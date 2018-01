Minden a nőkről szólt az idei Golden Globe-on

Szinte mindenki feketében érkezett az idei, 75. Golden Globe díjátadóra, aminek hangulatára rányomta bélyegét a Hollywoodot alapjaiban megrángató zaklatási botránysorozat. A filmek között a legnagyobb nyertes Martin McDonagh Három óriásplakát Ebbing határában című filmje lett, sorozatok között pedig az HBO és a Hulu örülhetett, a Hatalmas kis hazugságok négy díjjal, a Szolgálólány meséje két díjjal távozhatott. Az este kapcsán a legtöbbet valószínűleg Oprah Winfrey beszédéről fognak beszélni, akit életműdíjjal tüntettek ki.

A köszönőbeszédek jelentős részében előkerült a #MeToo, illetve a #TimesUp mozgalom, illetve általánosságban a nők, illetve a kisebbségek helyzete. A házigazda Seth Meyers az utóbbi időben rendszeresen nekiment Donald Trumpnak esti talkshow-jában, a gála alatt azonban szinte alig esett szó az elnökről vagy politikájáról.

2018, a marihuána végre legális, a szexuális zaklatás végre nem.

- ezzel indította az estét a házigazda Seth Meyers, majd megjegyezte, hogy hosszú hónapok után először a férfiaknak ma este nem kell félniük attól, ha hangosan felolvassák a nevüket, vagy írnak róluk az újságok. Megemlítette Harvey Weinsteint, Észak-Koreát és Kevin Spacey-t is, Donald Trumpon viszont nem igazán gúnyolódott. Meyers monológjának egy részét átadta a közönség női tagjainak, amivel előre vetítette az este meghatározó témáját: a nők helyzetét. Végül azzal zárta monológját, hogy mindenkinek nagyon sokat kellett dolgoznia azért, hogy ide jusson, de egészen biztos benne, hogy a nőknek többet. Meyers ezenkívül nem alkotott túl emlékezeteset, az est nagy részében csak pillanatokra tűnt fel, láthatóan azon volt, hogy minél hamarabb kiosszák a díjakat.

Az este sztárja egyértelműen a Cecil B. DeMille életműdíjjal kitüntetett Oprah Winfrey volt. Beszédében kiemelte, hogy ő az első fekete nő, aki megkapja ezt a díjat és biztos benne, hogy ez rengeteget jelent azoknak a fiatal lányoknak, akik látják őt ebben a helyzetben, és arra gondolnak, hogy egy nap ők is megnyerhetik ezt a díjat. Arról is beszélt, hogy ebben az évben a nők lettek a történetek főszereplői és azt is hozzátette, hogy ez a változás nemcsak Hollywoodot érintette.

"Túl sokáig nem hittek a nőknek, mikor felszólaltak a hatalomban lévő férfiak elnyomása ellen, de most eljött az idő, hogy ennek vége legyen" - mondta, ezzel utalva a Time's Up (Lejárt az idő) nevű kezdeményezésre, amiről bővebben ebben a cikkben írtunk. A a zaklatást átélt, kevésbé kiváltságos anyagi és társadalmi helyzetben lévő nőket védelmére indított kampány több köszönőbeszédben említésre került, illetve több nyertes is a ruháján viselte kitűzőjét. Oprah azt üzente azoknak a fiatal lányoknak, akik nézik a díjátadót, hogy hamarosan új nap kezdődik, ami azért lesz mert

nagyon sok nő, keményen harcol azért, hogy ők legyenek azok a vezetők, akik elvisznek, mintket abba az időbe, ahol soha senkinek nem kell többé azt mondnaia, hogy #metoo.

A beszéd közben Twitteren szinte azonnal trending tag lett az #Oprah2020.

A Golden Globe-ot pedig tökéletesen jellemzi, hogy Oprah beszéde után a legjobb rendezőnek járó díjat osztották ki, amiben csak fehér férfiak voltak a jelöltek. Ezt az egyik átadó, Natalie Portman meg is jegyezte, amire a későbbi nyertes Guillermo del Toro látványos fejcsóválással reagált.

Ami a tévés díjakat illeti az utóbbi idők tendenciája az volt, hogy a Golden Globe a legújabb szenzációt díjazza, ezért is nyerhetett két díjat az Amazon Marvelous Mrs. Maisel című sorozata, amit a legjobb komédiának választottak, míg Rachel Brosnahan lett a kategória legjobb női főszereplője.

Korábban előfordult, hogy rontotta az esélyeket, ha egy sorozatot az Emmy már díjakkal halmozott el, de idén ez sem álhatott a Szolgálólány meséje és a Hatalmas kis hazugságok útjába. Mindkettő megnyerte saját kategóriáján belül a legfontosabb díjakat. Az HBO Hatalmas kis hazugságok című sorozata összesen 4 díjjal távozott a gáláról, köztük a Legjobb minisorozat kategória díjával. A minisorozatban legjobb női mellékszerepet elnyerő Nicole Kidman köszönőbeszédében kiemelte, hogy az előző generációk feminista munkája nélkül nem tartanánk most itt és megköszönte közöttük édesanyja erőfeszítéseit.

A szintén a Hatalmas kis hazugságok miatt díjazott Laura Dern beszédében arról beszélt hogy ne csak támogassuk a szexuális erőszak és zaklatás áldozatait, hanem küzdjünk az utólagos igazságszolgáltatásért is, illetve, hogy szükség van arra, hogy az áldozatoknak ne kelljen a következményektől tartani, amiért esetlegesen felszólalnak egy zaklatási ügyben.

A Szolgálólány meséje lett a legjobb drámai sorozat, Elisabeth Moss pedig a sorozat főszerepéért elnyerte a legjobb drámai főszereplő díját. Köszönőbeszédében azoknak mondott köszönetet, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy felszólaljanak az egyenlőtlenség és az elnyomás ellen. És azt is elmondta, hogy

a nők végre nem szorulnak a történetek perifériáira, hanem róluk szólnak a történeteket, amik ők maguk írnak.

A Netflixnek nem volt jó estéje, becsületüket Aziz Ansari győzelme mentette meg, aki megkapta vígjáték sorozat kategóriában a legjobb főszereplőnek járó díjat. Sterling K. Brown történelmet írt. Az Emmy-díja után most a Golden Globe-on is nyerni tudott a Rólunk szólban nyújtott alakításával, így ő az első fekete színész, aki elnyerte a legjobb drámai sorozat főszereplőjének járó díjat a tévés kategóriában.

A filmek mezőnéyben idén nem volt olyan kiemelkedő győztes, mint a Kaliforniai álom. A legnagyobb sikert Martin McDonagh Három óriásplakát Ebbing határában című filmje aratta, ez lett a legjobb drámai film, kapta a legjobb forgatókönyv díját, illetve szintén ez a filmnek adták a legjobb férfi mellékszereplőnek és a legjobb női főszerpelőnek járó díjat is.

Vígjáték kategóriában a Lady Bird nyert, illetve főszereplője, Saoirse Ronan lett a kategória legjobb színésznője is. A férfiaknál James Franco lett a legjobb főszereplő a vígjáték kategóriában és az öccse mellett Tommy Wiseau-t is felhívta a színpadra, akinek elsőként köszönte meg a díjat. Beszédét a telefonjáról olvasta fel, de ennél sokkal kínosabb volt, hogy amikor Wiseau is a mikrofonhoz lépett volna, Franco egy határozott mozdulattal meggátolta ebben.

Kisebb meglepetésre Gary Oldman lett dráma kategóriában a legjobb főszereplő, aki a legsötétebb órában alakította Winston Churchillt. Korábban kritizálta a díjat átadó HFPA-t, amiért egyesek arra számítottak, hogy esetleg ronthatja az esélyeit. További meglepetés volt, hogy hiába Guillermo del Toro A víz érintése című filmje szerezte előzetesen a legtöbb jelölést, ezek közül végül csak a legjobb rendezést sikerült elnyernie.

A nyertesek listája:

Legjobb női főszereplő (tévéfilm/minisorozat)

Nicole Kidman, Hatalmas kis hazugságok

Legjobb férfi mellékszereplő:

Sam Rockwell, Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb női főszereplő (vígjáték/musical)

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Legjobb női főszereplő (dráma)

Elisabeth Moss, A szolgálólány meséje

Legjobb férfi főszereplő (dráma)

Sterling K. Brown, Rólunk szól

Legjobb sorozat (dráma)

A szolgálólány meséje

Legjobb férfi mellékszereplő (tévéfilm/minisorozat)

Alexander Skarsgård, Hatalmas kis hazugságok

Legjobb eredeti filmzene

Alexandre Desplat , A víz érintése

Legjobbb eredeti filmbetétdal

This Is Me, A legnagyobb showman

Legjobb színész (musical vagy vígjáték):

James Franco, The Disaster Artist

Legjobb női mellékszereplő (tévéfilm/minisorozat)

Laura Dern, Hatalmas kis hazugságok

Legjobb animációs film

Coco

Legjobb női mellékszereplő:

Allison Janney, Én, Tonya

Legjobb forgatókönyv

Martin McDonagh, Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb idegen nyelvű film:

In the Fade (Németország/Franciaország)

Legjobb férfi főszereplő (tévéfilm/minisorozat)

Ewan McGregor, Fargo

Legjobb sorozat (vígjáték/musical)

The Marvelous Mrs. Maisel

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical)

Aziz Ansari, Master of None

Legjobb rendező:

Guillermo del Toro, A víz érintése

Legjobb tévéfilm/minisorozat

Hatalmas kis hazugságok

Legjobb színésznő (musical vagy vígjáték):

Saoirse Ronan, Lady Bird

Legjobb film (vígjáték/musical):

Lady Bird

Legjobb film (dráma):

Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb színésznő (dráma):

Frances McDormand, Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb színész (dráma):