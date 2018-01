Michael Douglas már a zaklatási vád előtt közölte, hogy az egész nem igaz

Egy Hollywoodban jól ismert újságírónő, Susan Braudy azt állítja: Michael Douglas szexuálisan zaklatta őt az 1980-as években, amikor a színész cégénél dolgozott. Mikor a Hollywood Reporter megkereste Douglast, hogy reagáljon az értesülésre, ő mindent tagadott, majd egy másik lapnak adott interjúban nyilvánosan is elmondta, ha meg is vádolnák, az nem lenne igaz - majdnem két héttel azelőtt, hogy a vád nyilvánosan is elhangzott volna.

Susan Braudy azzal kereste meg a Hollywood Reportert, hogy elmondja: a 80-as években, amikor Michael Douglas beosztottjaként dolgozott a már akkor is hatalmas és befolyásos sztár Stonebridge Productions nevű, New York-i cégénél, Douglas szinte folyamatosan "profán és szexualitástól fűtött" nyelvezetben beszélt vele, megjegyzéseket tett a külsejére - ami miatt a nő csak hosszú, bő, fekete ruhákban mert járni -, részletesen beszámolt neki a házasságon kívüli szexuális kalandjairól, vagy olyan megjegyzéseket tett rá, mint amikor a hangos nevetését hallva azt mondta róla más jelenlévő férfiaknak, "Ó, igen, ő egy sikoltozós fajta. Lefogadom, hogy az ágyban is sikoltozik!"

De a legfőbb traumát az jelentette számára, hogy amikor egyszer kettesben maradtak egy munkamegbeszélésen, elmondása szerint Douglas maszturbált, majd rövidesen el is élvezett előtte. Amikor a nő megalázottan kirohant a szobából, utánament, és azt mondta neki: "Köszönöm, nagyon jó vagy, sokat segítettél, köszönöm".

Braudy ekkor hazáig rohant. Ez után megromlott közöttük a munkakapcsolat, majd Douglas arra kérte őt, írjon alá egy titoktartási szerződést, amit nem tett meg. Végül fél évig nem volt hajlandó aláírni a szerződést, míg Douglas rászánta magát, hogy így is kirúgja.

Braudy bár csak most, ahogy mondja, a #MeToo-kampánytól felbátorodva mert nyilvánosság elé állni, de már akkor is

azonnal beszámolt az esetről több kollégájának, akik a Hollywood Reporter megkeresésére mind azt mondták, a nő akkor is valóban elmesélte nekik ugyanezt a történetet,

megtartott több fájlt és feljegyzést a Douglasnél töltött időszakból, amelyeket megmutatott az újságíróknak is.

A lap a sztori publikálása előtt megkereste Michael Douglast is, aki nem engedte, hogy rögzítsék, amit mond az újságíróknak, de egy írásos nyilatkozatban közölte: mindez "szerencsétlen, totális kitaláció", Braudyval pedig "soha, semmilyen körülmények között nem viselkedett illetlenül".

Douglas ezután - a Hollywood Reporter cikkének megjelenése előtt tíz nappal - interjút adott a Deadline-nak, mondván: úgy érezte, hogy "elébe kell mennie" a vádnak, mert az "komplett hazugság, kitaláció, nincs benne semmiféle igazság".

Braudy úgy reagált Douglas előzetes csapására: "Nem csoda, hogy rengeteg nő nem mer előállni a történeteikkel."