Liam Neeson szerint boszorkányüldözés zajlik Hollywoodban

Egy ír talkshow-ban mondta el a véleményét a Weinstein-botrány utóéletéről, amiben, szerinte legalábbis, a #metoo-kampányt egy picit túltolják éppen.

“Boszorkányüldözés folyik” - kezdte mondandóját, majd a műsorvezető Ryan Tubridy unszolására kifejtette, hogy “hirtelen mindenféle ismert hajítanak ki a műsorukból azért, mert hozzáértek egy nő térdéhez, vagy valami ilyesmi.” Példaként egy Garrison Keillor nevű rádióst hozott fel, aki éppen egy nővel beszélgetett, aki egy szomorú történetet mesélt el, és ettől kicsit megzuhant, mire Keillor a hátára tette a kezét, hogy megnyugtassa.

A nőn nyitott hátú blúz volt, így a bőréhez ért, amiért elnézést kért ott rögtön, majd később emailben is. A nő Neeson szerint azt válaszolta, hogy nem gond, nem történt semmi. Hónapokkal később egy ügyvéd felhívta, hogy zaklatás miatt beperelték, a rádió másnap kirúgta.

Neeson szerint amit Weinstein vagy Spacey tett, arra nincs bocsánat, de amivel példáu Dustin Hoffmant vádolják, az egy butaság. A mozgalmat magát egészségesnek tartja, és reméli, hogy kiterjed az élet más részére is, és nemcsak a Hollywodban megalázott nőkről szól majd.

A most a mozikban látható The Commuter - Nincs kiszállás című akciófilm főszereplője a UNICEF Jószolgálati nagykövete is, és megjegyezte, hogy ilyen minőségében elég sok jelentést olvasott arról, hogyan bánnak a harmadik világban a mezőgazdaságban dolgozó nőkkel. “A hideg futkosott a hátamon, amikor ezeket olvastam.”