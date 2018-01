Bejelentették az Oscar-díj jelöltjeit

Nem sokkal ezelőtt fejeződött be a 90. Oscar-gála jelöltjeit bejelentő sajtóesemény, amin a legjobb idegen nyelvű filmek mezőnyében Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje is szerepel. Előzetesen nem lehetett tudni, mennyi esélye van a filmnek az utolsó rostán is átmenni, mivel az amerikai forgalmazási jogait a Netflix vette meg, és nem folytatott olyan agresszív kampányt, amit az Oscar-esélyesnek gondolt filmeknél szokás. A lényeg, hogy a film benne van a legjobb ötben, ebben a cikkben írunk róla részletesebben.

Az idei Oscar-mezőnyről előzetesen lehetett tudni, hogy olyan, egyértelműen esélyesnek tartott, több kategóriában is győztesnek ígérkező film, mint amilyen általában minden évben lenni szokott, idén is van. A víz érintésének nagyon jó a sajtója, ráadásul sci-fi, sőt kosztümös sci-fi, így a technikai kategóriákat is kipipálhatja. 13 jelölést szedett össze, majdnem annyit, mint az 1998-as Titanic és a tavalyi La La Land (14-14). Hogy aztán ebből hányat vált díjra, az kérdés. Mert ugyan a színészi kategóriákat nagyjából előre le lehetett osztani, de az egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy melyik 8-10 filmet jelölik a legjobb film díjára (minimum ötöt, legfeljebb tízet lehet), ahogy az sem, hogy például milyen hatása lesz Natalie Portman Golden Globe-beszólásának a rendezői kategóriára: a színésznő azzal vezette fel a rendezői díjat, hogy megjegyezte:

Következzen a legjobb rendező kategória öt férfi jelöltje.

Persze ez valahol nem fair, hiszen így ha női rendezők is bekerülnek a legjobb ötbe, akkor érezhetik úgy is, hogy ez csak Portman beszólásának és az utána tapasztalt nyomásnak köszönhető, miközben a tavalyi filmtermésben igenis akadtak olyan női rendezések is, amik simán megérdemelték volna a jelölést alanyi jogon. A 2016-os "Túl fehér Oscar"-botrány a 2017-es évben vaskosan éreztette hatását, és az Amerikai Filmakadémia a fekete színészeket és alkotókat minden addiginál kiemeltebben kezelte, ennek megfelelően a 2018-as jelöltek között is akad nem fehér jelölt, de nagy áttörésre azért ne tessék számítani.

A bejelentés két nagy részből állt, a technikai kategóriákkal kezdtek (ahol Az utolsó Jediknek is jutott négy jelölés), majd jöttek a nagyobb közérdeklődésre számot tartó kategóriák jelöltjei is. A bejelentés flottul ment, bár Tiffany Haddish színésznő állandóan bakizott a nevekkel, de Andy Serkis legalább elegáns volt. A fontosabb kategóriák jelöltjei (a teljes lista itt olvasható):

Legjobb film

Szólíts a neveden!

Dunkirk

Tűnj el!

Lady Bird

A Pentagon titkai

A víz érintése

Három óriásplakát Ebbing határában

A legsötétebb óra

Fantomszál

Legjobb rendező

Christopher Nolan (Dunkirk)

Paul Thomas Anderson (Fantomszál)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Guillermo del Toro (A víz érintése)

Jordan Peele (Tűnj el!)

Legjobb férfi főszereplő

Timothée Chalamet (Szólíts a neveden!)

Daniel Day-Lewis (Fantomszál)

Daniel Kaluuya (Tűnj el!)

Gary Oldman (A legsötétebb óra)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Legjobb női főszereplő

Sally Hawkins (A víz érintése)

Frances McDormand (Három óriásplakát Ebbing határában)

Margot Robbie (Én, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (A Pentagon titkai)

Legjobb férfi mellékszereplő

Willem Dafoe (Floridai álom)

Woody Harrelson (Három óriásplakát Ebbing határában)

Richard Jenkins (A víz érintése)

Christopher Plummer (A világ összes pénze)

Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb női mellékszereplő

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (Én, Tonya)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Lesley Manville (Fantomszál)

Octavia Spencer (A víz érintése)

Legjobb adaptált forgatókönyv

James Ivory (Szólíts a neveden!)

Scott Neustadter és Michael H. Weber (The Disaster Artist)

Scott Frank, James Mangold és Michael Green (Logan)

Aaron Sorkin (Elit játszma)

Virgil Williams és Dee Rees (Mudbound)

Legjobb eredeti forgatókönyv

Emily V. Gordon és Kumail Nanjiani (Rögtönzött szerelem)

Jordan Peele (Tűnj el!)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Martin McDonagh (Három óriásplakát Ebbing határában)

Guillermo del Toro (A víz érintése)

Legjobb operatőr

Roger Deakins (Blade Runner 2049)

Bruno Delbonnel (A legsötétebb óra)

Hoyte van Hoytema (Dunkirk)

Rachel Morrison (Mudbound)

Dan Laustsen (A víz érintése)

Legjobb animációs film