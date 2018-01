Továbbra sem jó a rendezőnőknek Hollywoodban

Alig kapnak lehetőséget a női rendezők Hollywoodban - ez derült ki egy csütörtökön közzétett új tanulmányból, amely egy évtizedre visszamenően elemezte a rendelkezésre álló adatokat.

A Dél-kaliforniai Egyetemen készült jelentés 2007 és 2017 között vizsgálta, hogy az eltelt 11 év alatt legnagyobb bevételt hozó 1100 film rendezői között milyen volt a nemek és etnikumok eloszlása. Kiderült, hogy

a filmeken dolgozó 1223 rendező 95,7 százaléka férfi volt, és csak 4,3 százaléka nő.

2017-ben a 100 legnézettebb film közül csak nyolcnak volt női rendezője. A vizsgált 11 éves időszakban a 2017-et megelőző években közülük egyik sem jegyzett olyan filmet, amely az év száz legnagyobb közönséget vonzó produkciója között szerepelt. A tanulmány következtetései szerint a Hollywoodban tapasztalható nemi diszkriminációt illetően az elmúlt 11 évben nem történt lényegi előrelépés, amit a szerződ szerint megoldana, ha

jelentősen növelnék a női alkalmazottak számát a film- és tévéiparban.

Továbbra is szívás, ha valaki rendező, de nem fehér férfi: 1223 rendezőből közül mindössze 5,2 százalék volt fekete és 3,2 százalék ázsiai. A tanulmány írói szerint most, hogy a zaklatási botrány nagyjából megmutatta, hogy Hollywood igenis tudja kezelni az ilyen problémákat, ideje lenne belátni, hogy a szórakoztatóipar és a filmipar válaszúthoz érkezett, és most tehetnek lépéseket az egyenlőtlenségek felszámolására.