Az anyaság minden szívása miatt csúnyította el magát Charlize Theron

A Pszichoszingli után újra együtt dolgozott az Oscar-díjas Charlize Theron és a négyszeres Oscar-jelölt rendező, Jason Reitman (Egek ura, Juno, Köszönjük, hogy rágyújtott!). A Tully című film azt akarja megmutatni, milyen az anyaság 2018-ban, a most megjelent előzetesből ítélve főként az árnyoladalakra koncentrálva.

A Tully már jóval a bemutatása előtt felkavarta a közönséget, bár akkor még nem a téma miatt, csak azért, mert Theron testileg is pont olyanná vált a film miatt, mint egy három gyerek után abszolút kikészült anyuka, és felszedett 13-16 kilót is a szerep kedvéért.

A film sztorijáról még keveset lehet tudni. Annyi biztos, hogy Theron Marlót játssza, akinek épp most született meg a harmadik gyereke, és nem nagyon élvezi a folyamatos éjszakázást, gyereksírást és hozzá a házimunkát. De aztán a testvére küld hozzá egy éjjeli bébiszittert, Tully-t (őt Mackenzie Davis játssza a Szárnyas fejvadász 2049-ből vagy a Mentőexpedícióból), akivel végül különös kapcsolat alakul ki kettejük között.

A Tully-t az a Diablo Cody írta, aki szintén részt vett a Pszichoszingli készítésében, és aki a Juno írónőjeként Oscart is nyert. A filmet Amerikában áprilisban mutatják be, és bár korábban úgy volt, hogy Magyarországon is látható lesz, a legutolsó információnk az, hogy itthon mégsem mutatják majd be, ahogy nem mutatták be nálunk a kritikusok szerint nagyon félresikerült Férfiak, nők és gyerekeket, Reitman előző rendezését sem.