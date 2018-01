Elég szemét volt Mark Wahlberg új filmje újraforgatásakor

Azt már korábban megírtuk, hogy amikor Kevin Spacey szexuális zaklatási botránya miatt újra kellett forgatni Christopher Plummerrel azokat a részeket, amelyekben a filmből kivágott Spacey is szerepelt, Mark Wahlberg másfél millió dollárt kapott azért, hogy forgasson még pár napot, míg a női főszereplő, Michelle Williams napi 80 dolláros bérért, azaz óránként egy-két ezer forintnak megfelelő összegért dolgozott össze 1000 dollárt.

A USA Today most azt írja: még csak nem is ez volt Wahlberg legfurcsább húzása az újraforgatásokkal kapcsolatban.

A lap megtudta, hogy Wahlberg kis túlzással megzsarolta a film készítőit: mivel a szerződése erre lehetőséget adott, közölte, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy Christopher Plummerrel helyettesítsék Spacey-t, amennyiben nem kap másfél millió dollárt az újraforgatásért. A lap forrásai szerint Wahlberg képviselői formálisan is megvétózták Plummer kiválasztását, amennyiben nem teljesítik a színész pénzügyi követelését.

Partnere, Michelle Williams enyhén szólva is máshogy állt hozzá az újraforgatáshoz. Ő még korábban nyilatkozta a lapnak, hogyan reagált a kérésre: "Azt mondtam nekik, ott leszek, amikor csak szükségük van rám, ahol csak szükségük van rám, akármit is szeretnének, mert annyira nagyra értékeltem, hogy ilyen hihetetlen erőfeszítéseket tesznek a filmért." (Azt már korábban megírtuk, milyen tempót diktált Ridley Scott: még a sok száz filmet készítő producer is azt mondta, olyan rövid idő alatt, amennyi rendelkezésükre állt, lehetetlen megcsinálni, amit Scott kitalált.)

Wahlberget a Forbes augusztusban az év legjobban kereső színészének nevezte, 68 millió dolláros adózás előtti bevételt saccolva neki.