollárt, szóval a Warner csak vonogatta a vállát, jó, jó, nem tetszik, de beültél rá, nekünk így is jó, gondolhatták, 145 milliós gyártási költségre ez így azárt nem volt rossz úgy, hogy Kínában be sem mutatták (az még potenciálisan 150 milliót hozzátehetett volna). A Hollywood Reporternek az Én, Tonya című filmje kapcsán nyilatkozó Robbie azt mondta, arra, ami egy képregényfilmszereplőként rá várt, nem számított.

Elmondom, mennyire ijesztő tud lenni az, ha egy képregényfilmben kapsz szerepet. Menet közben szembesülsz azzal, hogy vannak, akik annyira komolyan veszik a képregényeket, hogy képesek halálosan is megfenyegetni, így bölcs dolog felbérelni valakit, hogy nézzen utána ezeknek az embereknek, hogy van-e erőszakos cselekmény a múltjukban, mert ha legközelebb elmész valahová, ennek fényében kell testőrt fogadnod. Minden egyes ilyen lekérdezés 2000 dollárodba fog kerülni, szóval az ilyesmit sem árt figyelembe venni mielőtt aláírsz. Bírtam volna, ha valaki az ilyesmiről is felvilágosít előzetesen.

Ettől persze mág Robbie nem hagyta ott a DC-filmeket, sőt, Harley Quinn karaktere négy előkészület alatt álló filmben is szerepelni fog, ha minden igaz: Ayer Gotham City Sirens című csajbandás filmjében, a Harley Quinn című szólófilmben, a The Jokerben és a még idén forgatásra kerülő Suicide Squad 2-ben is.