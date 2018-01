Szép, mint egy alien és egy terminátor véletlen találkozása a vágóasztalon

Van jónéhány hely a világon, ahová az igazán elkötelezett filmrajongók legalább egyszer az életben szeretnének eljutni. Ilyen zarándoklat célja lehet például a Warner Bros. Los Angeles-i vagy angliai stúdiói, az Universal Studios valamelyik szórakoztató létesítménye, a Los Angeles-i Filmakadémia (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS), a Paramount Los Angeles-i stúdiói, a Csillagok háborúja tunéziai helyszínei, a tokiói Studio Ghibli múzeum, vagy például a babelsbergi filmpark – és ilyen hely Seattle-ben a popkultúra múzeuma (Museum of Pop Culture, Mopop) is.



A kortárs kultúrát befogadó nonprofit múzeumot Paul G. Allen, a Microsoft társalapítója hívta életre 2000-ben, akkor még zenei profillal. A 13 ezer négyzetméteres új múzeum az elmúlt tizenhét évben egyre többféle popkult művészeti ágat – popzenét, képző-, fotó- és filmművészetet, videójátékokat – fogadott be, tucatnyi különféle állandó és időszaki kiállításnak helyet adva.



A Mopop meghatározó része az Allen gyűjteményén alapuló fantasy, science-fiction és horrorfilmes kiállítás, a 2004-ben megnyitott Science Fiction Museum and Hall of Fame, tömve eredeti filmes relikviákkal, jelmezekkel, kellékekkel, modellekkel, dokumentumokkal. A jelenleg Icons of Science Fiction néven futó filmes múzeum tanácsadó testületének tagjai: Steven Spielberg, Ray Bradbury, James Cameron és George Lucas. Ottjártunkkor volt szerencsénk egy pazar időszaki kiállításhoz is: a 2018 őszéig nyitva tartó Star Trek: Exploring New Worlds tárlat az egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkező sci-fi-univerzumot mutatja be filmes kincseken keresztül.



Alábbi nagyképes beszámolónk segítségével betekinthetnek a Mopop ikonikus gyűjteményébe, ahol gyönyörűen megfér egymás mellett a terminátor, a xenomorf, a dalek és a borg, ahol a fézerre lézerkard felel, ahol hooverboardon száguldó szellemirtók vadásznak szökött replikánsokra.

A Star Trek kiállításhoz vezető lépcsőn mintha egyenesen az Enterprise űrhajóba lépnénk. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az újratervezett USS Enterprise (NCC-1701) Constitution-osztályú csillaghajó, amit a Star Trek III: Spock nyomában című 1984-es mozifilmben felrobbant Kirk kapitány. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Fézer a Star Trek II: A Khan bosszúja című mozifilmből (1982). A fézerek a sorozat legjellegzetesebb kézifegyverei, energialöveteikkel kábítani vagy ölni is lehet. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az Enterprise parancsnoki hídjának bútorzata, innen irányította Kirk kapitány (William Shatner) a USS Enterprise-t a Star Trek tévésorozatban (The Original Series). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Borg a tévésorozatból ("Regeneration"). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Star Trek űrhajók sora a mennyezeten. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

T-800-as halálosztó robot endoszkeletonja a Terminátor 2-ből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ellen Ripley hadnagy (Sigourney Weaver) által használt kézifegyverek (lángszóró és szigonypuska) a Nyolcadik utas a halálból (1979), valamint Samuel Bretty (Harry Dean Stanton) által viselt USS Nostromo sapka. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy filmkocka a Szárnyas fejvadászból (1982). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy oldal a Szárnyas fejvadász forgatókönyvéből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Részlet a Voight-Kampff teszt kihallgatói kézikönyvéből (Szárnyas fejvadász). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Rendőrautó rendszámtáblája a Szárnyas fejvadászból (1982). A 451-es szám utalás a 451 fok Fahrenheit című disztópikus scifi-klasszikusra. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Starbuck (Katee Sackhoff) Vipera pilótaruhája és sisakja a Battlestar Galactica tévésorozatból (2004-2009). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Arkellian homokbogár a Starship troopers-ből (1997). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Szellemirtók vitrin (protonhátizsák és szellemcsapda). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Exterminate! – birodalmi Dalek a Dr. Who tévésorzat 1988-as "Remembrance of the Daleks" ("A Dalekok emlékezete") epizódjából. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Roth'h'ar Sarris tábornok (Robin Saches) a Galaktitkos küldetés (Galaxy Quest) című 1999-es sci-fi vígjátékból. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Légdeszkák (hooverboardok) a Vissza a jövőbe II-ből (1989). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ovion kosztüm a Battlestar Galactica tévésorozatból (2004-2009) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Xenomorf A nyolcadik utas: a Halálból (1979) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Bájos dögevő démon a Constantine, a démonvadász című filmből (2005). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Náci vérfarkas maszk, az Egy amerikai farkasember Londonban című 1981-es horror vígjátékból. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Szörnyecskék übercuki, de veszélyes főszereplője, Gizmo. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Kissé kikészült mogwai ("Gizmo") a Szörnyecskékből (1984) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Mugwump írógép (Meztelen ebéd, 1991). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Brundlefly makett (A légy, 1986). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A filmtörténet leghíresebb fejszéje (Ragyogás, 1980). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

HI-8 videocamera az 1999-es Ideglelésből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Gill-man maszk (Creature from the black lagoon, 1954). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Gort, a robot, az 1951-es Amikor megállt a Föld című sci-fiből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Kosztüm a Tron című 1982-es sci-fiből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Kommunikációs bőrönd az Emlékmásból (1990). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Luke Skywalker levágott jobb keze és a fénykard, amit még apja, Anakin Skywalker készített (Csillagok háborúja: A birodalom visszavág, 1980) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Rachael (Sean Young) selyem és kígyóbőr kosztümje a Szárnyas fejvadászból, 1982. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az Alien (A nyolcadik utas: a Halál) forgatókönyve, a rendező, Ridley Scott jegyzeteivel, 1979. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Newt (Carrie Henn) jelmeze A bolygó neve: Halálból (Aliens, 1986). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)