Nem zaklatott senkit, de belebukhat

Nem kis teljesítmény, ha valakinek úgy tépázzák meg a karrierjét a zaklatási ügyek, hogy ő maga nem zaklatott senkit. Márpedig Matt Damon így járt. Soha senki nem állította róla róla, hogy bárkit is molesztált volna, mégis odáig fajultak a dolgok, hogy néhány hete aláírásokat kezdtek gyűjteni azért, hogy Damont vágják ki az Ocean's 8: Az évszázad átveréséből. A petíciót a film producereinek, George Clooney-nak és Steven Soderberghnek címezték, a cél pedig az, hogy harmincezer aláírás összejöjjön. Ez simán meg is lesz, már 29 ezernél járnak.

Az Ocean's 8 az a film, amiben női színészekkel (Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina és Anne Hathaway szereplésével) gondolják újra az Ocean's Eleven sztoriját. Tulajdonképpen spin-off és folytatás egyben, amiben a kevés férfi szerep egyike Damoné. Vagyis nemcsak egy nagy költségvetésű kalandfilmről van szó, hanem egy olyan moziról, ami illik abba az új trendbe, hogy nagyobb szerepet kapjanak a nők a filmekben.

Az ok, amiért ki akarják vágatni belőle a színészt, a Business Insidernek adott interjúja. Ebben azt mondta: „Azért van különbség a nemi erőszak, a gyerekbántalmazás és aközött, ha valaki megpaskolja valakinek a fenekét.” Hozzátette, hogy mindkettő gáz, de nem kéne ugyanolyan megítélés alá esniük. Beszélt Louis CK esetéről is, akiről kiderült, hogy munkatársnői előtt maszturbált anélkül, hogy a nők ebbe beleegyeztek volna. Damon szerint a komikus biztos nem csinálna ilyet többször. A petíció készítői ezt úgy értékelték, hogy a színész megpróbálja enyhíteni a hollywoodi ragadozók bűneit.

De nem csak emiatt nem akarják a filmben látni. Azt is kifogásolják, hogy

Damon tudott Harvey Weinstein zaklatásairól, de nem tett ellenük semmit.

Sőt, állítólag egyike volt annak a három színésznek (Ben Affleck és Russel Crowe mellett), akik segítettek a producernek elintézni, hogy a New York Times ne hozzon le egy cikket még 2004-ben Weinstein ügyeiről. Damon ezzel szemben azt állítja, hogy ugyan tudott róla, hogy „Harvey hajtja a nőket”, de arról nem, hogy erőszakos.

Igaz, arról is tudott, hogy a producer Gwyneth Paltrowt zaklatta. „Gwyneth Paltrow ügyéről hallottam, Ben (Affleck) mesélte el nekem, mert amikor együtt voltak, Gwyneth neki is elmondta, mi történt. De ebből semmit nem lehetett észrevenni, sőt, Harvey nagy becsben tartotta Gwynethet, ő volt a Miramax királynője” – mondta erről az ABC-nek ősszel. Rose McGowan, Weinstein egyik áldozata szerint viszont hiába is tagadják, igenis tudtak Weinstein dolgairól. Damon és Affleck egyébként nagyon sokat köszönhet Weinsteinnek. Többször dolgoztak együtt a producerrel, lényegében Weinstein fedezte fel őket, és ő kampányolta ki nekik az első Oscart, amit még a Good Will Huntingért kaptak a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában.

De nem a Weinstein-ügy volt az első, ahol egy zaklatással vádolt férfi mellé álltak. Ben Affleck öccsét, Casey-t hét éve két nő szexuális zaklatással vádolta. Peren kívüli egyezség lett a vége, Casey Affleck sok pénzt fizetett nekik, hogy soha többé ne beszéljenek nyilvánosan a történtekről. Az ügy akkor került újra elő, amikor tavaly Casey Affleck lett az Oscar egyik fő esélyese A régi városban nyújtott alakításáért. Ben Affleck és Matt Damon pedig minden befolyásukkal azon dolgoztak, hogy meg is nyerje azt. Nemcsak a nyilvánosság előtt álltak ki Casey mellett, hanem, ha hinni lehet a pletykáknak, a színfalak mögött is megdolgozták a szavazókat. Casey végül nyert, most éppen azért indítottak egy másik petíciót az interneten, hogy tiltsák ki az idei gáláról.

Mindezek ellenére tény, hogy Matt Damont senki nem vádolta zaklatással. Családi élete példás, több mint tíz éve házas, feleségével a nő előző házasságából született kislányt és két közös gyereket nevelnek. Kérdés: akkor

miért Matt Damont akarják kivágatni egy filmből, miért nem mondjuk a riporternőket fogdosó Ben Afflecket?

Szerencsétlenül nyilatkozott ugyan, a Weinsten-ügyben sem tisztázott a szerepe, de semmi igazán súlyosat nem követett el. Leginkább valószínűleg azért rá haragszanak, mert tőle nem ezt várták. Damon húsz éve Hollywood botránymentes jó fiúja a filmjeiben és az életben egyaránt. Ahogy Minnie Driver színésznő, Damon volt barátnője, Good Will Hunting-beli szereplőtársa fogalmazott: „Ha egy olyan jó ember, mint Matt Damon, így gondolkozik, akkor kibaszott nagy bajban vagyunk.”

Matt Damon karrierje egyébként sincs a csúcson. Valószínűleg (egyelőre) nincs szoros összefüggés a két dolog között, de legutóbbi három filmje megbukott, a három évvel ezelőtti Mentőexpedíció óta nem tudott összehozni egy rendes kasszasikert. A 2016-os Jason Bourne pocsék kritikákat kapott, (marketing nélkül) 120 millió dolláros költségvetése ellenére csak 160 milliót hozott Amerikában, igaz, világszinten tudott szépíteni. Az ezt követő A Nagy Fal hatalmasat bukott, 150 millióból készült, és Amerikában mindössze 45 millió dollárt tudott összekaparni. Ez a kínai pénzből készült film persze nem elsősorban az amerikai piacra volt tervezve, de máshol sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Damon idei első filmje, a George Clooney rendezte Suburbicon szintén méretes bukta volt. A kritikák nem kímélték, a nézők pedig messzire elkerülték. (Mi sem szerettük különösebben.)

Ezek után még érdekesebb, hogy a petícióügyben bölcsen hallgató Damon legújabb filmje, a Kicsinyítés hogyan szerepel. Az első kritikák fanyalognak a költséghatékonysági okokból lekicsinyített pár sztoriján, az Index kritikusa sem szerette a filmet. Amerikában megbukott, világszinten is meg fog valószínűleg.

Márpedig ha ez is bukik, akkor az már zsinórban a negyedik kudarc lesz a pályáján, amire 1997-es áttörése óta nem volt példa.

Ami pedig a zaklatási ügyeket illeti, egyáltalán nem tűnik úgy, hogy a történet lecsengőben lenne. Az idei Golden Globe erről szólt, ahogy valószínűleg az Oscar is erről fog. Még mindig jönnek elő az újabb történetek, legutóbb a friss Golden Globe-nyertes James Francóról. Erősen kétséges, hogy ha Casey Afflecket idén és nem tavaly jelölik, akkor is nyert volna-e. Matt Damon valószínűleg százszor is meggondolja, hogy megszólal-e még ebben az ügyben. Hogy az eddigiek mennyit ártottak a karrierjének, az hamarosan kiderül.

Borítókép: Matt Damon. Fotó: Noam Galai / Getty Images Hungary.