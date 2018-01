Folytatódik az öldöklés John Wick 3-ban

Kiderült, hogy ki lesz a folyton visszavonuló, de aztán újra és újra visszatérni kényszerülő bérgyilkos, John Wick (Keanu Reeves) ellenfele a John Wick trilógia zárófilmjében. A főgonoszt ezúttal Hiroyuki Sanada játssza majd, akit többek között a Farkasból és a Bosszúállók 4-ből ismerhetünk. Egy japán szindikátus fejét alakítja, ezzel az is kiderült, hogy Wick az orosz és az olasz maffia után ezúttal kikkel találja szemben magát. Hiroyuki Sanada egyébként dolgozott már együtt Keanu Reevesszel a Budapesten forgatott, és nem túl fényesen sikerült 47 Roninban.

A John Wick 3 női főszereplője még nincs meg, de a hírek szerint Reeves szívesen dolgozna együtt Tilda Swintonnal, akivel a Constantine, a démonvadászban játszottak együtt. Az viszont már biztos, hogy az előző rész szereplői közül Cassian (Common), Bowery King (Laurence Fishburne) és Ares (Ruby Rose) visszatérnek a folytatásban. A rendező, ahogy korábban, most is Chad Stahelski lesz. Az előző rész két fő helyszíne New York és Róma volt, a harmadik rész részben szintén New Yorkban és állítólag Spanyolországban és Oroszországban játszódik majd. Hogy ez hogy jön össze a japán maffiával, az majd kiderül.

A John Wick első része igazi meglepetéssiker volt, a folytatást szintén szerették a kritikusok és a nézők is. (Az Index véleményét itt lehet elolvasni a filmről.) Negyvenmillió dolláros költségvetésből készült, és több mint 170 milliót kerestek vele, így nem meglepő, hogy tévésorozat is készül a sztoriból. A harmadik rész forgatását egy hónapon belül kezdik, a filmet 2019. május 17-én mutatják be az amerikai mozik.