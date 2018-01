Steven Segalt most nemi erőszakkal vádolják

Egy Regina Simons nevű nő azzal vádolja a nyolcvanas-kilencvenes évek egyik meghatározó akciósztárját, hogy a Lángoló jég című film forgatásá megerőszakolta. Az esetre 1993-ban került sor, Simons szerint egy buliban, amit Segal a házában rendezett, de amire megérkezve azt látta, hogy kettesben vannak, és szó sincs semmiféle házibuliról. Segal nem sokat húzta az időt, és azonnal leteperte, majd közösülni kezdett vele. “Lefagytam” - mondta Simons a The Wrap online lapnak adott interjújában. “Iszonyú váratlan volt az egész, fel sem fogtam mi van. Bőgtem is, fájt mindenem. A pali háromszor akkora, mint én.”

Fotó: imdb.com

A mormon vallású statiszta egy püspöknek mondta el, mi történt, aki azt tanácsolta neki, hogy hallgasson, mert a bélyeg örökre rajta marad majd és a mormon közösség kiveti magából. A Weinstein-botrány kipattanása után beszélt csak a rendőrséggel.

Simons az első nő, aki konkrét erőszakkal vádolja Segalt, de tavaly novemberben többen is, köztük Portia de Rossi, Julianna Margulies és Rae Dawn Chong színésznők is azt állították, hogy Segal a szállodai szobákban vagy az irodájában tartott meghallgatások során többször is zaklatta őket. Faviola Davis fotómodell szerint Segal 2002-ben dettó egy meghallgatáson viselkedett bunkón, fogdosta és szexuális jellegű ajánlatokat tett neki.

Segal egy vádra sem reagált egyelőre.